18 février 2026 à 00h00 par Philippe

iOS 27 : la mise à jour qui veut améliorer l'autonomie de la batterie de votre iPhone

La prochaine grande mise à jour de l’iPhone pourrait bien prendre tout le monde à contre-pied. Selon les informations rapportées par le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, iOS 27 ne miserait pas sur une avalanche de nouveautés visibles, mais sur un chantier beaucoup plus discret et stratégique : un nettoyage massif du code afin d’améliorer les performances… et surtout l’autonomie.

Après un iOS 26 critiqué pour ses ralentissements et pour son interface Liquid Glass jugée trop gourmande en ressources, Apple semble vouloir changer de cap. L’objectif ne serait plus d’impressionner par des fonctionnalités spectaculaires, mais de consolider les fondations de son système d’exploitation mobile.

Un grand ménage sous le capot

En interne, le constat serait clair : au fil des années et des mises à jour successives, le code d’iOS se serait complexifié, alourdi, fragmenté. Dans sa newsletter, Mark Gurman évoque un système devenu « désordonné en coulisses ». Pour y remédier, les ingénieurs de Cupertino auraient lancé un vaste projet de rationalisation, connu sous le nom de code « Rave ».

Concrètement, iOS 27 intégrerait :

la suppression de portions de code obsolètes ;

la réécriture de certaines fonctionnalités historiques ;

l’optimisation de modules devenus trop lourds ;

des mises à niveau discrètes d’applications natives pour améliorer leur efficacité.

La démarche rappelle celle adoptée en 2009 avec Mac OS X Snow Leopard, lorsque la firme avait mis de côté les nouveautés majeures pour privilégier la stabilité et la fluidité. Plus récemment, iOS 12 avait suivi la même logique, avec à la clé des gains sensibles en réactivité, notamment sur les modèles plus anciens.

Des performances revues à la hausse

Cette cure d’assainissement viserait d’abord à rendre l’interface plus fluide. iOS 26, malgré ses ambitions esthétiques avec Liquid Glass, a suscité de nombreuses critiques liées aux ralentissements, aux bugs d’affichage et à une consommation énergétique jugée excessive.

Avec iOS 27, Apple chercherait à alléger le système pour limiter les sollicitations inutiles du processeur. Moins de tâches en arrière-plan, une gestion plus fine des ressources et un code plus cohérent devraient mécaniquement améliorer la réactivité générale.

Des ajustements d’interface seraient également prévus, sans bouleversement majeur. Liquid Glass ne serait pas abandonné, mais légèrement retouché afin de réduire son impact sur les performances.

L’autonomie au cœur de la stratégie

C’est sur le terrain de la batterie que les effets pourraient être les plus visibles. En optimisant l’exécution du système et des applications, Apple espère réduire la consommation énergétique globale d’iOS 27. Si les objectifs sont atteints, tous les iPhone compatibles bénéficieraient d’un gain d’autonomie après la mise à jour prévue pour septembre 2026.

Les modèles concernés incluraient les gammes iPhone 17, 16, 15, 14, 13 et 12, ainsi que l’iPhone SE de troisième génération. Un point particulièrement stratégique, alors que les utilisateurs conservent leurs smartphones de plus en plus longtemps.

Cette approche logicielle permettrait à Apple d’améliorer l’endurance même sur des appareils déjà commercialisés, sans modifier le matériel. Une manière de répondre aux critiques sans passer uniquement par l’augmentation de la capacité des batteries.

Une mise à jour également tournée vers l’intelligence artificielle

Si la stabilité constitue l’axe principal du développement, iOS 27 ne ferait pas l’impasse sur l’intelligence artificielle. Apple travaillerait toujours à l’intégration de fonctionnalités avancées pour Siri, avec une version profondément remaniée de l’assistant vocal.

Selon les informations de Bloomberg, le nouveau Siri tirerait parti de Google Gemini afin d’améliorer sa compréhension contextuelle, son interaction avec le contenu affiché à l’écran et la personnalisation des réponses. Plusieurs nouvelles capacités seraient prévues, même si leur calendrier exact reste à préciser.

Cette double stratégie « consolidation du socle technique et montée en puissance de l’IA » viserait à préparer le terrain pour les futurs produits de la marque, dont les prochaines générations d’iPhone.

Une communication plus sobre ?

La question est désormais de savoir comment Apple mettra en scène cette orientation lors de sa prochaine conférence développeurs. La Apple WWDC, attendue en juin, devrait lever le voile sur iOS 27 et préciser l’ampleur réelle des optimisations.

Mettre en avant la stabilité et l’autonomie plutôt que des fonctions spectaculaires constitue un pari marketing inhabituel. Mais après une version iOS 26 jugée perfectible, ce recentrage sur les fondamentaux pourrait répondre à une attente forte des utilisateurs.

À l’heure où la concurrence mise sur des batteries toujours plus imposantes et sur des fonctions d’intelligence artificielle omniprésentes, Apple semble choisir une autre voie : celle de l’efficience logicielle. Une stratégie moins visible au premier regard, mais potentiellement décisive au quotidien.