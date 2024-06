18 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

iOS 18 : quelles sont les principales nouveautés ?

Apple a présenté iOS 18, une mise à jour majeure de son système d'exploitation. iOS 18 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment avec plus de personnalisation.

Les utilisateurs peuvent désormais disposer leurs apps et widgets sur n'importe quel espace libre de l'écran d'accueil. Les boutons situés en bas de l'écran verrouillé sont désormais personnalisables, permettant d'accéder rapidement aux actions les plus fréquemment utilisées, comme l'appareil photo ou le mode Raccourcis.

Une refonte de l'app Photos

L'app Photos a été entièrement repensée. Il est désormais possible de créer des albums et des souvenirs plus facilement, et partager leurs photos et vidéos avec leurs proches en toute simplicité.

De nouvelles façons de gérer sa boîte de réception dans Mail

iOS 18 propose de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à gérer leur boîte de réception plus efficacement. Il est désormais possible de programmer l'envoi de messages, de répondre aux messages par des réactions Tapback plus nombreuses et de formater le texte et les mots spécifiques dans les messages avec des effets de texte.

Mail simplifie la gestion des boîtes de réception en utilisant l'intelligence embarquée pour répartir les e mails dans différentes catégories, tandis que de nouveaux effets textuels font leur apparition sur iMessage.

La fonctionnalité Messages par satellite

iOS 18 introduit la fonctionnalité Messages par satellite, qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages texte même lorsqu'ils n'ont pas accès à un réseau cellulaire. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les personnes qui se trouvent dans des zones reculées ou en cas d'urgence. Grâce à la technologie qui permet d'exploiter les capacités satellitaires existantes de l'iPhone, les utilisateurs peuvent maintenant communiquer par satellite dans l'app Messages en l'absence de toute connexion cellulaire ou Wi Fi.

iOS 18 comprend également de nombreuses autres fonctionnalités comme le nouveau mode Focus pour aider les utilisateurs à se concentrer sur une tâche à la fois.Des améliorations pour CarPlay, qui permettent un contrôle plus intuitif de la voiture depuis l'iPhone.De nouvelles fonctionnalités de santé et de bien-être, notamment une application Suivi du sommeil améliorée et une nouvelle application Cycle de vie.iOS 18 sera disponible cet automne en tant que mise à jour logicielle gratuite pour les iPhone 8 et modèles ultérieurs.

iOS 18 sera disponible cet automne sur les iPhone suivants : iPhone SE (2e génération), iPhone SE (3e génération), iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max.