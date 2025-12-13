13 décembre 2025 à 09h00 par La rédaction

iOS 26.2 n'est pas qu'un correctif : Apple active des fonctions longtemps bloquées

Vous pensiez qu’Apple avait refermé le chapitre logiciel de 2025 ? C’était sans compter sur une nouvelle salve de mises à jour intermédiaires. Avec iOS 26.2, iPadOS 26.2 et macOS 26.2, la firme de Cupertino poursuit son travail de fond : consolider le design Liquid Glass, déployer enfin certaines fonctionnalités en Europe et corriger des failles de sécurité jugées critiques. Des mises à jour plus riches qu’il n’y paraît, qui touchent aussi bien l’iPhone que l’iPad, le Mac et les AirPods.

iOS 26.2, une mise à jour moins cosmétique qu’elle n’en a l’air

Présentée comme une version de transition, iOS 26.2 s’impose pourtant comme une mise à jour importante. Apple y corrige une vingtaine de failles de sécurité, dont plusieurs déjà exploitées, tout en activant des fonctions promises depuis des mois. Cette version marque aussi une nouvelle étape dans la généralisation du Liquid Glass, la signature visuelle introduite à la rentrée.

La traduction en direct sur les AirPods arrive enfin en Europe

C’est sans doute la nouveauté la plus attendue par les utilisateurs européens. Bloquée jusqu’ici pour des raisons réglementaires liées au Digital Markets Act, la traduction en direct est désormais accessible sur les AirPods compatibles. Le principe est simple : lorsque votre interlocuteur parle dans une langue étrangère, la traduction est diffusée instantanément dans vos écouteurs.

Cette fonctionnalité s’appuie sur l’intelligence artificielle d’Apple et peut également fonctionner via l’application Traduire, y compris sans connexion réseau dans certaines situations. Une avancée concrète pour les voyageurs et les professionnels, qui illustre la volonté d’Apple de lever progressivement les restrictions imposées par le cadre réglementaire européen.

Liquid Glass, Apple poursuit son œuvre jusque sur l’écran verrouillé

Avec iOS 26.2, le Liquid Glass continue de se diffuser dans les moindres recoins du système. L’écran verrouillé gagne un nouveau curseur permettant d’ajuster précisément l’opacité de l’horloge. L’utilisateur peut désormais choisir entre une transparence quasi totale ou un rendu plus givré, en fonction de ses préférences et de la lisibilité souhaitée.

Apple en profite également pour retravailler certaines animations, qui gagnent en fluidité et en dynamisme. L’application Mesure adopte elle aussi ce nouveau langage visuel, avec un niveau à bulle entièrement repensé, plus organique et plus cohérent avec l’esthétique globale de l’OS.

Les rappels deviennent enfin impossibles à ignorer

Jusqu’ici cantonnée à de simples notifications, l’application Rappels franchit un cap avec iOS 26.2. Une nouvelle option permet désormais de transformer un rappel en véritable alarme sonore. Lorsque la tâche est marquée comme urgente, l’iPhone sonne à l’heure prévue, avec la possibilité de reporter ou d’arrêter l’alerte.

Apple introduit également une activité en direct associée à ces rappels critiques, afin de permettre à l’utilisateur de gérer la tâche même après avoir repoussé l’alarme. Une évolution discrète mais très attendue, notamment pour les rappels médicaux ou professionnels.

Apple Music et Podcasts s’enrichissent sans faire de bruit

Les services audio d’Apple profitent eux aussi de cette mise à jour. Sur Apple Music, les paroles des morceaux téléchargés deviennent accessibles hors connexion, mettant fin à une limitation frustrante pour les utilisateurs en mobilité. La playlist « Morceaux favoris » gagne par ailleurs en visibilité dans l’onglet Accueil.

Côté Podcasts, Apple renforce l’interconnexion entre les contenus. Lorsqu’un épisode mentionne une autre émission, un lien direct apparaît désormais dans le lecteur et dans la transcription. Une manière subtile d’encourager la découverte et de fluidifier la navigation au sein de l’écosystème audio.

AirDrop, Freeform et Accessibilité gagnent en maturité

iOS 26.2 introduit un système de code de vérification pour AirDrop, destiné à renforcer la sécurité lors des échanges avec des contacts inconnus. Le transfert ne peut être finalisé qu’après la saisie d’un code affiché sur l’appareil du destinataire, limitant ainsi les abus.

L’application Freeform évolue également avec l’arrivée de tableaux structurés, capables d’accueillir texte, images et documents, tout en adaptant automatiquement la taille des cellules. Du côté de l’accessibilité, une nouvelle option permet désormais de faire clignoter l’écran lors de la réception d’une notification, et non plus uniquement le flash LED arrière.

iPadOS 26.2 remet le multitâche au centre de l’expérience

Sur iPad, Apple continue de réparer certaines décisions controversées prises lors de la sortie initiale d’iPadOS 26. La version 26.2 marque le retour en force du glisser-déposer pour le multitâche. Depuis le Dock ou Spotlight, il est à nouveau possible de saisir une icône d’application pour l’ouvrir en Split View, en Slide Over ou dans une fenêtre flottante.

Cette souplesse retrouvée rapproche encore un peu plus l’expérience de celle d’un Mac, tout en conservant les spécificités tactiles de l’iPad. Les autres améliorations, qu’il s’agisse de l’écran verrouillé, des rappels, d’Apple Music ou de Freeform, s’alignent globalement sur celles d’iOS.

macOS 26.2 mise sur la visioconférence et la stabilité

Du côté du Mac, macOS 26.2 se montre plus discret, mais non moins utile. La principale nouveauté se nomme « Éclairage des bords ». Cette fonction ajuste automatiquement la luminosité autour de l’écran afin d’éclairer le visage de l’utilisateur lors des appels vidéo, même dans un environnement peu éclairé.

Apple complète cette nouveauté par une série de correctifs et de mises à jour de sécurité, dans la droite ligne de sa stratégie consistant à renforcer la fiabilité de ses plateformes en fin de cycle.

Une mise à jour de transition avant des changements plus profonds

Sans révolutionner l’expérience utilisateur, iOS 26.2, iPadOS 26.2 et macOS 26.2 jouent un rôle clé. Elles finalisent le déploiement de fonctionnalités attendues, affinent le design Liquid Glass et préparent le terrain pour les évolions plus ambitieuses annoncées pour 2026, notamment autour de Siri et de l’intelligence artificielle.

Des mises à jour intermédiaires, donc, mais loin d’être anecdotiques.