11 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

iOS 18 triomphe, Android 15 s'efface : la stratégie Apple fonctionne

Apple a dévoilé les chiffres d’adoption de ses dernières versions de systèmes d’exploitation mobiles, et le constat est sans appel : iOS 18 et iPadOS 18 ont largement séduit les utilisateurs. iOS 18, en particulier, affiche un taux de déploiement historique, consolidant la position dominante d’Apple dans la maîtrise de l’expérience logicielle sur ses appareils.

iOS 18 : un succès sans précédent pour Apple

Lancé officiellement le 16 septembre 2024, iOS 18 a su convaincre très rapidement. Selon les chiffres publiés par Apple au 4 juin 2025, 88 % des iPhone sortis au cours des quatre dernières années sont aujourd’hui équipés d’iOS 18. Si l’on prend en compte l’ensemble du parc mondial d’iPhone actifs, toutes générations confondues, ce taux reste impressionnant à 82 %.

À titre de comparaison, à la même période en 2024, iOS 17 était installé sur 86 % des iPhone récents et 77 % de l’ensemble du parc. iOS 16, en 2023, atteignait 90 % pour les modèles récents, mais seulement 81 % pour tous les iPhone. iOS 18 réalise donc une double performance : il surpasse iOS 17 et iOS 16 en pourcentage global et atteint un taux inédit pour une version d’iOS à la veille d’une nouvelle WWDC.

Ce taux de progression est d’autant plus notable qu’en janvier 2025, seuls 68 % des iPhone étaient encore passés à iOS 18. Cela signifie une croissance fulgurante de 20 points en quelques mois, soulignant l’efficacité de la stratégie de déploiement d’Apple, mais aussi l’attrait des nouveautés proposées.

Les atouts d’iOS 18 : personnalisation, sécurité et intelligence artificielle

Le succès de cette version s’explique par un ensemble de facteurs. D’une part, iOS 18 introduisait davantage d’options de personnalisation pour l’écran d’accueil et les widgets, ainsi qu’un renforcement notable de la sécurité et de la protection des données. Mais surtout, iOS 18 a marqué l’arrivée en fanfare de « Apple Intelligence », la suite d’outils d’intelligence artificielle générative d’Apple.

Si cette première incursion dans l’IA n’a pas tenu toutes ses promesses selon certains analystes, elle a néanmoins suffi à susciter la curiosité des utilisateurs. Les détenteurs d’iPhone compatibles, notamment les modèles récents, se sont rués sur la mise à jour pour pouvoir expérimenter ces nouvelles fonctionnalités dès leur mise à disposition en Europe au mois d’avril 2025.

iPadOS 18 : adoption plus modérée mais encourageante

Du côté de l’iPad, les chiffres sont un peu plus modestes, comme souvent. 81 % des iPad sortis ces quatre dernières années tournent désormais sous iPadOS 18. Le taux tombe à 71 % pour l’ensemble du parc mondial de tablettes Apple. Des chiffres tout de même en forte hausse : en janvier, seuls 53 % des iPad étaient passés à cette version.

Cette adoption plus lente s’explique par une réalité d’usage : les tablettes sont utilisées plus longtemps et mises à jour moins fréquemment que les iPhone. De nombreux utilisateurs conservent leur iPad pendant plusieurs années sans ressentir le besoin de passer à la dernière version de l’OS, d’autant que certaines nouveautés d’iPadOS sont moins spectaculaires que sur iOS.

Il n’en reste pas moins que cette version dépasse iPadOS 16 (76 % sur les modèles récents en 2023) et se rapproche d’iPadOS 17 (86 % l’an dernier). La progression depuis le début de l’année est là aussi très nette.

Une comparaison qui illustre la force de l’écosystème Apple

Face à ces chiffres flatteurs, la comparaison avec Android est éloquente. Alors que Android 15, la dernière version du système de Google, n’est installée que sur 4,5 % des appareils selon les estimations, Android 14 reste la version majoritaire avec environ 27 %. Le reste du parc est réparti entre plusieurs versions antérieures (Android 13, 12, 11, voire plus anciennes encore), illustrant la fragmentation structurelle de l’écosystème Android.

Ce contraste s’explique aisément : Google ne contrôle pas l’ensemble de la chaîne de mise à jour de son système d’exploitation, contrairement à Apple. De nombreux fabricants Android doivent adapter et valider les mises à jour pour leurs modèles spécifiques, ce qui entraîne des retards, voire des absences totales de mises à jour. À l’inverse, Apple peut proposer une mise à jour logicielle dès le jour J à tous les appareils compatibles, y compris à des modèles anciens comme l’iPhone XS (sorti en 2018), toujours éligible à iOS 18.