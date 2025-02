20 février 2025 à 07h16 par La rédaction | 20 février 2025 à 08h24

iPhone 16e : un nouveau modèle pour séduire un public plus large mais avec des concessions

Apple a mis fin au suspense ce mercredi 19 février 2025 en dévoilant officiellement l’iPhone 16e. Ce nouveau modèle vient enrichir la gamme iPhone 16, lancée à l’automne 2024, et s’impose comme une alternative plus accessible aux smartphones premium de la marque. Entre concessions technologiques et nouveautés stratégiques, Apple cherche à toucher un public plus large tout en conservant son ADN d'innovation.

Un design modernisé et l’adieu au bouton "Home"

Avec un écran de 6,1 pouces affichant une luminosité de 1200 nits, l’iPhone 16e adopte un design inspiré des iPhone 14 et 15. Les bords aplatis remplacent les courbes de l'iPhone SE 3, offrant une prise en main plus contemporaine. Le changement le plus marquant est la disparition du bouton "Home", remplacé par la technologie Face ID, mettant ainsi définitivement fin à Touch ID pour l’authentification biométrique.

Des performances améliorées avec la puce A18

L'iPhone 16e est propulsé par la puce A18, la même que l'on retrouve sur l'iPhone 16 standard. Un net bond en avant par rapport à l'A15 de l'iPhone SE 3, qui permet notamment d’exploiter Apple Intelligence, l'intelligence artificielle de la marque. Cependant, cette puce est une version légèrement bridée, avec un cœur GPU en moins, ce qui pourrait avoir un impact sur les performances graphiques dans les jeux et applications gourmandes.

Autre nouveauté notable, l’iPhone 16e est le premier modèle d’entrée de gamme à intégrer un modem Apple C1, optimisé pour la connectivité 5G. En plus de l’USB-C, le smartphone est compatible avec la recharge sans fil, bien que limitée à la norme Qi 1 avec une puissance de 7,5W.

Côté autonomie, il promet jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, surpassant l’iPhone 16 standard (22 heures) et offrant une nette amélioration par rapport à ses prédécesseurs.

Un appareil photo 48 Mpx et l’IA au service de l’image

L'iPhone 16e mise sur un unique capteur photo de 48 Mpx, contre 12 Mpx sur les anciennes versions. Une évolution qui améliore nettement la qualité des clichés, notamment en basse lumière. L’ajout d’un téléobjectif 2x permet un zoom optique sans perte de qualité, compensant en partie l’absence d’un module ultra grand-angle.

L'intelligence artificielle est aussi mise à contribution avec des outils comme "Clean Up", qui permet d'effacer les objets indésirables sur une photo, et "Visual Intelligence", capable d’analyser les images en temps réel.

Un iPhone accessible, mais à quel prix ?

Si l’iPhone 16e propose un tarif plus attractif, il fait aussi l’impasse sur plusieurs technologies. L’écran se limite à 1200 nits en HDR, un niveau similaire à l'iPhone 14, et il perd la Dynamic Island au profit d'une encoche traditionnelle. Le bouton caméra, introduit sur l'iPhone 16, est lui aussi absent.

Côté connectivité, il ne prend pas en charge le WiFi 6E ni le WiFi 7, se limitant au WiFi 6. La technologie Ultra Wideband est également absente, restreignant la localisation précise des AirTags et certaines interactions avancées avec les AirPods.

La partie vidéo subit également quelques coupes : pas de mode cinématique pour le flou d’arrière-plan, ni de mode action pour stabiliser les images en mouvement. Ces absences pourraient décevoir les créateurs de contenu.

Prix et disponibilité

L’iPhone 16e est proposé en deux finitions mates : noir et blanc. Voici les tarifs annoncés :

128 Go : 719 euros

: 719 euros 256 Go : 849 euros

: 849 euros 512 Go : 1099 euros

En comparaison, l'iPhone 16 débute à 969 euros, tandis que les modèles Pro et Pro Max sont respectivement affichés à 1229 euros et 1479 euros.

Les précommandes ouvriront le vendredi 21 février, avec une commercialisation officielle le vendredi 28 février.

L’iPhone 16e : une stratégie d'expansion pour Apple

Avec l’iPhone 16e, Apple cherche à occuper un segment de prix plus abordable tout en conservant certains éléments phares de sa gamme premium. S'il impose des compromis notables, notamment en photographie et en connectivité, il bénéficie d’une puce puissante, d’une autonomie améliorée et d’un design plus moderne.

Ce modèle devrait intéresser les utilisateurs souhaitant un iPhone à prix réduit, sans pour autant faire l'impasse sur les dernières avancées en matière de performances et d’IA. Reste à voir si les concessions faites suffiront à convaincre un public habitué à l’excellence technologique d’Apple.