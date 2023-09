15 septembre 2023 à 00h15 par La rédaction

iPhone 15 pro et Pro Max : Apple baisse les prix et fait évoluer ses smartphones haut de gamme

Apple vient de dévoiler l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Parmi les grandes nouveautés, on constate l'arrivée d'un bouton d'action qui vient remplacer l'interrupteur qui permettait avant de passer au mode silencieux. Ce bouton apporte de nombreuses options de personnalisation et peut effectuer plusieurs actions.

Autre nouveauté, les appareils photo améliorés intègrent sept objectifs avec un appareil photo principal avancé de 48 Mpx et une très haute résolution par défaut de 24 Mpx, des portraits nouvelle génération avec mise au point et Contrôle de la profondeur, un mode Nuit plus performant et le Smart HDR.

De plus, un tout nouveau téléobjectif 5x est exclusivement disponible sur l'iPhone 15 Pro Max. Le nouveau connecteur USB-C affiche une vitesse de transfert USB 3 jusqu'à 20x plus rapide que l'USB 2.

Le titane fait la différence

Dotés d'écrans de 6,1 pouces et de 6,7 pouces, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max arborent un design en titane léger avec le dos en verre. Ils arborent tous deux une nouvelle texture brossée, des bords profilés et un contour plus fin. Le cadre en aluminium favorise en outre la dissipation thermique, et permet désormais de remplacer facilement le dos en verre de l'appareil. Leur écran Super Retina XDR est équipé des technologies "Écran toujours activé" et ProMotion.

Le tout nouveau bouton Action remplace le bouton à usage unique permettant d'activer ou de désactiver le mode Silence et propose des choix supplémentaires pour configurer un accès rapide (l'appareil photo, la lampe torche, Dictaphone, modes de concentration, l'app Traduire, Loupe). Il est aussi possible d'utiliser des Raccourcis pour accéder à plus d'options. Un appui prolongé avec un retour haptique précis et des signaux visuels dans Dynamic Island garantissent que le nouveau bouton lance l'action demandée.

A17 Pro : la nouvelle génération de puce Apple pour iPhone

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont boostés par la puce A17 Pro, qui est la première puce 3 nanomètres de l'industrie. Le nouveau CPU intègre des améliorations de micro-architecture et de design qui le rendent 10 % plus rapide, ainsi qu'un Neural Engine jusqu'à 2x plus rapide faisant tourner des fonctionnalités comme la correction automatique et Voix personnelle dans iOS 17. Le GPU est plus rapide grâce à un nouveau design 6 cœurs qui améliore ses performances maximales et son efficacité énergétique. Ces 2 modèles tirent parti de la technologie ray tracing désormais basée sur l'accélération matérielle.

La puce A17 Pro intègre un codec vidéo AV1 offrant des performances vidéo supérieures pour le streaming. De plus, le nouveau contrôleur USB prend en charge les débits USB 3 pour la première fois sur iPhone, permettant des transferts plus rapides mais aussi la sortie vidéo jusqu'au HDR 4K à 60 fps.

Un appareil photo Pro amélioré

Grâce à leur intégration parfaite entre matériel et logiciel, les appareils photo avancés de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max intègrent l'équivalent de sept objectifs professionnels, tous boostés par la puce A17 Pro. Avec la puissance du traitement photo informatique, l'appareil photo principal de 48 Mpx spécialement conçu pour la gamme Pro donne plus de possibilités aux utilisateurs, notamment une nouvelle très haute résolution de 24 Mpx par défaut offrant une qualité d'image exceptionnelle dans une taille de fichier pratique pour le stockage et le partage.

L'appareil photo principal permet de choisir parmi trois longueurs focales répandues (24 mm, 28 mm et 35 mm) et aussi d'en configurer une par défaut. En plus du format ProRAW à 48 Mpx, l'appareil photo principal prend désormais en charge les images HEIF à 48 Mpx avec une résolution 4x supérieure. L'iPhone 15 Pro est doté d'un téléobjectif 3x remarquable et l'iPhone 15 Pro Max propose la plus grande amplitude de zoom optique jamais proposée sur iPhone : 5x à 120 mm. Idéal pour les gros plans, la photo animalière et les scènes d'action éloignées, le nouveau téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max est doté d'un design à tétraprisme avec un module 3D combinant stabilisation optique de l'image et mise au point automatique par déplacement du capteur.

Les portraits nouvelle génération réalisés avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max affichent des détails et de meilleures performances en condition de faible luminosité. Et, pour la première fois, les utilisateurs vont pouvoir réaliser des portraits sans basculer sur le mode Portrait. Lorsqu'une personne, un chien ou un chat est dans le cadre, ou lorsque l'utilisateur touche l'écran pour faire la mise au point, l'iPhone capture automatiquement les informations relatives à la profondeur, permettant de transformer plus tard ces photos en portraits spectaculaires dans l'app Photos de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac. Et pour plus de maîtrise créative, il est aussi possible d'ajuster la zone de mise au point une fois la photo prise.

Le nouveau Smart HDR capture les sujets et les arrière-plans avec un meilleur rendu de la couleur de la peau, tout en garantissant des tons clairs plus lumineux, des tons moyens plus riches et des ombres plus intenses lorsque les photos sont affichées dans l'app Photos. Le rendu HDR avancé est également disponible dans les apps tierces, pour rendre vos images encore plus belles lorsqu'elles sont partagées en ligne.

La qualité vidéo de l'iPhone est optimisée grâce à la puce A17 Pro qui améliore la qualité des vidéos prises en conditions de faible luminosité et avec le mode Action.

Les utilisateurs peuvent maintenant bénéficier de vitesses de transfert jusqu'à 20x plus rapides avec un câble USB 3 en option. L'iPhone et les solutions tierces comme Capture One permettent également aux photographes de créer un studio professionnel, pour capturer et transférer automatiquement des images ProRAW à 48 Mpx de l'iPhone vers le Mac. Les vidéos ProRes peuvent directement être enregistrées sur un périphérique de stockage externe, ce qui offre des options d'enregistrement de plus haute qualité - jusqu'à 4K à 60 fps - et plus de possibilités en tournage lorsque l'iPhone est utilisé comme caméra principale. L'iPhone 15 Pro inaugure également une nouvelle option pour l'encodage Log et est le premier smartphone au monde à prendre en charge l'ACES (Academy Color Encoding System), un nouveau standard de gestion de la couleur.

Performances et connectivité sans fil

Les deux modèles sont dotés d'un connecteur USB-C, la norme universelle pour la charge et le transfert de contenu, ce qui permet d'utiliser le même câble pour charger l'iPhone, le Mac, l'iPad et les nouveaux AirPods Pro (2ème génération). Les utilisateurs peuvent également charger leurs AirPods ou leur Apple Watch directement depuis leur iPhone grâce au connecteur USB-C. L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max prennent en charge l'USB 3, qui offre des vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gbit/s, soit jusqu'à 20x plus vite qu'auparavant.

Les deux modèles intègrent une puce Ultra Wideband 2ème génération, leur permettant de se connecter à un autre iPhone équipé de cette puce dans une zone de portée trois fois plus étendue qu'auparavant. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour l'utilisation de la fonctionnalité Localisation précise dans Localiser mes amis, l'iPhone 15 permettant aux utilisateurs de partager leur position avec leurs proches pour se retrouver plus facilement, même au milieu d'une foule. La fonctionnalité Localisation précise intègre les mêmes mesures de protection de la vie privée que Localiser, qui a déjà gagné la confiance des utilisateurs.

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max prennent désormais en charge la connectivité Wi-Fi 6E. Ils intègrent nativement la prise en charge de MagSafe et de la future fonctionnalité de recharge sans fil Qi2.

Disponibilité et prix

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max seront proposés dans quatre nouvelles finitions : titane noir, titane blanc, titane bleu et titane naturel. L'iPhone 15 Pro est proposé à partir de 1 229 € dans les capacités de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. L'iPhone 15 Pro Max est proposé à partir de 1 479 €, dans les capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To.