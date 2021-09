02 septembre 2021 à 06h00 par Philippe | 08 septembre 2021 à 10h28

iPhone 12 : les fans de technologie sont-ils convaincus ?

Le géant de la téléphonie mobile Apple met toujours les bouchées doubles pour proposer le meilleur à sa clientèle. Avec le succès fulgurant de l'iPhone 11, il fallait que la marque propose à nouveau un appareil proche de la perfection. Avec les caractéristiques annoncées pour l'iPhone 12, Apple a quand même su tenir en haleine les férus de la marque et les fans de technologie. Presque un an après sa sortie, l'iPhone 12 fait encore parler de lui. Ceci est certainement dû au fait qu'il y a eu assez de nouveautés parmi les fonctionnalités annoncées, comme son nouveau verre de protection d'écran Ceramic Shield. Cette caractéristique donne une résistance inédite au nouvel appareil, même s'il reste toujours conseillé de le protéger avec une coque.

Ce qu'il faut savoir sur le modèle iPhone 12

L'iPhone 12 est l'un des modèles de la 14e génération de la marque. Cette gamme compte au total 4 modèles : l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, et l'iPhone 12 Pro Max. Le modèle iPhone 12 est le best-seller de la gamme.

Les innovations annoncées

Il y a eu une énorme évolution entre l'iPhone 11 et le 12. La fiche technique de l'iPhone 12 révélait déjà quelques innovations : un fonctionnement sous iOS 14 et un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Une bonne qualité d'affichage était donc annoncée. Le système devient plus ergonomique avec l'assistant vocal Siri plus précis et plus rapide. L'ensemble des applications est configuré de manière à répertorier et ranger celles qui sont peu utilisées. De quoi faciliter l'entrée dans les services fréquemment utilisés.

Côté résistance, le verre Céramique Shield est 4 fois plus solide que l'écran LCD retrouvé sur l'iPhone 11. Comme toute la gamme, l'iPhone 12 sera compatible avec la 5G.

En photographie, il n'y a pas eu une grande évolution, mais quelques améliorations. Les appareils photo (frontal et dorsal) disposent en tout de trois capteurs avec chacun une définition de 12 Mpx. Comme son prédécesseur, le smartphone embarque toujours un capteur grand-angle et un capteur ultra grand-angle. Un objectif à 7 éléments se trouve sur le capteur grand-angle. Il y a eu quand même une augmentation de 27 % de lumière, ce qui améliore la netteté des images. La qualité de photo de nuit se trouve ainsi perfectionnée. On a donc des photos avec plus de détails.

Cet iPhone embarque une puce A14. Il faudra donc s'attendre à un appareil plus rapide et une consommation en énergie plus faible.

Les caractéristiques et fonctionnalités finales

Apple a essayé de faire les choses en grand. L'iPhone 12 est plein d'innovations. Toutes les caractéristiques annoncées se sont effectivement retrouvées sur le modèle. La marque a su répondre aux attentes de nombreux utilisateurs.

En revanche, au lieu de la forme incurvée à laquelle les utilisateurs ont toujours eu droit, l'iPhone 12 classique et ses confrères disposent d'un bord droit. Cette forme rappelle bien les iPhone 4 et 5. On a également une charge sans fil compatible Magsafe. L'iPhone 12 se retrouve donc un peu plus compact et est facile à manipuler. Il a tout pour rivaliser avec le modèle 12 Pro, même si ce dernier bénéficie bien évidemment d'une meilleure qualité sur le plan photographique et offre plus d'autonomie. La définition et la densité de la dalle d'écran demeurent cependant les mêmes pour les deux modèles.

Les contours de l'iPhone 12 ne sont pas en acier inoxydable, mais en aluminium, et le rafraîchissement est toujours limité à 60 Hz. Une grosse déception pour les utilisateurs qui espéraient bien plus. Point positif : la connexion au Wifi est désormais de 5 GHz au lieu de 2,4 GHz auparavant. La gamme se décline, comme d'habitude, en configurations de 64, 128 et 256 Go de mémoire.

Aperçu

Rien que dans sa présentation, l'iPhone 12 a tout pour séduire. La fabrication et les finitions sont excellentes. Les principaux boutons sur les côtés (silence et volume à gauche, allumage à droite) se fondent dans la couleur de l'accessoire. C'est un modèle plus léger et compact permettant une manipulation plus aisée. Il est aussi nettement plus petit que son prédécesseur et plus plat.

L'iPhone 12 résiste à l'eau ainsi qu'à la poussière. Il peut en effet se retrouver plongé dans de l'eau durant une demi-heure et à plusieurs mètres de profondeur. Il résiste également à d'autres liquides et résidus (café, jus de fruits, etc.) qui pourraient se renverser dessus par accident. En revanche, il n'est absolument pas adapté au contact de l'eau salée.

Pour les plus pointilleux en matière de choix de couleurs, il y a de quoi les combler. Le modèle se décline en cinq au total : blanc, bleu, noir, rouge et vert.

La qualité de l'affichage et du rendu des couleurs est optimale et proche de la perfection. De nombreuses nouvelles fonctionnalités en messagerie sont également disponibles.

Les accessoires pour iPhone 12

Du côté des accessoires, il y a toute une panoplie d'outils pour faciliter l'usage de l'iPhone. Si le premier accessoire à avoir est une coque d'iPhone 12, il faut cependant remarquer l'innovation de la marque en ce qui concerne la recharge. Celle-ci est en effet bien plus pratique avec ses chargeurs sans fil, nouvelle génération, dotés de la technologie MagSafe. Il suffit de poser le dos du smartphone sur le chargeur sans fil. La magie s'opère grâce à des aimants.

Vous trouverez également des supports pour voiture, ainsi que pour la maison ou pour le bureau. Côté gadget, le smartphone s'équipe d'écouteurs sans fil, mais vous trouverez aussi des adaptateurs d'écouteurs si vous préférez quand même les accessoires avec fil. Il est également possible de se procurer l'adaptateur de carte SD, qui permet d'étendre la mémoire de votre téléphone.

Les fonctionnalités marquantes

L'iPhone 12 embarque une caméra selfie TrueDepth, avec l'intégralité du système et des fonctions de reconnaissance faciale ID. La taille reste la même que dans la version précédente, mais le rendu a été optimisé.

La puce A14 Bionic gravée limite la consommation de la batterie et dynamise la fluidité des différentes manipulations. La performance générale est ainsi améliorée d'environ 40 % !

En plus de la dalle OLED, qui est déjà une grande avancée, les nouveaux écrans possèdent aussi un revêtement antireflet. Les images sont automatiquement adaptables à la lumière environnante. La fonction Night Shift bascule de la lumière bleue vers la lumière jaune pour une utilisation sans danger pour les yeux.

Pour une consommation adaptée des données, un mode de basculement automatique entre les réseaux 5G et 4G a été mis en place. Il est également possible d'utiliser des applications sans les avoir entièrement téléchargées pour plus de rapidité.

Avis général sur l'iPhone 12

Les avis sur l'iPhone 12 sont concluants. Encore une fois, la firme de Cupertino a su miser sur l'expérience d'utilisation. Ce modèle a réussi à devenir le centre de l'attention des consommateurs et a tout d'une grande merveille technologique. Il a permis à la marque d'avoir à nouveau une certaine longueur d'avance sur le marché.

Son impact s'est surtout renforcé avec la compatibilité 5G des plus performantes. Les autres attributs de ce modèle ne sont pas en marge : on note en effet une nette évolution avec un écran vitrocéramique innovant très résistant aux chocs. La qualité des photos s'est aussi améliorée. Vous bénéficierez également d'une bonne autonomie.

Les points forts

La performance est nettement améliorée, ce qui réduit les risques de ralentissement de bugs de blocage. L'appareil est très fiable, que ce soit pour des fonctions basiques comme les appels et la messagerie, ou pour des fonctions plus avancées comme des jeux ou le visionnage de films.

Les appareils photo de face et de dos ont tous les deux un rendu très qualitatif. Le niveau de détails est perfectionné, notamment pour la caméra selfie. Les couleurs et les teintes sont reproduites fidèlement et le mode nuit permet un meilleur confort de visualisation.

En ce qui concerne la sortie audio, Apple s'est surpassé. Le modèle dispose de deux haut-parleurs stéréo en haut et en bas de l'appareil pour un meilleur équilibre sonore. Même pour des appels dans des endroits bruyants, la qualité du son reste impeccable.

Les points faibles

Si l'écran de l'iPhone 12 dispose d'une qualité et d'une fiabilité excellentes au niveau des couleurs, il manque peut-être en puissance de rafraîchissement. En effet, il est doté d'une puissance de 60 Hz, alors que la concurrence présente des écrans à 120 Hz. Il s'agit cependant d'un choix délibéré de la marque, qui a opté pour la fiabilité des couleurs et la qualité d'affichage.

Côté autonomie, la bête noire des appareils Apple, il reste encore du chemin à faire. Celle-ci est améliorée de version en version, mais reste un point faible de la marque. L'iPhone 12 présente une autonomie d'environ 6 heures 40 minutes avec une utilisation constante. Pour un usage professionnel, cela pourrait constituer un grand défaut.

En ce qui concerne les fonctionnalités, contrairement à d'autres modèles, l'iPhone 12 ne dispose pas du capteur d'empreintes. Il ne s'agit pas d'un grand inconvénient, mais pour les utilisateurs qui s'étaient habitués à cette fonction, cela représente une perte.

Enfin, l'appareil se recharge avec une prise à port USB-C, cependant, l'adaptateur n'est pas fourni (ce qui était le cas pour l'iPhone 11).

L'importance des coques pour iPhone

Les iPhone ne sont pas seulement des appareils tendance. Ils ont en effet la côte auprès d'un public jeune, mais ils sont également très utilisés professionnellement. Ils peuvent être de véritables outils de travail, car leur système est très performant. Néanmoins, ces téléphones restent, en raison de leur finesse et de leur légèreté, très fragiles.

Même s'ils sont conçus avec des matériaux de bonne qualité, qui visent à protéger au mieux l'appareil, ils sont sensibles aux chocs. Il est important de les protéger, notamment pour limiter les fissures, les casses et d'autres éventuels dégâts.

Protection

La fonction première de la coque est la protection de votre iPhone. Elle limite les risques de casse de ce dernier. En fonction du matériau, elle absorbe le choc en cas de chute. Voilà une bonne raison de bien choisir votre coque, car toutes les coques ne se valent pas.

Cet accessoire protège également les objectifs de votre caméra des traces et rayures et permet donc de conserver la qualité de vos photos. Certaines coques, en fonction de leurs formes, protègent aussi l'écran. Plus largement, votre coque servira aussi de barrière à l'eau et à la poussière.

En résumé, ces coques permettent d'allonger la durée de vie du téléphone et de le garder intact. Par conséquent, vous n'aurez pas à débourser de grosses sommes pour des réparations de fissures. L'iPhone demeure intact, ce qui pourrait être un atout de taille en cas de revente.

Habillage

Au-delà de la protection de votre iPhone, la coque reste un accessoire design. Elle permet d'avoir un rendu esthétique et de différencier son téléphone mobile des autres. En effet, les coques sont disponibles en différentes couleurs, styles, matériaux et modèles. Cela donne lieu à diverses possibilités de personnalisation. Il faut quand même garder en tête que la coque doit servir à protéger votre téléphone avant tout.

Si vous aimez vous différencier des autres, pensez à créer votre propre coque sur mesure avec la photo ou un dessin de votre choix. Si vous êtes plutôt discret, il existe des coques ultra-fines et minimalistes ou transparentes qui protégeront votre iPhone 12 sans être trop visibles.

Quels sont les modèles de coques à privilégier pour l'iPhone 12 ?

Une bonne coque doit être assez fine pour ne pas déranger le possesseur et suffisamment solide pour amortir ou absorber les chocs. Elle peut être souple ou rigide, mais doit avoir une texture assez douce au toucher.

Choisissez également une coque qui dissipe la chaleur afin de ne pas voir votre iPhone surchauffer. Elle ne doit pas non plus permettre à l'eau, à la poussière ou à d'autres liquides de pénétrer à l'intérieur du smartphone. Intéressez-vous à la matière de fabrication de la coque. Cet aspect est très important pour éviter d'éventuelles mauvaises surprises.

En ce qui concerne le style, privilégiez les coques élégantes, avec un design épuré, car la beauté de votre appareil ne doit pas être négligée. Vous pouvez, par exemple, opter pour une coque transparente, car elle vous permettra d'apprécier votre téléphone, pendant qu'il est protégé. Une autre option consiste à choisir une coque de la même couleur que son téléphone pour un maximum de discrétion. Les coques les plus discrètes sont en effet généralement les plus durables. Les matériaux les plus simples ne se dénaturent pas et ne subissent pas les affres du temps.

Enfin, pensez à toujours prendre une coque selon votre modèle d'iPhone : n'achetez pas une coque d'iPhone 11 pour un modèle iPhone 12.