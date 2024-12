12 décembre 2024 à 09h10 par La rédaction

iOS 18.2 : Apple Intelligence débarque, mais la France attend encore

Apple vient de déployer iOS 18.2, une mise à jour majeure qui marque une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'écosystème de la marque. Bien que l'accès à Apple Intelligence, la suite d'outils IA d'Apple, soit encore réservé à quelques pays anglophones, cette version apporte de nombreuses nouveautés intéressantes pour tous les utilisateurs d'iPhone.

L'IA d'Apple se fait attendre en France

L'une des principales nouveautés d'iOS 18.2 est l'arrivée d'Apple Intelligence. Cette suite d'outils, qui inclut notamment des fonctionnalités de génération d'images et d'intégration de ChatGPT, promet de révolutionner la façon dont nous interagissons avec nos iPhone. Malheureusement, les utilisateurs français devront patienter jusqu'en avril prochain pour en profiter. Apple a en effet annoncé que le support du français et d'autres langues européennes serait ajouté dans une mise à jour ultérieure.

Les autres nouveautés d'iOS 18.2

En attendant l'arrivée d'Apple Intelligence, iOS 18.2 apporte tout de même son lot de nouveautés intéressantes :

Amélioration du contrôle de la caméra : Les utilisateurs d'iPhone 16 pourront désormais verrouiller la mise au point et l'exposition d'une simple pression sur le bouton de contrôle de l'appareil photo.

Amélioration de Mail, Photos et Safari : Apple a apporté des améliorations à ses applications de base, notamment avec un nouveau système de tri intelligent dans Mail et une meilleure gestion du partage de la localisation des AirTag.

Prise en charge du RCS par Free et Bouygues : Les utilisateurs de ces deux opérateurs pourront désormais profiter des avantages du RCS, une technologie de messagerie plus moderne et performante que les SMS.

Possibilité de supprimer des applications système : Suite à la réglementation européenne, les utilisateurs pourront désormais supprimer certaines applications système comme l'App Store ou Safari.

iOS 18.2 est une mise à jour majeure qui marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'écosystème Apple. Bien que l'accès à Apple Intelligence soit encore limité, les nombreuses autres nouveautés de cette version devraient satisfaire les utilisateurs.

Pour effectuer la mise à jour, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle afin de déclencher le téléchargement et l'installation.