12 mars 2025 à 06h22 par La rédaction

iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16 : Apple prépare la plus grande refonte de ses systèmes d'exploitation depuis 10 ans

Apple s'apprête à bouleverser l'expérience utilisateur de ses appareils avec une refonte majeure de ses systèmes d'exploitation. D'après Bloomberg, la marque californienne prépare un refonte totale de son interface pour iOS 19, iPadOS 19 et macOS 16, une transformation qui s'annonce comme la plus importante depuis une décennie.

Un changement sans précédent depuis iOS 7

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple planche sur "l'une des plus grandes refontes logicielles de son histoire". L'objectif principal de cette métamorphose est de créer une cohérence visuelle entre les différents appareils de la marque, en s'inspirant notamment de visionOS, le système d'exploitation du Vision Pro.

Pour rappel, iOS 7 avait déjà marqué un tournant en 2013 en abandonnant le design skeuomorphique au profit d'une esthétique plus plate et épurée. Mais cette fois, Apple semble vouloir aller bien au-delà d'un simple lifting graphique. L'interface devrait être entièrement revue : icônes, menus, applications, fenêtres et boutons seront repensés.

Une influence de visionOS et une unité entre appareils

L'un des aspects clés de cette refonte repose sur une esthétique inspirée de visionOS, qui se caractérise par des icônes arrondies, des fenêtres translucides et un usage accru des effets de profondeur. En unifiant l'apparence de ses systèmes d'exploitation, Apple souhaite offrir une expérience plus fluide entre iPhone, iPad et Mac.

Toutefois, Bloomberg précise que, malgré cette convergence visuelle, macOS et iPadOS ne seront pas totalement fusionnés. Apple semble vouloir conserver des différences stratégiques entre ces systèmes pour inciter les consommateurs à utiliser les deux produits plutôt que d'en choisir un seul.

Une annonce attendue à la WWDC 2025

Cette transformation majeure devrait être dévoilée lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de juin 2025. Son déploiement officiel est attendu pour la fin de l'année, coïncidant avec la sortie des nouveaux iPhone.

En pleine compétition avec d'autres géants technologiques, Apple mise sur cette mise à jour pour relancer l'attrait de ses produits. Après une année 2024 marquée par un lancement difficile du Vision Pro et des attentes déçues autour de l'intelligence artificielle, la firme espère avec iOS 19 insuffler un vent de renouveau dans son écosystème.

Si les changements annoncés suscitent déjà l'enthousiasme, ils posent aussi des interrogations : Apple saura-t-elle réussir cette refonte sans déstabiliser ses utilisateurs fidèles ? La réponse sera dévoilée dans les mois à venir.