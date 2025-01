27 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

iOS 18.3 : Apple Intelligence s'impose, l'Europe attend

Apple a procédé au déploiement de la version bêta d'iOS 18.3, intégrant l'activation par défaut de la fonctionnalité Apple Intelligence sur les derniers modèles d'iPhone. Cette décision s'inscrit dans une stratégie plus large visant à généraliser l'adoption de ses outils d'intelligence artificielle, bien que ces derniers ne soient pas encore autorisés sur le territoire de l'Union européenne.

Le géant de Cupertino a souvent été pionnier dans la vulgarisation de technologies complexes. Cependant, sa dernière initiative semble emprunter une voie plus directive. Avec la mise à jour d’iOS 18.3, exclusivement disponible pour les iPhone 16, 15 Pro et 15 Pro Max, ainsi que les Mac sous macOS Sequoia 15.3, "Apple Intelligence" sera automatiquement activé dès la configuration initiale des appareils.

Bien que les utilisateurs aient la possibilité de désactiver cette fonctionnalité dans les paramètres, cette activation par défaut marque une rupture avec la politique plus permissive d’Apple en matière de personnalisation. Le paramètre en question se trouve dans la section "Apple Intelligence & Siri" des Réglages.

Des fonctionnalités enrichies pour séduire

Apple Intelligence intègre plusieurs outils prometteurs, notamment une nouvelle fonction baptisée "Visual Intelligence". Grâce à la caméra de l’iPhone 16, il devient possible d’ajouter automatiquement un événement au calendrier ou encore d’identifier un objet. La gestion des notifications a également été revue : les résumés sont désormais exclus des applications d’actualité et de divertissement, offrant une expérience utilisateur plus ciblée.

Cependant, ces nouveautés ont un coût : Apple Intelligence occupe désormais 7 Go de mémoire, une taille en nette augmentation depuis iOS 18.2. Ce poids reflète les investissements massifs d’Apple dans ses capacités de traitement et ses infrastructures.

Un déploiement limité

Malgré ces avancées, Apple Intelligence reste inaccessible dans plusieurs régions, dont l’Union européenne. Pour les utilisateurs français, il faudra probablement attendre la version iOS 18.4 et macOS Sequoia 15.4, prévues en avril 2025, pour accéder à ces fonctionnalités. En attendant, seuls les utilisateurs à Monaco bénéficient de l’outil.

Une stratégie à double tranchant

En activant son intelligence artificielle par défaut, Apple cherche manifestement à accélérer l’adoption de ses outils par ses clients. Cette stratégie pourrait cependant susciter des réticences, notamment en raison des préoccupations croissantes liées à la vie privée et à la gestion des données personnelles.

Derrière cette décision se cache une ambition claire : positionner Apple comme un leader incontournable de l’intelligence artificielle grand public. Reste à voir si cette approche convaincra les utilisateurs ou si elle renforcera les critiques à l’égard des pratiques parfois jugées trop intrusives de la marque.

L’iPhone SE 4 : un atout pour 2025

En parallèle, Apple mise sur l’iPhone SE 4, attendu au printemps, pour démocratiser encore davantage son IA. Ce modèle plus accessible devrait intégrer Apple Intelligence, élargissant ainsi la portée de cette technologie.

Avec iOS 18.3, Apple amorce une nouvelle ère où l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Ce pari risqué témoigne de l’ambition du géant californien de transformer l’usage de ses appareils, quitte à brusquer les habitudes de ses utilisateurs.