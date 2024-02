31 janvier 2024 à 00h15 par La rédaction | 04 février 2024 à 17h06

iOS 18 sera la plus grande mise à jour de l'histoire de l'iPhone d'après Apple

Crédit Photo : Apple Hub

Après les changements liés à la réglementation européenne, Apple préparerait l'une des plus grandes mises à jour de l'histoire de l'iPhone. Dans sa newsletter dominicale, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste d'Apple, a annoncé que l'arrivée d'iOS 18 est considérée comme une mise à jour majeure et historique du système d'exploitation de l'iPhone.

Alors que l'intelligence artificielle devient incontournable, les fabricants de smartphones rivalisent d'innovations pour proposer des fonctionnalités toujours plus avancées. Après Samsung, qui a intégré de nombreuses fonctions IA à ses Galaxy S24, le regard se tourne désormais vers Apple et iOS 18.

Des rumeurs circulent sur les fonctionnalités IA d'iOS 18, notamment une version améliorée de Siri, l'intégration de l'IA dans Messages, la génération automatique de playlists dans Apple Music et l'IA générative dans iWork et Xcode.

Outre les améliorations majeures de l'intelligence artificielle, iOS 18 apportera de nombreuses autres nouveautés à l'iPhone selon Mark Gurman. Parmi elles, on peut citer la prise en charge du protocole RCS dans Messages, annoncée par Apple en novembre 2023. Cette fonctionnalité permettra aux iPhone et aux smartphones Android d'échanger des SMS plus complets, avec des fonctionnalités telles que l'envoi de messages riches, la confirmation de lecture et la réaction aux messages.

iOS 18 pourrait apporter une refonte de l'esthétique d'iOS, ce qui serait une première depuis de nombreuses années. Apple a déjà introduit de nouveaux éléments de design dans iOS 17, notamment pour le bouton d'action et Messages. Il est possible que la société continue sur cette lancée avec iOS 18, ce qui permettrait d'unifier certains éléments entre iOS, macOS et Apple Vision Pro.

La prochaine mise à jour majeure d'iOS, iOS 18, sera présentée à la WWDC en juin 2024, pour une sortie publique entre septembre et octobre. Une première version bêta sera ensuite proposée aux développeurs.