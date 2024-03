25 mars 2024 à 00h15 par La rédaction

iPhone 16 : un écran plus grand et plus immersif grâce à la technologie BRS ?

Crédit Photo : MacRumors

Le design de l'iPhone 16 pourrait être différent de l'iPhone 15, avec un écran plus grand par rapport à la taille du téléphone. Selon le média sud-coréen SisaJournal, Apple pourrait révolutionner l'écran de son prochain iPhone en le rendant plus grand et plus immersif. Cette avancée serait possible grâce à la technologie BRS (Border Reduction Structure) qui permettrait de réduire considérablement les bordures de l'appareil.

L'iPhone 16 Pro pourrait ainsi passer de 6,1 à 6,3 pouces, tandis que l'iPhone 16 Pro Max atteindrait une diagonale de 6,9 pouces au lieu de 6.7 pouces.

Couplée à une réduction des bordures, l'augmentation de la taille de l'écran offrirait une expérience visuelle encore plus immersive. L'encoche pourrait également disparaître au profit d'un poinçon discret pour la caméra frontale.

La technologie BRS repose sur un nouveau design de l'écran et des composants internes. En réduisant l'épaisseur des bordures et en optimisant l'espace interne, Apple pourrait offrir un écran plus grand sans sacrifier la compacité de l'appareil.

Apple aurait donc surmonté les défis de la dissipation thermique qui freinaient l'intégration de la technologie BRS dans les iPhone 15. Cette décision d'utiliser cette technologie serait judicieuse car les modèles Pro et Pro Max, dépourvus de BRS, ont souffert de surchauffe à leur sortie. La technologie BRS permettra d'obtenir des bords encore plus fins sur les iPhone 16, offrant une expérience visuelle plus immersive pour le streaming et les jeux vidéo.

Pour l'heure, il est important de noter que ces informations proviennent d'une seule source et n'ont pas encore été confirmées par Apple. Il faudra donc attendre la présentation officielle de l'iPhone 16 pour en savoir plus.