12 septembre 2022 à 00h15 par Philippe

iPhone 14 : des écrans plus grands et des prix qui explosent

Apple a officialisé sa nouvelle gamme d'iPhone 14. Terminé le petit format, place au grand écran. Une évolution de taille qui est surtout accompagnée par une explosion des tarifs.

Concernant l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, ces modèles profitent d'écrans plus grands que ceux de la génération précédente. L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont quant à eux, des téléphones haut de gamme avec plusieurs évolutions majeures (écran always-on, capteur photo principal de 48 mégapixels, Dynamic Island). L'iPhone 14 Pro et Pro Max se distinguent en incorporant plus de spécificités que leurs homologues classique et Plus. Ces 4 modèles sont assortis d'une gamme de services étendus avec la possibilité d'étaler les paiements.

iPhone 14 et iPhone 14 Plus

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus se décline en deux formats 6,1 pouces et 6,7 pouces. Les deux modèles bénéficient d'écrans Super Retina XDR avec la technologie OLED offrant une luminosité HDR de 1 200 nits, un contraste de 2 000 000:1. La technologie Dolby Vision a également été intégrée.

L'appareil photo principal 12 Mpx profite d'un plus grand capteur avec de plus grands pixels, d'une nouvelle caméra avant TrueDepth et d'un appareil photo ultra grand-angle pour capturer des plans plus larges.

Les appareils photo sont améliorés grâce au Photonic Engine. Intégré au matériel et aux logiciels de l'iPhone, le Photonic Engine améliore les performances de capture des photos et des vidéos en conditions luminosité faible à moyenne : jusqu'à 2x pour l'appareil photo ultra grand-angle, 2x pour la caméra TrueDepth et 2,5x pour le nouvel appareil photo principal. Ce gain en termes de qualité est rendu possible par le Photonic Engine, qui applique les avantages du traitement informatique de Deep Fusion plus en amont du processus de traitement de l'image, pour obtenir un meilleur niveau de détail.

Un nouveau mode Action permet de réaliser des vidéos qui s'adaptent aux secousses, aux mouvements et aux vibrations importantes. La nouvelle caméra avant TrueDepth avec une ouverture ƒ/1,9 offre de meilleures performances photo et vidéo en conditions de faible éclairage. Elle est désormais dotée d'un autofocus, elle fait donc une mise au point plus rapide dans les situations où la luminosité est faible et dans les photos de groupe prises de loin. Un mode Cinématique est disponible en qualité 4K à 30 i/s et 4K à 24 i/s.

Les deux modèles sont équipés de la puce A15 Bionic dotée d'un GPU 5 cœurs. Ils inaugurent également de nouvelles fonctionnalités d'assistance, telles que Détection des accidents et Appel d'urgence par satellite. L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont disponibles dans les finitions minuit, bleu, lumière stellaire, mauve et rouge.

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max inaugure un nouvel appareil photo principal de 48 Mpx sur iPhone qui est doté d'un capteur quad-pixel et de Photonic Engine. Ces modèles intègrent aussi les fonctionnalités comme Appel d'urgence par satellite et Détection des accidents.

Proposés en deux tailles, 6,1 et 6,7 pouces, les deux smartphones sont pourvus d'un nouvel écran Super Retina XDR avec ProMotion doté pour la première fois sur iPhone d'un écran toujours activé, grâce à un nouveau taux de rafraîchissement de 1 Hz associé à plusieurs autres technologies économes en énergie. Le nouvel écran verrouillé affiche l'heure, des widgets et les Activités en direct. De plus, l'écran offre le même niveau de luminosité maximal que le Pro Display XDR, ainsi qu'une luminosité maximale en extérieur plus élevée : jusqu'à 2 000 nits, soit deux fois plus que sur l'iPhone 13 Pro.

La fonction Dynamic Island inaugure de nouvelles façons d'interagir avec l'iPhone en affichant les alertes, les notifications et les activités importantes. Avec l'arrivée de Dynamic Island, la caméra TrueDepth a été repensée pour occuper moins de place sur l'écran. Dynamic Island reste activée pour offrir un accès plus aisé aux commandes par simple pression prolongée, sans gêner le contenu à l'écran. Les activités en arrière-plan comme Plans, Musique ou le minuteur restent visibles et interactives, et les apps tierces compatibles avec les Activités en direct sous iOS 16, comme les apps de covoiturage ou de résultats sportifs, peuvent également tirer parti de Dynamic Island.

La gamme Pro propose un nouvel appareil photo principal de 48 Mpx doté d'un capteur quad-pixel qui s'adapte à la prise de vue, ainsi qu'un système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur de deuxième génération. Pour la plupart des photos, le capteur quad-pixel combine chaque groupe de quatre pixels dans un quad-pixel plus important de 2,44 µm, ce qui produit des meilleures images en conditions de faible éclairage, tout en conservant une taille de fichier raisonnable de 12 Mpx.

Le capteur quad-pixel offre également une option téléobjectif 2x qui utilise les 12 mégapixels centraux du capteur pour réaliser des photos en pleine résolution et de la vidéo 4K sans zoom numérique. Il offre une qualité optique à une distance focale normale, très pratique pour les fonctionnalités comme le mode Portrait. Le capteur quad-pixel présente également des avantages pour les traitements professionnels, en optimisant les détails des images ProRAW. Et grâce à un nouveau modèle d'apprentissage automatique conçu spécialement pour le capteur quad-pixel, l'iPhone capture désormais le ProRAW en 48 Mpx avec un meilleur niveau de détail. Le mode Cinématique est possible en qualité 4K à 30 i/s et 4K à 24 i/s. Des processus professionnels pour la vidéo sont disponibles avec les formats ProRes3 et Dolby Vision HDR de bout en bout.

La puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro et de l'iPhone 14 Pro Max. La puce A16 Bionic intègre un GPU 5 cœurs plus rapide avec 50 % de bande passante mémoire supplémentaire, idéal pour les jeux et les apps aux graphismes sophistiqués, et un nouveau Neural Engine 16 cœurs capable d'effectuer près de 17 000 milliards d'opérations par seconde. En exploitant l'architecture fusion de pointe d'Apple pour conjuguer performances et efficacité énergétique, la puce fournit plus de puissance en consommant nettement moins d'énergie.

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max sont disponibles en quatre nouveaux coloris : violet intense, argent, or et noir sidéral.

Détection des accidents et Appel d'urgence par satellite

Tous les modèles d'iPhone 14 proposent des fonctionnalités d'assistance inédites qui permettent de contacter les secours en cas de problème majeur. Avec un nouvel accéléromètre bicœur capable de détecter les accélérations en force g jusqu'à 256 g et un nouveau gyroscope à plage dynamique élevée, Détection des accidents sur iPhone peut désormais détecter les accidents de voiture graves et appeler les premiers secours lorsque le conducteur a perdu connaissance ou ne parvient pas à atteindre son iPhone. Ces fonctionnalités exploitent des composants existants comme le baromètre, qui peut désormais détecter les changements de pression dans l'habitacle, le GPS pour obtenir des informations complémentaires sur les changements de vitesse et le micro, qui peut identifier les bruits typiques d'un accident de voiture grave. Des algorithmes de détection de mouvement avancés, développés par Apple et entraînés avec plus d'un million d'heures de données réelles de conduite et d'accidents, offrent encore plus de précision. Associée à l'Apple Watch, la fonctionnalité Détection des accidents exploite simultanément les atouts des deux appareils pour porter plus efficacement secours aux utilisateurs. Lorsqu'un accident grave est détecté, l'interface d'appel des services d'urgence s'affiche sur l'écran de l'Apple Watch, qui a plus de chances de se trouver à proximité de l'utilisateur, tandis que l'appel est passé par l'iPhone s'il est à portée, afin d'obtenir la meilleure connexion possible.

La gamme iPhone 14 inaugure également la fonctionnalité Appel d'urgence par satellite, qui associe des composants sur mesure étroitement intégrés au logiciel pour permettre aux antennes de se connecter directement à un satellite afin d'envoyer un message aux services d'urgence en l'absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi. Les satellites étant des cibles mouvantes disposant d'une bande passante limitée, l'envoi des messages peut prendre quelques minutes. Comme chaque seconde compte, la fonctionnalité Appel d'urgence par satellite affiche sur l'iPhone quelques questions vitales pour évaluer l'état de la personne, puis lui indique comment orienter son téléphone pour se connecter à un satellite. Le questionnaire initial et les messages de suivi sont alors transmis à des centres où travaillent des spécialistes formés par Apple qui préviendront les secours pour l'utilisateur. Cette technologie révolutionnaire permet également aux utilisateurs de partager manuellement leur position par satellite avec Localiser en l'absence de couverture cellulaire ou Wi-Fi, pour plus de sérénité en randonnée ou en camping en zone blanche. Pour l'instant l'appel d'urgence par satellite sera disponible uniquement aux États-Unis et au Canada en novembre, et sera gratuit pendant deux ans.

Apple Fitness+

Cet automne, Apple Fitness+ sera accessible à tous les utilisateurs d'iPhone dans les 21 pays où le service est proposé. Ceux-ci pourront s'y abonner et profiter des séances même s'ils ne possèdent pas d'Apple Watch. Les utilisateurs d'iPhone auront accès à l'intégralité du service, soit plus de 3 000 séances de méditation et d'entraînement comparables à celles proposées en salle, animées par une équipe de coachs diversifiée et inclusive. Les utilisateurs de Fitness+ verront à l'écran les conseils des coachs et la durée des intervalles dans les exercices fractionnés, tandis que l'estimation de leurs calories dépensées complétera leur anneau Bouger. Totalement intégré à l'app Forme d'iOS 16, Fitness+ apparaît dans l'onglet central, que les utilisateurs peuvent consulter pour se motiver à compléter leur anneau Bouger, notamment grâce à des récompenses et au partage d'activité. Après une inscription préalable sur iPhone, le service Fitness+ sera disponible sur iPhone, iPad et Apple TV.

Intégration d'iOS 16

Avec iOS 16, l'iPhone 14 Pro se dote d'un écran verrouillé repensé offrant de nouvelles façons de communiquer. L'écran verrouillé est plus personnel, avec un effet de superposition qui place les sujets des photos devant l'heure, et de nouveaux widgets qui informent les utilisateurs en un coup d'œil. Pour personnaliser l'écran verrouillé, la galerie de fonds d'écran propose des options aux utilisateurs, avec les collections Apple, un fond d'écran Météo pour afficher l'évolution des conditions météorologiques au fil de la journée, un fond d'écran Astronomie pour afficher par exemple des vues de la Terre, de la lune et du système solaire. Messages permet de modifier ou de rappeler des messages récemment envoyés et de marquer des conversations comme non lues pour y revenir ultérieurement. La Photothèque partagée iCloud facilite le partage de photos avec des proches. Texte en direct gagne en puissance et peut reconnaître du texte dans des vidéos, convertir rapidement des devises, traduire du texte et plus encore, tandis que Recherche visuelle s'étoffe d'une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de maintenir le doigt appuyé sur le sujet d'une image pour le détacher de son arrière-plan et le placer dans une autre app, par exemple Messages.

Prix et disponibilité

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus seront commercialisés avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go à partir de 1 019 €. Face à la hausse des prix en euros, imputables à la faiblesse de la monnaie face aux dollars, Apple propose d'étaler le paiement 42,45 € par mois pendant 24 mois pour l'iPhone 14 ou 48,70 € par mois pendant deux ans pour l'iPhone 14 Plus.

L'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max seront disponibles avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To à partir de 1 329 € pour l'iPhone Pro et 1479 euros pour l'iPhone Pro Max. Apple propose également d'étaler le paiement sur douze mois, à raison de 55,37 € par mois pour l'iPhone 14 Pro et 61,62 € pour l'iPhone 14 Pro Max.

A part l'iPhone 14 Plus à partir du vendredi 7 octobre, les iPhone 14 seront disponibles dès le vendredi 16 septembre.