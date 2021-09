15 septembre 2021 à 02h12 par Philippe | 15 septembre 2021 à 04h31

iPhone 13 : voici les principales nouveautés

Par le biais d'une conférence virtuelle, Apple a présenté quatre nouvelles déclinaisons de sa nouvelle génération d'iPhone : l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 13, et l'iPhone 13 mini.

A première vue, les iPhone 13 et iPhone 13 mini ressemblent à leurs prédécesseurs. Ils conservent les formats des iPhone 12 (6,1 pouces) et iPhone 12 mini (5,4 pouces). En revanche, ils se distinguent par deux évolutions esthétiques au niveau du double module caméra organisé en diagonale. Concernant l'encoche noire sur les quatre modèles en haut de l'écran abritant le capteur photo frontal et les capteurs dédiés à la technologie de reconnaissance faciale Face ID, elle a quant à elle été réduite de 20%.

A part ces changements au niveau du design, pas de surprise : Apple reprend toujours les bordures aux angles marqués, comme les modèles précédents.

iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max

Au niveau de leurs caractéristiques, l'iPhone 13 Pro (6,1 pouces) et l'iPhone 13 Pro Max (6,7 pouces) sont dotés de l'écran Super Retina XDR avec ProMotion qui prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 10 Hz à 120 Hz. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max sont protégés à l'avant par le Ceramic Shield.

De nouvelles fonctionnalités photo comme les Styles photographiques permettent de personnaliser l'apparence des images dans l'app Appareil photo, et le mode Nuit est désormais disponible sur tous les appareils photo des deux modèles. La vidéo voit l'apparition du mode Cinématique. Les deux smartphones offrent également des flux de production pro de bout en bout en Dolby Vision.

Les appareils photo sont plus évolués avec de nouveaux capteurs et des objectifs sur les trois appareils photo arrière. Le nouvel appareil photo grand-angle intègre un plus gros capteur avec des pixels de 1,9 µm réduisant ainsi le bruit et permettant un déclenchement plus rapide quelles que soient les conditions d'éclairage.

Ouvrant désormais à ƒ/1,5, l'appareil photo grand-angle des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max présente une nette amélioration des performances en conditions de faible éclairage, jusqu'à 2,2 fois plus élevées par rapport à l'iPhone 12 Pro, et près de 1,5 fois plus élevées comparé à l'iPhone 12 Pro Max. La stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur est disponible sur les deux modèles. Cette fonctionnalité permet de stabiliser le capteur, et non la lentille, afin que les images soient plus nettes et la vidéo plus stable, même si l'on bouge.

Le nouvel appareil photo ultra grand-angle bénéficie à présent d'une ouverture ƒ/1,8 et d'un nouveau système d'autofocus présentant une amélioration de 92 % en conditions de faible éclairage. Cet objectif repensé, l'autofocus intégré pour la première fois dans l'appareil photo ultra grand-angle de l'iPhone et les fonctionnalités logicielles avancées ont aussi permis d'introduire la photo macro. Il est désormais possible de prendre des clichés en faisant apparaître des sujets plus grands que leur taille réelle, avec une distance de mise au point minimale de deux centimètres. Le mode macro s'étend aussi à la vidéo, y compris au ralenti et en accéléré. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max arborent également un nouveau téléobjectif de 77 mm qui permet de se rapprocher de son sujet lorsque l'on filme et de réaliser des portraits au cadrage plus classique, grâce au zoom optique 3x, soit un total de 6x au niveau du système photo.

Les nouveaux appareils photos de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max tirent parti du Neural Engine de la puce A15 Bionic et d'un nouveau processeur de signal d'image.

Le Smart HDR 4 garantit par ailleurs un meilleur rendu des couleurs, du contraste et de la luminosité pour les sujets, même dans les photos de groupe ou les situations d'éclairage difficiles. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max disposent également des fonctionnalités phare comme Deep Fusion, Apple ProRAW et le mode Portrait avec Éclairage de portrait.

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max inaugurent également le format ProRes. Ce codec vidéo avancé, utilisé comme format pour les publicités, longs-métrages ou programmes télévisés, restitue des couleurs plus fidèles avec une moindre compression. Ce nouveau flux de production professionnel est rendu possible grâce au nouveau système photo, aux encodeurs et décodeurs vidéo avancés de la puce A15 Bionic.

Grâce au procédé de gravure en 5 nanomètres, la puce A15 Bionic dispose, sur les iPhone Pro, d'un nouveau GPU 5 cœurs qui améliore les performances graphiques. Le nouveau CPU 6 cœurs comporte deux nouveaux cœurs hautes performances et quatre nouveaux cœurs à haute efficacité énergétique.

À l'intérieur, la puce A15 Bionic, des composants plus économes en énergie, une batterie plus grande et des optimisations de puissance rendues possibles par l'intégration étroite du matériel et des logiciels permettent d'atteindre une autonomie d'une journée pour les deux modèles d'iPhone Pro. L'iPhone 13 Pro offre jusqu'à une heure et demie d'autonomie en plus par jour par rapport à l'iPhone 12 Pro, et l'iPhone 13 Pro Max jusqu'à deux heures et demie en plus par jour par rapport à l'iPhone 12 Pro Max.

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini sont respectivement proposés avec des écrans de 6,1 pouces et 5,4 pouces et sont protégés à l'avant par le Ceramic Shield.

En ce qui concerne les appareils photo, les deux modèles bénéficient d'un double appareil photo comprenant un nouvel appareil grand-angle avec des pixels plus grands et un système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour de meilleures photos et vidéos en conditions de faible éclairage. Le double appareil photo avancé repose sur une nouvelle disposition en diagonale des objectifs pour les appareils photo arrière. Quant au système de caméra TrueDepth également repensé, il est plus petit mais il embarque les mêmes technologies de pointe comme Face ID.

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, le nouvel appareil photo grand-angle, avec des pixels de 1,7 µm, intègre un double appareil photo. Il peut capter 47 % de lumière en plus, pour moins de bruit et des résultats plus lumineux. La stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur, cette technologie a été intégrée pour la première fois sur l'iPhone 12 Pro ; Elle est désormais disponible dans l'appareil photo grand-angle, même sur l'iPhone 13 mini plus compact. Elle stabilise le capteur et non l'objectif, pour des images plus stables. L'appareil photo ultra grand-angle est doté d'un nouveau capteur qui permet de réduire le bruit et de voir plus de détails dans les zones sombres des photos et des vidéos.

Quant à la caméra TrueDepth, elle est compatible avec toutes les nouvelles fonctionnalités photo telles que le mode Cinématique, Styles photographiques et Smart HDR 4.

Ils profitent de la puce A15 Bionic, d'un écran Super Retina XDR et d'une capacité de stockage d'entrée de gamme doublée (128 Go).

Les deux iPhone ont obtenu l'indice IP68 de résistance à l'eau.

L'iPhone 13 peut assurer une autonomie d'une journée, soit jusqu'à deux heures et demie de plus par jour que l'iPhone 12, et l'iPhone 13 mini jusqu'à une heure et demie de plus par jour que l'iPhone 12 mini.

Les deux modèles d'iPhone permettent également de filmer, de monter et de partager des vidéos HDR en Dolby Vision - désormais en 4K jusqu'à 60 i/s sur tous les appareils photo.

Disponibilités

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini seront disponibles en rose, bleu, minuit, lumière stellaire et (Product Red) avec les capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go. L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max seront commercialisés en graphite, or, argent et bleu alpin avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To (toute nouvelle option) :

- à partir de 809 euros pour l'iPhone mini (128 Go de stockage),

- à partir de 909 euros pour l'iPhone 13 (128 Go de stockage),

- à partir de 1159 euros pour l'iPhone 13 Pro (128 Go de stockage),

- à partir de 1259 euros pour l'iPhone 13 Pro Max (128 Go de stockage).

Les précommandes débuteront le vendredi 17 septembre, pour une disponibilité à partir du vendredi 24 septembre.