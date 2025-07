17 juillet 2025 à 00h00 par La rédaction

iOS 26 : Apple Plans passe à la vitesse supérieure avec l'IA et une fonction anti-surchauffe

Chaque année, Apple continue de peaufiner son application Plans pour en faire une alternative crédible à Google Maps ou Waze. Avec iOS 26, Apple ne se contente pas d’ajouter des retouches cosmétiques. L’application va accueillir plusieurs nouveautés majeures : certaines annoncées officiellement, d’autres encore tenues secrètes mais découvertes dans le code de la bêta par des observateurs aguerris comme Steve Moser de MacRumors. Parmi ces ajouts potentiels, deux fonctions inédites se démarquent : une recherche en langage naturel alimentée par Apple Intelligence, et une gestion thermique intelligente destinée à limiter la surchauffe du téléphone lors de la navigation.

Une recherche conversationnelle boostée par Apple Intelligence

Jusqu’à présent, effectuer une recherche sur Apple Plans nécessitait de saisir des mots-clés précis ou des adresses bien formatées. Avec iOS 26, Apple prépare une évolution radicale de cette expérience grâce à l'intégration de l’intelligence artificielle maison, baptisée Apple Intelligence. Le moteur de recherche de Plans pourrait bientôt comprendre des requêtes formulées en langage naturel, comme « meilleurs restaurants avec terrasse » ou « cafés avec wifi près de moi ».

Cette avancée suit le même principe que les recherches conversationnelles déjà disponibles dans Photos, Musique ou Apple TV. Elle permet aux utilisateurs de ne plus se heurter à la rigidité d’un moteur de recherche traditionnel. Il devient ainsi possible de filtrer et de prioriser ses recherches selon des critères contextuels, sans avoir à jongler avec une terminologie rigoureuse. Une façon plus humaine d’interagir avec l’application, qui devrait grandement faciliter les usages quotidiens, en particulier pour les touristes ou ceux qui ne connaissent pas le nom exact d’un lieu.

Une meilleure gestion thermique pendant la navigation

Apple travaille également à améliorer l’ergonomie thermique de l’iPhone lorsqu’il est utilisé en voiture pour la navigation. Actuellement, Apple Plans maintient l’écran allumé en continu pendant le guidage vocal, ce qui peut entraîner une surchauffe de l’appareil quand il est fixé au pare-brise, exposé au soleil, ou en charge via un adaptateur allume-cigare.

Le code de la dernière bêta d’iOS 26 révèle une future fonction qui permettrait à Plans d’éteindre temporairement l’écran entre deux indications, tout en continuant de délivrer les instructions vocales. L’écran se rallumerait uniquement lors des changements de direction ou d’événements importants sur l’itinéraire. Une amélioration discrète mais bienvenue, qui limiterait la chauffe de l’appareil tout en prolongeant son autonomie et en optimisant le confort d’usage.

Cette fonctionnalité a déjà été entrevue dans iOS 18 mais son intégration plus large dans iOS 26 pourrait marquer sa généralisation.

Les notifications de trajets : une assistance proactive et invisible

Annoncée officiellement cette fois, une autre nouveauté marquante d’iOS 26 réside dans les notifications de trajets récurrents. Grâce à l’intelligence embarquée de l’iPhone, Plans apprend à reconnaître vos habitudes de déplacement comme vos trajets domicile-travail, et peut vous prévenir automatiquement en cas de perturbation majeure sur votre itinéraire. Le tout, sans que vous ayez besoin d’ouvrir l’application.

Par exemple, si un embouteillage survient sur votre route habituelle, Plans pourra vous proposer un itinéraire alternatif avant même que vous ayez pris la route. Une fonctionnalité précieuse pour ceux qui négligent d’utiliser leur GPS pour des trajets connus, mais qui n’en sont pas moins exposés aux aléas du trafic.

Apple insiste sur le fait que cette analyse se fait localement sur l’appareil, sans transfert de données vers ses serveurs, afin de préserver la vie privée de l’utilisateur.

Un déploiement progressif et encore incertain

Apple n’a pas officiellement confirmé ces deux fonctions : « la recherche en langage naturel et la gestion thermique » mais leur présence dans le code d’iOS 26 laisse peu de doute sur leur arrivée prochaine. Elles pourraient être activées avec la version finale de l’OS cet automne, ou dans l’une des premières mises à jour intermédiaires, comme iOS 26.1 ou iOS 26.2.

Quoi qu’il en soit, ces ajouts illustrent la volonté d’Apple de faire de Plans une solution de navigation intelligente, proactive et respectueuse de l’expérience utilisateur. Loin de se contenter d’imiter ses concurrents, la firme de Cupertino peaufine une vision plus fluide et contextuelle de la navigation mobile, où l’utilisateur interagit naturellement avec la technologie.

Avec iOS 26, Apple Plans n’est peut-être pas encore en mesure de détrôner Google Maps ou Waze… mais il s’en rapproche à grands pas.