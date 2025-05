15 mai 2025 à 06h45 par La rédaction | 15 mai 2025 à 08h46

iOS 18.5 disponible : nouveautés, correctifs et pourquoi vous devez l'installer

Sans tambour ni trompette, Apple vient de déployer iOS 18.5, une mise à jour que certains pourraient juger mineure au premier regard. Pas de nouvelles fonctions révolutionnaires, ni de refonte esthétique : cette version s’inscrit plutôt dans une démarche de consolidation, en apportant des correctifs critiques et des ajustements ciblés. Pourtant, derrière cette sobriété apparente, iOS 18.5 s’impose comme l’une des versions les plus importantes depuis le début de l’année, tant elle renforce la sécurité et la confidentialité des utilisateurs.

Dans un contexte où la sécurité mobile est plus que jamais scrutée, cette mise à jour illustre la stratégie d’Apple : corriger avant que les failles ne soient exploitées, affiner les fonctions existantes et poser les bases techniques pour les évolutions à venir. Alors que les projecteurs se tournent déjà vers la WWDC 2025, iOS 18.5 constitue un passage obligé pour tous les utilisateurs d’iPhone soucieux de protéger leurs données.

Des améliorations fonctionnelles ciblées mais bienvenues

Même si iOS 18.5 ne révolutionne pas l’expérience utilisateur, plusieurs petites nouveautés méritent d’être signalées, car elles améliorent l’usage quotidien et renforcent certains outils déjà en place.

1. Contrôle parental plus réactif

La fonction Temps d’écran, pierre angulaire du contrôle parental chez Apple, se dote d’une nouvelle alerte automatique : lorsqu’un enfant tente d’utiliser ou contourne le code parental, une notification est immédiatement envoyée aux parents. Cette fonctionnalité vise à éviter les usages non autorisés, en alertant rapidement les responsables.

2. Connexion satellite étendue

Les iPhone 13 et modèles ultérieurs accèdent désormais aux fonctionnalités de communication par satellite, notamment via des réseaux comme le Direct to Cell de Starlink. Cette avancée technique, jusqu’ici réservée à des modèles plus récents, ouvre de nouvelles perspectives en matière de sécurité et de connectivité dans les zones sans couverture réseau.

3. Gestion améliorée de l’eSIM chez Free

Apple facilite désormais la conversion d’une carte SIM physique en eSIM pour les abonnés Free, une option jusqu’ici absente.

4. Mail et App Store repensés

Dans Mail, une nouvelle catégorie « Tous les mails » fait son apparition, ainsi qu’une meilleure gestion des affichages par expéditeur ou contact.

L’App Store, quant à lui, bénéficie d’une interface remaniée dans la section « Mon compte », avec une lisibilité accrue des informations personnelles et des abonnements.

5. Nouveautés dans Apple TV et le fond d’écran Pride

Les utilisateurs peuvent désormais valider un achat dans l’app Apple TV sur un appareil tiers directement depuis leur iPhone.

Apple introduit également un nouveau fond d’écran animé baptisé “Pride Harmony”, pour célébrer le mois des fiertés. Il affiche des couleurs dynamiques qui réagissent au verrouillage et aux mouvements de l’appareil, en hommage à la communauté LGBTQ+.

Des correctifs de sécurité vitaux : la véritable priorité d’iOS 18.5

Si les ajouts fonctionnels sont relativement modestes, c’est dans les coulisses du système que cette mise à jour prend toute son importance. Apple comble ici plus de 30 vulnérabilités, dont certaines particulièrement sensibles, et toutes n’étaient pas encore exploitées dans la nature — une stratégie de prévention chère à la marque.

Des failles critiques colmatées

Applications sensibles exposées : un bug permettait d’accéder à des notes verrouillées depuis l’écran de verrouillage ou de récupérer des enregistrements d’appels pourtant supprimés. Un danger évident en cas de vol ou de perte du téléphone.

: un bug permettait d’accéder à des notes verrouillées depuis l’écran de verrouillage ou de récupérer des enregistrements d’appels pourtant supprimés. Un danger évident en cas de vol ou de perte du téléphone. FaceTime souffrait d’un problème de gestion du mode muet : dans certains cas, le micro restait actif malgré l’activation du silence. Apple corrige ce comportement, vital en réunion ou dans un cadre confidentiel.

souffrait d’un problème de gestion du mode muet : dans certains cas, le micro restait actif malgré l’activation du silence. Apple corrige ce comportement, vital en réunion ou dans un cadre confidentiel. Bluetooth pouvait être exploité comme un canal secondaire d’espionnage. Désormais, des garde-fous limitent les accès non autorisés à des données sensibles.

Des modules système renforcés

iOS 18.5 agit en profondeur sur de nombreux composants :

Spotlight n’indexe plus l’historique d’appels provenant d’apps désinstallées, protégeant ainsi les données résiduelles.

n’indexe plus l’historique d’appels provenant d’apps désinstallées, protégeant ainsi les données résiduelles. Le modem C1 de l’iPhone 16e reçoit un patch critique corrigeant une faille d’interception réseau potentiellement exploitable par les opérateurs eux-mêmes.

de l’iPhone 16e reçoit un patch critique corrigeant une faille d’interception réseau potentiellement exploitable par les opérateurs eux-mêmes. Des bibliothèques système majeures, comme CoreBluetooth, CoreGraphics, CoreMedia, AppleJPEG, ou mDNSResponder (réseau local) ont été mises à jour pour éviter des crashs, des corruptions de mémoire ou des attaques par exécution de code arbitraire.

WebKit et Safari : cible de multiples corrections

Pas moins de huit vulnérabilités ont été identifiées et corrigées dans WebKit, le moteur de Safari. Ces failles auraient pu permettre à des pages web malveillantes de détourner l’interface ou de provoquer des comportements imprévus.

Un mot d’ordre : mettre à jour sans attendre

Même en l’absence de correctifs pour des failles activement exploitées comme ce fut le cas pour iOS 18.3, Apple invite instamment ses utilisateurs à installer iOS 18.5 sans tarder. Les vulnérabilités comblées touchent à la vie privée, à la sécurité des communications et à l’intégrité des données.

Pour mettre à jour votre iPhone, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis suivez les instructions.

Un passage obligé avant les grandes annonces

iOS 18.5 ne brille pas par ses nouveautés visibles, mais c’est précisément ce qui en fait une mise à jour essentielle. En stabilisant son socle logiciel et en colmatant des brèches invisibles, Apple joue ici la carte de la fiabilité et de la confidentialité, valeurs clés pour l’entreprise. Une étape de transition importante, avant les annonces attendues lors de la WWDC 2025 qui s’annonce déjà riche en nouveautés.