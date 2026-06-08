08 juin 2026 à 00h00 par Philippe | 08 juin 2026 à 05h05

iOS 26.5.1 : Apple corrige enfin le bug de recharge qui touchait les iPhone 17 et iPhone Air

Alors que l'attention du monde de la technologie est déjà tournée vers la conférence WWDC 2026 et les futures évolutions logicielles d’Apple, la firme de Cupertino continue de peaufiner ses systèmes actuels. L’entreprise vient ainsi de déployer discrètement iOS 26.5.1, une mise à jour corrective destinée à résoudre un problème particulièrement gênant affectant certains de ses smartphones les plus récents.

Contrairement aux versions bêta actuellement en circulation sur la branche iOS 26.6, cette nouvelle mouture est une mise à jour stable. Elle ne concerne toutefois qu’un nombre limité d’appareils : les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air. Apple confirme ainsi que le dysfonctionnement était directement lié à cette génération de smartphones et non à l’ensemble des modèles compatibles avec iOS 26.

Un bug qui pouvait rendre l’iPhone inutilisable

Le problème était connu depuis plusieurs semaines. Depuis le mois d’avril, plusieurs utilisateurs des derniers iPhone signalaient un comportement inhabituel lorsque leur batterie atteignait un niveau critique, voire se déchargeait complètement.

Dans certains cas, une fois la batterie totalement vide, le smartphone refusait de reprendre la charge lorsqu’il était connecté à un câble USB-C. L’écran demeurait noir et l’appareil semblait totalement inerte, donnant l’impression d’un téléphone hors service. Pourtant, il ne s’agissait pas d’une panne matérielle.

La particularité de ce bug résidait dans le fait que seule la recharge filaire était affectée. Les utilisateurs disposant d’un chargeur sans fil pouvaient généralement relancer leur appareil et récupérer un fonctionnement normal. Une solution de contournement qui permettait de sortir de l’impasse, mais qui restait loin d’être idéale, notamment pour ceux qui ne possédaient pas d’accessoire de recharge sans fil.

Cette situation pouvait rapidement devenir problématique. Un smartphone incapable de redémarrer après une décharge complète peut entraîner la perte temporaire d’accès aux communications, aux applications professionnelles, aux moyens de paiement ou encore aux outils d’authentification utilisés au quotidien.

Apple reconnaît officiellement le problème

Dans les notes de version accompagnant iOS 26.5.1, Apple confirme l’existence de ce dysfonctionnement et détaille précisément sa nature.

Selon l’entreprise, la mise à jour « corrige un problème touchant un petit nombre d’utilisateurs qui pouvait empêcher la recharge filaire des iPhone Air et des iPhone 17 lorsque leur batterie était presque entièrement déchargée ».

La formulation employée par Apple laisse entendre que le nombre d’appareils concernés demeure relativement limité. Néanmoins, même lorsqu’un bug n’affecte qu’une faible proportion d’utilisateurs, son impact peut être particulièrement important lorsqu’il touche une fonction aussi essentielle que la recharge.

L’incident concernait d’ailleurs exclusivement les modèles les plus récents de la gamme, ce qui explique pourquoi la mise à jour n’est distribuée qu’aux iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone Air.

Une correction ciblée à quelques jours de la WWDC

La publication d’iOS 26.5.1 intervient seulement trois semaines après le déploiement d’iOS 26.5. Ce calendrier inhabituellement rapproché illustre l’importance accordée par Apple à la résolution de ce problème.

Cette réactivité est d’autant plus importante que les modèles concernés représentent aujourd’hui la vitrine technologique de la marque. Un défaut de recharge, même limité à certaines situations particulières, pouvait rapidement ternir l’image de fiabilité généralement associée aux produits Apple.

Une mise à jour similaire pour les Mac équipés de puces M5

En parallèle d’iOS 26.5.1, Apple a également publié macOS 26.5.1. Cette seconde mise à jour vise un tout autre problème, mais tout aussi critique pour les utilisateurs concernés.

Selon les informations communiquées par la société, certains Mac équipés des nouvelles puces M5 pouvaient subir des arrêts inopinés lorsqu’ils utilisaient certaines extensions réseau dédiées au filtrage de contenu. Ces outils sont fréquemment employés dans les environnements professionnels pour assurer la sécurité informatique ou appliquer des politiques de contrôle réseau.

Là encore, Apple ne propose aucune nouvelle fonctionnalité. L’objectif est avant tout de garantir la stabilité des machines les plus récentes et d’éviter des interruptions potentiellement coûteuses dans un contexte professionnel.

Comment installer iOS 26.5.1

Les propriétaires d’un iPhone 17, d’un iPhone 17 Pro ou d’un iPhone Air ont tout intérêt à installer ce correctif dès que possible, même s’ils n’ont pas encore rencontré le bug.

Pour vérifier sa disponibilité, il suffit d’ouvrir l’application Réglages, puis de se rendre dans Général > Mise à jour logicielle. Si l’appareil est éligible, iOS 26.5.1 devrait apparaître automatiquement dans la liste des mises à jour disponibles.