15 août 2024 à 10h09 par La rédaction | 16 août 2024 à 10h54

iPhone 16 : que sait-on ?

L’iPhone 15 a mis la barre très haute et pour Apple, le défi est de taille. La marque avait été décontenancée il y a deux ans lors de la sortie de l’iPhone 14, estimé par beaucoup comme une pâle évolution - voire copie - de l’iPhone 13. Autonomie, design, nouveautés : entre rumeurs et faits avérés, retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur le prochain iPhone attendu comme toujours, au début de l’automne.

Une immersion améliorée pour le jeu grâce au nouvel OS

Deux lignes de smartphones dans la continuité actuelle

Fidèles aux lignées actuelles, Apple devrait très certainement conserver deux lignes et en conséquence, quatre iPhone bien distincts. Il y aura très certainement un iPhone 16 classique dont la version sera agrandie en 16 Plus quand les utilisateurs à la recherche de très grandes autonomies et plus grandes performances se tourneront à coup sûr vers des 16 Pro et 16 Pro Max qui ne font plus l’effet d’un doute.

Un leak d’iPhone factice qui laisse imaginer un nouveau design

Non, l’iPhone ne va pas devenir carré ou proposer des fonctions pliables comme certains des concurrents d’Apple. Le prochain périphérique devrait néanmoins changer au niveau postérieur avec selon certaines sources et rumeurs liées, un placement de caméras vertical et non plus diagonal. Une source de retour aux sources et un clin d'œil évident au très élégant iPhone X d’il y a quelques années.

Apple s’écarte du conformisme : place à la couleur ?

Le site spécialisé Mac4Ever est souvent bien informé et relate pour ce futur iPhone 16, une gamme de couleurs comme rarement observée chez Apple. L’évolution est de mise, à l’instar des différents coloris disponibles sur les ordinateurs de la marque et ce même entrain coloré devrait désormais s’appliquer aux futurs téléphones estampillés de la fameuse pomme croquée.

Le titane devrait rester maître, fidèle à sa solide et robuste réputation. Néanmoins, le rose pourrait venir offrir un esprit très “pinky” et se négocier avec d’autres couleurs. Pour le site spécialisé tout juste cité, ce ne sont pas moins de sept couleurs qui devraient être disponibles lors de l’achat d’un iPhone 16.

Nouvelles batteries et nouvelle installation

Qu’il semble loin le temps où les iPhone interpellaient quotidiennement à cause de batteries jugées bien trop faibles ! Ce nouvel atout ne va pas s’arrêter en si bon chemin avec une taille agrandie et donc, la possibilité d’ajouter des batteries plus grandes et plus puissantes. Surtout, la technologie des accumulateurs a selon Ming Chi Kuo - spécialiste de la firme - elle aussi été révolutionnée. La densité des cellules étant plus élevée, il sera possible pour Apple de conserver une taille de batterie similaire à celles connues aujourd’hui, tout en stockant plus d’énergie et donc, d’autonomie. C’est, à n’en pas douter, un futur argument de choix au moment de la vente.