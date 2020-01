29 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

iOS 13.3.1 : Apple déploie une nouvelle mise à jour

Un mois et demi après la sortie d'iOS 13.3, Apple propose une nouvelle mise à jour iOS 13.3.1 sur iPhone et d’iPadOS 13.3.1 sur iPad. Apple a surtout corrigé de nombreux bugs, rencontrés par les utilisateurs comme celui de la fonctionnalité Temps d'écran en créant des contacts à partir de numéros inconnus et en donnant la possibilité aux enfants de contourner les limites de communications pendant les plages horaires prédéfinies.

Un nouveau réglage fait également son apparition pour permettre aux utilisateurs de l'iPhone 11 ou 11 Pro de désactiver la localisation relative à la puce Apple U1, qui gère l'Ultra Wideband sur les derniers smartphones d'Apple.

Cette version corrige un problème pouvant causer un délai avant de pouvoir modifier une photo Deep Fusion prise sur un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro. Elle résout aussi un problème dans Mail pouvant forcer le chargement des images distantes lorsque le réglage « Charger les images distantes » est désactivé.

Cette version corrige aussi un bug pouvant entraîner l’apparition dans Mail de plusieurs boîtes de dialogue « Annuler » et règle une défaillance entraînant l’utilisation par FaceTime de l’appareil photo ultra grand-angle arrière au lieu de l’appareil photo grand-angle.

Un problème pouvant entraîner l’échec de la livraison des notifications push lorsque l’appareil est connecté à un réseau Wi-Fi a été résolu. Cette version permet aussi de résoudre une distorsion des sons lors d’appels téléphoniques dans certains véhicules via CarPlay.

La mise à jour iOS 13.3.1 est disponible en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.