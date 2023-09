18 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

iPhone 15 et 15 Plus : quelques nouveautés mais pas d'augmentation de prix

Apple a annoncé la commercialisation des iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Ces deux nouveaux smartphones accueillent plusieurs nouveautés sans subir d'augmentation de prix.

Proposés avec un écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus héritent d'une fonction disponibles sur le iPhone 14 Pro et 14 Pro Max : la Dynamic Island, permettant d'accéder à de nouvelles façons d'interagir via des alertes importantes et des Activités en direct.

Cette fonction peut être désormais utilisée avec Plans. Il est également possible de contrôler facilement la musique ou encore obtenir, grâce aux intégrations avec des apps tierces, des informations en temps réel sur la livraison de repas, un trajet en cours, des résultats sportifs ou encore des informations de voyage.

La gamme iPhone 15 intègre également la nouvelle génération de portraits, qui facilite leur capture avec un niveau de détail relevé et des performances améliorées en basse lumière. La luminosité HDR sur ces 2 modèles atteint désormais 1 600 nits, ce qui améliore considérablement le rendu des photos et vidéos HDR. Et en plein soleil, la luminosité en extérieur atteint 2 000 nits, soit deux fois plus que la génération précédente.

Au niveau de son design, le dos en verre est teinté dans la masse et le boîtier en aluminium présente de nouveaux bords profilés avec une face avant Ceramic Shield.

Un appareil photo amélioré

Les deux modèles sont dotés d'un capteur principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels pour l'iPhone 14. Le système photo de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus disposent d'un appareil photo principal de 48 Mpx. L'appareil photo principal prend désormais par défaut des clichés en très haute résolution de 24 Mpx. Il profite également de trois niveaux de zoom de qualité optique (0,5x, 1x et 2x).

Apple introduit également sur les iPhone 15 et 15 Plus la puce Apple A16 Bionic qui est apparu sur les iPhone 14 Pro et Pro Max.

Un nouveau connecteur USB-C

Les deux modèles sont dotés d'un connecteur USB-C, la norme universelle pour la charge et le transfert de contenu, ce qui permet d'utiliser le même câble pour charger l'iPhone, le Mac, l'iPad et les nouveaux AirPods Pro (2ème génération). Il est possible de charger les AirPods ou une Apple Watch directement depuis ces iPhone grâce au connecteur USB-C. Les deux modèles sont compatibles avec la recharge sans fil MagSafe et les futurs chargeurs Qi2. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus intègrent une eSIM.

Prix et disponibilité

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont disponibles en rose, jaune, vert, bleu et noir avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage, à partir de 969 € et de 1 119 € pour l'iPhone 15 Plus.