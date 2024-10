22 octobre 2024 à 10h03 par La rédaction | 22 octobre 2024 à 10h34

iPhone 16 : entre continuité et innovation, faut-il craquer ?

La rentrée des classes rime traditionnellement avec la sortie du dernier-né d'Apple. Mais l'iPhone 16 vaut-il vraiment l'investissement ? Décryptage.

Si la question de savoir s'il faut craquer pour ce nouveau modèle se pose, c'est aussi et surtout une question de budget. Le constructeur californien a en effet maintenu ses prix à un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. Ainsi, l'iPhone 16 de base, doté de 128 Go de stockage, est affiché à 969 euros, un tarif identique à celui de son prédécesseur.

Pour ceux qui préfèrent les grands formats, l'iPhone 16 Plus est proposé à 1119 euros. Des prix qui s'inscrivent dans un marché des smartphones haut de gamme de plus en plus concurrentiel, où des modèles comme le Google Pixel 9 et le Samsung Galaxy S24 sont proposés à des tarifs similaires.

Les tarifs démarrent à 1229 euros pour le modèle Pro (128 Go) et grimpent à 1479 euros pour le Pro Max (256 Go). Ces prix se révèlent relativement compétitifs face au Samsung S24 Ultra, affiché à un tarif quasi identique. Cependant, ils sont nettement supérieurs à ceux du Google Pixel Pro XL, proposé à 1199 euros. Si Apple a réussi à contenir ses prix, certains consommateurs pourraient tout de même hésiter. En effet, le géant californien a choisi de réserver les couleurs les plus vives (rose et vert) aux modèles iPhone 16 standard, laissant les Pro dans des teintes plus classiques.

Or, le design et la couleur sont des critères d'achat déterminants pour de nombreux utilisateurs. Cette décision pourrait pousser certains à se tourner vers le Pixel Pro XL, qui offre un choix de couleurs plus audacieux. En somme, l'iPhone 16 Pro se présente comme une option solide sur le marché des smartphones haut de gamme. Toutefois, le choix d'Apple de ne pas proposer les couleurs les plus attrayantes sur ses modèles Pro pourrait freiner certaines ventes. Les consommateurs devront donc peser le pour et le contre avant de faire leur choix, en fonction de leurs priorités en termes de design, de fonctionnalités et de budget.

Des Pro plus grands et plus polyvalents

Si les modèles standards se contentent de nouvelles teintes, les versions Pro innovent légèrement. Les écrans s'agrandissent de 0,2 pouces, offrant une surface d'affichage plus généreuse. Un nouveau bouton multifonction, personnalisable à souhait, fait également son apparition. Pour le reste, les nouveautés sont plutôt discrètes.

La photographie mobile repoussée encore plus loin

Apple continue d'innover avec son nouvel iPhone 16. Parmi les nouveautés, on retrouve un bouton dédié à l'appareil photo, pensé pour offrir une expérience utilisateur encore plus fluide et intuitive. Grâce à ce bouton tactile, vous pouvez désormais accéder à toutes les fonctionnalités de l'appareil photo en un geste. Zoom, mise au point, choix du filtre... tout se fait directement sur le bouton.

Avec ses iPhone 16 Pro, Apple confirme sa position de leader sur le marché de la photographie mobile. En équipant ses modèles haut de gamme d'un système de trois capteurs photo performant, la marque à la pomme met la pression sur ses concurrents. Le capteur principal Fusion de 48 mégapixels, associé au zoom périscopique x5 et à la vidéo 4K à 120 ips, fait de l'iPhone 16 Pro un outil de création incontournable pour les photographes amateurs et professionnels.

Apple a opté pour la simplicité avec les iPhone 16. Les nouveaux modèles se contentent de deux capteurs photo, dont un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le zoom périscopique x5, présent sur certains modèles précédents, est absent. Une configuration suffisante pour immortaliser les moments forts de votre vie sans se ruiner.

iOS 18, le véritable moteur de l'iPhone 16

Si l'iPhone 16 se pare de nouvelles couleurs et de quelques améliorations techniques, c'est surtout son système d'exploitation, iOS 18, qui marque un tournant. Disponible sur tous les iPhone à partir du XR, ce nouvel OS offre une expérience utilisateur totalement repensée.

Avec iOS 18, Apple met l'accent sur la personnalisation. Les écrans d'accueil et les widgets sont entièrement personnalisables, tandis que l'application Photos propose une organisation plus intuitive et flexible. La messagerie instantanée est également améliorée avec de nouvelles fonctionnalités comme la planification de messages, une plus grande variété d'émojis et la lecture instantanée des messages vocaux.

Apple Intelligence : l'avenir de l'iPhone

Mais la véritable révolution, c'est l'arrivée d'Apple Intelligence. Ce système d'intelligence artificielle, qui sera bientôt déployé en France, va transformer votre iPhone en un assistant personnel toujours plus intelligent. Il sera capable de comprendre votre contexte, d'anticiper vos besoins et de vous proposer des suggestions personnalisées.

Faut-il craquer pour l'iPhone 16 ?

Si vous possédez déjà un iPhone 14 ou 15, les nouveautés de l'iPhone 16 pourraient ne pas justifier un changement immédiat. En revanche, si votre smartphone est plus ancien, l'iPhone 16 et surtout iOS 18 vous apporteront une expérience utilisateur radicalement nouvelle.

