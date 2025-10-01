01 octobre 2025 à 05h43 par La rédaction

iOS 26.0.1 : Apple déploie sa première mise à jour corrective pour stabiliser l'iPhone

Deux semaines seulement après la sortie d’iOS 26, Apple publie déjà une première révision de son système d’exploitation. Disponible depuis le 29 septembre, iOS 26.0.1 corrige plusieurs bugs rencontrés par les utilisateurs d’iPhone 17, d’iPhone Air et d’iPhone 17 Pro. Une étape nécessaire, tant la mise à jour majeure du 15 septembre, bien que riche en nouveautés, s’est accompagnée de quelques couacs techniques.

Un correctif attendu pour des bugs gênants

Pesant moins de 1 Go, iOS 26.0.1 apporte essentiellement des corrections de stabilité. Apple cite notamment la résolution de coupures intempestives de Wi-Fi et de Bluetooth, signalées depuis la sortie d’iOS 26. Ces déconnexions affectaient non seulement l’usage quotidien, mais aussi CarPlay, provoquant des interruptions de navigation ou de musique en voiture.

Certains utilisateurs ont également signalé une difficulté à se connecter au réseau cellulaire, un bug rare mais problématique. L’application Appareil photo n’était pas exempte de défauts non plus : dans certaines conditions d’éclairage, des artefacts visuels pouvaient apparaître sur les clichés pris avec les iPhone 17, Air et Pro.

Enfin, d’autres désagréments plus discrets mais agaçants disparaissent avec ce correctif : des icônes d’applications qui pouvaient devenir vierges après la personnalisation d’une teinte, ou encore VoiceOver qui se désactivait de façon inopinée.

Apple Intelligence toujours en attente

Au-delà des correctifs annoncés, la mise à jour 26.0.1 intègre vraisemblablement d’autres ajustements invisibles. Son numéro de build, 23A355, atteste de plusieurs semaines de développement supplémentaires par rapport à la version initiale (23A341).

L’une des attentes majeures reste toutefois la compatibilité complète avec Apple Intelligence, la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle de la firme. Plusieurs utilisateurs n’ont toujours pas accès aux modèles de langage, ce qui bloque l’utilisation de fonctionnalités phares comme Genmoji ou Image Playground. Ce souci, largement documenté, devrait être corrigé dans les prochaines mises à jour.

En attendant iOS 26.1

Si iOS 26.0.1 se concentre sur la stabilité, Apple prépare déjà iOS 26.1, attendu pour la fin octobre. Cette version introduira des nouveautés plus visibles, comme l’élargissement des langues prises en charge par Apple Intelligence, ou encore la traduction en temps réel sur les AirPods compatibles (hors Europe dans un premier temps).

Les développeurs disposent déjà d’une bêta, confirmant qu’Apple souhaite accélérer le rythme des améliorations.

Rappel : les grandes nouveautés d’iOS 26

Sorti le 15 septembre, iOS 26 marque un tournant esthétique et fonctionnel. Avec son design repensé baptisé Liquid Glass, la mise à jour modernise l’interface et apporte des améliorations majeures aux applications Photos, Téléphone et Appareil photo.

Mais au-delà des changements visibles, iOS 26 regorge de petites fonctions discrètes qui facilitent le quotidien. Parmi elles, la possibilité de consulter directement les informations de ses cartes bancaires dans l’application Cartes via Face ID, de créer une sonnerie à partir d’un simple fichier MP3, ou encore de copier-coller partiellement un SMS reçu.

L’édition de captures d’écran bénéficie d’une loupe intégrée pour mettre en évidence un détail, tandis que l’app Photos permet désormais de transformer une image en fond d’écran 3D interactif. Les utilisateurs profitent aussi d’un affichage détaillé du temps de recharge, d’un réveil plus flexible avec un bouton "Rappel" personnalisable, et même de la possibilité de déclencher une photo à distance avec des AirPods récents.

Un lancement contrasté

Malgré l’enthousiasme suscité par ses nouveautés, iOS 26 n’a pas échappé aux critiques. Les problèmes de connectivité, l’instabilité de CarPlay et l’inaccessibilité de certaines fonctions d’Apple Intelligence ont terni l’expérience pour une partie des utilisateurs. Avec iOS 26.0.1, Apple cherche à redonner confiance et à stabiliser rapidement sa nouvelle génération logicielle.

L’entreprise californienne confirme ainsi son approche habituelle : déployer une version ambitieuse, quitte à essuyer quelques bugs, puis l’affiner dans les semaines qui suivent. Une stratégie qui, malgré quelques frustrations initiales, permet de faire évoluer rapidement l’iPhone vers un système toujours plus riche et polyvalent.