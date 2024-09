02 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

iPhone 16 : les dernières rumeurs avant le lancement

Les rumeurs concernant les futurs iPhone 16 se confirment peu à peu. A une semaine de leur présentation officielle, revenons sur les principales nouveautés attendues pour cette nouvelle génération.

Apple devrait lever le voile sur ses iPhone 16 le 9 septembre 2024, avec une disponibilité en magasin prévue pour le 20 septembre. Comme à l'accoutumée, quatre modèles sont attendus : l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Les versions Pro se distingueraient par des écrans plus grands, respectivement de 6,3 et 6,9 pouces.

Design épuré et couleurs tendances

Côté design, les iPhone 16 Pro devraient bénéficier de bordures encore plus fines grâce à une nouvelle technologie d'écran. En ce qui concerne les coloris, de nouvelles teintes devraient faire leur apparition, notamment un noir profond et un rose gold pour les modèles haut de gamme.

Des appareils photo toujours plus performants

Les appareils photo des iPhone 16 seraient également à l'honneur. Les modèles standard adopteraient un module caméra vertical, tandis que les iPhone 16 Pro bénéficieraient d'un zoom optique x5, une première pour toute la gamme. Le capteur ultra grand-angle pourrait également être amélioré, passant à une résolution de 48 mégapixels.

Puissance et autonomie en hausse

Sous le capot, tous les iPhone 16 seraient équipés de la nouvelle puce A18, promettant des performances encore plus fluides et réactives. Les modèles Pro bénéficieraient de plus de cœurs graphiques, tandis que les versions standard verraient leur mémoire vive augmenter, passant de 6 à 8 Go.

Enfin, en matière d'autonomie, Apple miserait sur une nouvelle technologie de batterie pour améliorer la capacité et la durabilité de ses smartphones. La charge rapide serait également optimisée, avec une puissance de 40W en filaire et de 20W en MagSafe.