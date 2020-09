28 septembre 2020 à 05h30 par Philippe

iPad Air 4 : un nouveau design et un processeur plus puissant

Apple va lancer en octobre le nouvel iPad Air doté de la puce A14 Bionic avec un design très similaire à celui adopté sur les modèles Pro.

Cette nouvelle version dispose d'un écran Liquid Retina plus grand de 10,9 pouces, d'un nouvel appareil photo arrière de 12 Mpx, et d'un nouveau capteur Touch ID intégré au bouton supérieur pour pouvoir étendre l'écran d'un bord à l'autre. Il permet ainsi d'effectuer rapidement et de façon sécurisée des actions telles que déverrouiller l'iPad Air, se connecter à une app ou utiliser Apple Pay.

L'iPad Air 4 est compatible avec le Magic Keyboard doté d'un design suspendu et de son trackpad intégré, le Smart Keyboard Folio, les nouvelles protections Smart Folio et l'Apple Pencil, qui se fixe de façon magnétique sur le côté pour le jumelage, la recharge et le rangement.

L'iPad Air, qui intègre une caméra avant FaceTime HD de 7 Mpx, est désormais équipé du même appareil photo arrière de 12 Mpx que l'iPad Pro, ce qui lui permet de prendre des photos dans une résolution plus élevée et d'enregistrer des vidéos en 4K.

Il dispose d'un port USB-C permettant de transférer des données jusqu'à 5 Gbit/s, pour connecter des appareils photo, des disques durs et des moniteurs externes avec une résolution maximale de 4K. L'iPad Air est doté d'un Wi-Fi 6 et d'une connectivité LTE.

Cette tablette est directement proposée avec l'iPadOS 14. Cette nouvelle version intègre plus étroitement l'Apple Pencil à l'expérience iPad avec des prises de note plus fluides et de nouvelles possibilités d'utilisation des notes manuscrites. Lors de la prise de notes sur iPad, la Sélection intelligente utilise la fonctionnalité d'apprentissage automatique de l'appareil pour distinguer l'écriture manuelle des dessins, de sorte que le texte manuscrit peut facilement être sélectionné, coupé et collé dans un autre document sous la forme d'un texte dactylographié grâce aux gestes habituels. La reconnaissance des formes permet de dessiner des formes géométriquement parfaites et de les positionner de manière précise en ajoutant des diagrammes et des illustrations dans Notes. Des détecteurs de données analysent le texte manuscrit pour reconnaître les numéros de téléphone, les dates, les adresses et les liens, ce qui donne par exemple la possibilité de sélectionner un numéro de téléphone manuscrit pour passer un appel.

L'iPadOS 14 intègre également la fonction Griffonner sur iPad, qui permet d'utiliser l'Apple Pencil pour écrire directement dans un champ de texte ou réaliser d'autres actions, par exemple répondre facilement à un iMessage ou faire des recherches plus rapidement dans Safari, sans avoir à mettre l'Apple Pencil de côté. La fonctionnalité Griffonner utilise l'apprentissage automatique intégré à la puce pour convertir le texte manuscrit en texte tapé à l'ordinateur en temps réel. Ce que vous écrivez reste toujours privé et sécurisé.

Au niveau des nouveautés, des barres latérales sont intégrées sur les apps, notamment sur Photos et Fichiers, et les barres latérales simplifiées regroupent toutes les commandes en un même endroit. Le design des widgets a été repensé pour afficher les informations importantes, directement sur l'écran principal.

Tarifs et disponibilité

Les modèles d'iPad Air avec Wi-Fi seront proposés à partir de 669 € et les modèles Wi-Fi + Cellular à partir de 809 €. Le nouvel iPad Air dispose de capacités de stockage de 64 Go et 256 Go et se décline en cinq finitions : argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel.