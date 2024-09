13 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

iPhone 16 et 16 Plus : quelques nouveautés avec un design légèrement repensé

Apple a levé le voile sur les iPhone 16 et 16 Plus, deux modèles qui se distinguent principalement par la taille de leur écran.

Aux côtés des intemporels blanc et noir, les modèles 16 et 16 Plus se parent de nouvelles teintes audacieuses : sarcelle, rose, outremer et un nouveau rose. Cette explosion de couleurs vient s'ajouter à l'innovation technologique avec un écran en verre céramique, promettant une résistance accrue. Les tailles de ces deux modèles demeurent inchangées, à savoir 6,1 et 6,7 pouces.

Des performances en hausse grâce à la puce A18

Sous le capot, les similitudes sont frappantes : la puce A18, gravée en 3 nm, offre un bond en avant en matière de performances. Le GPU à cinq cœurs, associé à une architecture optimisée, promet une expérience graphique plus fluide et une consommation d'énergie réduite de 35% par rapport à l'A16.

Autre atout : les processeurs A18 des iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont conçus pour le système d’intelligence personnelle Apple Intelligence, ce qui n'est pas le cas du processeur présent sur l'iPhone 15 et 15 Plus.

Des fonctionnalités repensées

Apple continue d'innover avec ses iPhone 16. Cette année, la firme de Cupertino a opté pour une évolution plus discrète en ajoutant deux nouveaux boutons physiques sur les tranches de ses smartphones. Le bouton "Camera Control", remplaçant l'ancien bouton Capture, offre aux utilisateurs un contrôle plus précis sur l'appareil photo, notamment pour le zoom et le déclenchement. Le bouton "Action", déjà présent sur les iPhone 15 Pro, permet quant à lui de personnaliser les raccourcis pour accéder rapidement à ses applications favorites ou à certaines fonctionnalités.

Le cœur de l'appareil, le NPU, voit sa puissance multipliée grâce à ses 16 cœurs dédiés à l'intelligence artificielle. Pour accompagner ces performances accrues, Apple a optimisé la dissipation thermique et réduit la consommation énergétique de 30%. Le Wi-Fi 7 est également de la partie, tandis qu'une batterie plus généreuse promet une autonomie prolongée.

Un nouveau capteur photo vertical et des performances améliorées

Les iPhone 16 et 16 Plus marquent un tournant dans le design photo. Apple abandonne l'agencement en diagonale des capteurs, une signature visuelle introduite avec les iPhone 13. Les nouveaux modèles optent pour un alignement vertical plus classique, déjà largement adopté par la concurrence. Bien que les fonctionnalités photo soient concentrées sur l'essentiel, avec un duo de capteurs performants, les utilisateurs à la recherche d'options plus avancées trouveront leur bonheur dans la gamme Pro.

Prix et disponibilité

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus sont disponibles dans des capacités de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 16 est commercialisé à partir de 969 € (128 Go), et l’iPhone 16 Plus est à partir de 1 119 € pour la version 128 Go.