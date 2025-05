16 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

iOS 19 : Apple mise sur l'intelligence artificielle pour révolutionner l'autonomie des iPhone

À l’approche de la WWDC 2025, la conférence annuelle des développeurs d’Apple qui se tiendra début juin, les spéculations vont bon train sur les nouveautés à venir pour les produits phares de la marque. Parmi les annonces les plus attendues figure iOS 19, la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation de l’iPhone, qui promet d’importantes évolutions – notamment en matière de design et d’intelligence artificielle. L’une des fonctionnalités les plus prometteuses ? Un mode de gestion de batterie intelligent, alimenté par l’IA.

Une refonte visuelle et une IA plus présente que jamais

Apple préparerait avec iOS 19 une refonte majeure de l’interface de l’iPhone, en s’inspirant du langage visuel épuré de visionOS, le système d’exploitation des Apple Vision Pro. Cette modernisation de l’UI s’accompagnerait surtout d’un virage encore plus affirmé vers l’intelligence artificielle, avec des fonctionnalités intégrées dans Apple Intelligence, la suite d’outils IA lancée en mars 2025 en France.

Au-delà de l’amélioration de Siri, de la génération d’images ou de l’aide à l’écriture, Apple Intelligence s’apprête à jouer un rôle central dans la gestion de la batterie des iPhone.

Une IA pour booster l’autonomie

Selon les informations rapportées par Mark Gurman, journaliste réputé chez Bloomberg, Apple finaliserait actuellement une fonctionnalité d’optimisation énergétique basée sur l’IA. Cette technologie, intégrée à iOS 19, analyserait les habitudes d’utilisation de l’utilisateur – comme les applications les plus fréquemment ouvertes ou les périodes de forte sollicitation du téléphone – afin d’ajuster intelligemment la consommation d’énergie. L’objectif : prolonger significativement l’autonomie de l’appareil sans compromettre l’expérience utilisateur.

Plus précisément, l’IA déterminerait les moments opportuns pour réduire les performances de certaines fonctions ou limiter les ressources allouées à certaines applications en arrière-plan. En parallèle, un nouvel indicateur sur l’écran de verrouillage pourrait afficher le temps restant avant une recharge complète, facilitant la gestion de la batterie au quotidien.

Une réponse à une faiblesse souvent pointée du doigt

Si les iPhone restent des produits incontournables pour leur écosystème fluide et leur puissance, la durée de vie de la batterie reste un point souvent critiqué par les utilisateurs. Avec iOS 19, Apple semble donc vouloir répondre à cette attente de longue date, en s’appuyant sur des algorithmes prédictifs capables d’adapter dynamiquement le comportement du téléphone à son usage réel.

De plus, cette optimisation ne se contenterait pas de prolonger l’autonomie au jour le jour : elle pourrait également accroître la longévité globale de la batterie, en limitant les cycles de charge inutiles et l’usure prématurée.

Une fonctionnalité pensée pour l’iPhone 17 Air… mais pas seulement

Si cette innovation devrait profiter à un large éventail d’utilisateurs, elle aurait été conçue en priorité pour le futur iPhone 17 Air, attendu à l’automne 2025. Ce modèle, présenté comme un iPhone ultra-fin destiné à concurrencer le Samsung Galaxy S25 Edge, intégrerait une batterie de plus petite capacité du fait de son design compact.

Afin de garantir une autonomie satisfaisante malgré cette contrainte physique, Apple miserait sur une combinaison de matériel optimisé (notamment la puce Apple C1 déjà introduite dans l’iPhone 16e) et de gestion énergétique ultra-précise grâce à l’intelligence artificielle. Néanmoins, cette fonctionnalité serait également disponible sur les modèles d’iPhone compatibles avec Apple Intelligence.

Une stratégie IA toujours plus ambitieuse

Avec cette nouvelle fonction, Apple confirme sa volonté de rattraper son retard perçu en matière d’IA face à des concurrents comme Google et OpenAI. Plutôt que de multiplier les assistants IA indépendants, Apple adopte une approche intégrée et pragmatique, centrée sur l’amélioration tangible de l’expérience utilisateur.

La firme de Cupertino collabore déjà avec OpenAI pour intégrer ChatGPT à Siri, et des rumeurs évoquent un possible partenariat avec Google pour intégrer Gemini, son IA générative. Autant de signes qui montrent qu’Apple entend rester dans la course, tout en conservant sa philosophie axée sur la confidentialité et la fluidité de l’expérience.

Rendez-vous en juin pour la confirmation officielle

Toutes ces informations, bien que sérieuses, restent à prendre avec précaution tant qu’Apple ne les a pas officialisées. Toutefois, si les fuites de Bloomberg se confirment, la WWDC 2025 devrait marquer une étape importante dans l’évolution d’iOS et de l’écosystème Apple. L’arrivée d’un gestionnaire de batterie intelligent pourrait bien transformer en profondeur le quotidien des utilisateurs d’iPhone – et, enfin, mettre fin à la fameuse “angoisse du chargeur”.