22 novembre 2020 à 13h10 par Philippe | 30 novembre 2020 à 17h55

L'iPhone 12 Mini sonne le retour en force des petits téléphones

Cette année, Apple a encore innové pour sa nouvelle sortie annuelle de smartphones. L'entreprise semble avoir laissé de côté son habitude de ces dernières années qui consistait à proposer à la fois le modèle classique de son portable ainsi que son " grand frère " au format plus imposant (souvent suivi des lettres " S ", " SE " ou " Max ").

Mi-novembre 2020, le géant de l'électronique a mis en vente son tout nouvel appareil nommé iPhone 12 Mini. Cette arrivée pourrait bel et bien lancer un retour sur le marché des petits modèles de téléphones portables.

Surprise! Another new iPhone: the iPhone 12 Mini. Apple says it has the same features of the iPhone 12, just smaller, making it the smallest, lightest, thinnest 5g phone in the world.https://t.co/UqQgvSBYNS #AppleEvent pic.twitter.com/fwQaLrZzxq — WIRED (@WIRED) October 13, 2020

Pourquoi vouloir plus petit ?

L'argument de vente d'Apple avec son nouvel iPhone 12 Mini est de privilégier une taille plus compacte et pratique, mais sans pour autant en négliger les performances. C'est pour cela que leur nouveau smartphone est fièrement représenté comme étant le plus petit et plus léger appareil au monde capable de supporter la navigation sur réseau 5G. Les premiers tests effectués par plusieurs spécialistes du milieu ont d'ailleurs conclu que ce modèle s'avérait être aussi puissant et performant que d'autres appareils au format plus grand. En d'autres termes, la seule chose qui différencie l'iPhone 12 de l'iPhone 12 Mini est la taille. La seule concession que les utilisateurs devront donc faire en optant pour un téléphone plus petit est de disposer d'un écran réduit : Super Retina XDR de 5.4 pouces. Mais en contrepartie, les avantages sont bien plus nombreux.

Depuis plusieurs années, les concepteurs se sont concentrés sur le besoin d'offrir aux utilisateurs une vision plus large via des écrans qui s'agrandissent de plus en plus. Ils ont fait le choix de laisser de côté d'autres aspects pratiques : manipuler son téléphone avec une main seulement était devenu impossible, tout comme le fait de pouvoir naviguer sur l'intégralité de l'écran avec un pouce seulement, ou alors de pouvoir le ranger dans la poche de son pantalon.

Aujourd'hui, les utilisateurs, tout comme les concepteurs, semblent prêts à revenir au sens littéral du mot " mobile " ou " portable ". Pour les hommes ou pour les femmes, un smartphone plus petit a l'avantage d'être plus facile à ranger que ce soit dans une poche ou dans un sac. Il est également plus facile à manipuler. Il apporte donc ce côté pratique que l'on ne retrouvait plus du tout dans les nouveaux modèles de smartphones sortis ces temps-ci. Ils avaient tendance à plus se rapprocher de tablettes que de téléphones portables, à l'image du Samsung Galaxy Note.

Say hello to the highly anticipated iPhone 12:? 5G capable

? New colors (hello, blue!)

? Smaller, thinner, and lighter than iPhone 11

? Ceramic shield glass with 4x better drop performanceFollow the #AppleEvent live here: https://t.co/UqQgvSBYNS pic.twitter.com/73vP2eIy5v — WIRED (@WIRED) October 13, 2020

Des services adaptés

La taille de l'écran n'impacte en aucun cas l'expérience utilisateur. Au contraire, les développeurs d'applications et de sites internet ont appris avec le temps à rendre leurs produits adaptables au format sur lequel ils sont utilisés. D'ailleurs, l'un des arguments des sites de casino en ligne est qu'ils développent leurs jeux afin qu'ils puissent être appréciés sur plusieurs plateformes à la fois, quelle que soit la taille de l'écran - depuis une machine à sous comme Immortal Romance jusqu'à des jeux de live roulette ou blackjack avec de vrais croupiers. De même pour la presse en ligne. L'application et le site web du quotidien sportif L'Équipe permettent aux abonnés de lire le journal de façon numérique dès sa sortie. La nouvelle version mise à jour en juin 2019 leur permet surtout de cliquer sur un article en particulier pour le visualiser dans un mode de lecture plus confortable et qui s'adapte à la taille de l'écran. Même le géant du réseau social Instagram permet, depuis août 2016, à ses utilisateurs de zoomer sur les photos qui apparaissent sur le fil d'actualité afin de mieux les visualiser.

En d'autres termes, avec les efforts faits par les développeurs d'applications et de sites web, les utilisateurs n'ont plus vraiment besoin d'agrandir leurs écrans de téléphones pour apprécier leurs services. Aujourd'hui, ils cherchent donc des appareils qui répondent à d'autres besoins qu'ils estiment désormais plus essentiels.

Vers une nouvelle tendance du marché

Sorti en 2019, le Motorola Razr 5G, lorsqu'il est plié, fait la moitié de la taille d'un smartphone classique. Il a prouvé combien les utilisateurs voulaient revenir aux modèles du passé, étant un clin d'œil modernisé au téléphone à clapet le plus célèbre de Motorola. Il est parvenu à séduire les plus nostalgiques tout en leur offrant un accès à un écran tactile de taille normale. Samsung aussi a suivi le pas dans ce retour aux sources et vers des mobiles plus compacts et pratiques avec son modèle Galaxy Z Flip. D'ailleurs, selon ce que rapporte le site spécialisé AppleInsider, Apple serait même en train de travailler sur une version pliable d'iPhone. Des tests seraient en cours chez leur fabricant Foxconn, qui devrait leur faire parvenir des prototypes avant une mise sur le marché d'ici la rentrée 2022.

Supply chain reports claim that the long-term assembly partner #Foxconn is now testing a folding #iPhone for #Apple, and that devices may ship starting in September 2022. https://t.co/gJTD3DkDAR pic.twitter.com/zFXpHs7zBg — AppleInsider (@appleinsider) November 16, 2020



Dans le monde des téléphones mobiles, souvent Apple est celui qui lance les tendances. C'est la marque à la pomme qui a permis de démocratiser l'introduction des écouteurs sans fil avec ses Air Pods, rapidement adoptés et adaptés par la concurrence. L'arrivée d'un smartphone plus petit tel que l'iPhone 12 Mini pourrait donc lancer dans un avenir proche une vague de téléphones au format de poche. A condition bien sûr que le public adopte à bras ouverts le nouveau venu d'Apple.