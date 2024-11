08 novembre 2024 à 07h40 par La rédaction

iOS 18.2 : plus besoin de deviner, votre iPhone vous dira bientôt quand il sera chargé

Depuis la sortie d'iOS 18.1, les utilisateurs d'iPhone profitent de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas tout ! Derrière les coulisses, Apple prépare déjà la prochaine évolution de son système d'exploitation mobile.

En fouillant dans la version bêta d'iOS 18.2, le célèbre site 9to5mac a découvert une référence à "BatteryIntelligence". Cette appellation laisse présager l'arrivée prochaine d'une fonction capable d'estimer le temps de charge restant de la batterie.

En effet, les développeurs ont récemment mis la main sur un nouveau framework, "BatteryIntelligence", intégré à la prochaine mise à jour d'iOS. Comme son nom l'indique, ce dernier a pour objectif d'affiner l'estimation du temps de charge restant de votre iPhone. Grâce à l'apprentissage automatique, BatteryIntelligence devrait ainsi fournir des informations de plus en plus précises, en tenant compte de divers facteurs tels que la température ambiante, l'état de la batterie et l'utilisation de l'appareil.

Apple semble ainsi vouloir combler son retard sur ses concurrents directs, tels que Samsung, qui proposent déjà cette option depuis plusieurs générations.

Cependant, le site spécialisé 9to5mac indique que cette fonctionnalité est encore en cours de développement et pourrait ne pas être disponible dès la sortie officielle de la mise à jour, prévue pour décembre. Apple aurait donc encore du travail avant de la déployer auprès du grand public.