iPhone 17 Pro : Apple préparerait un écran anti-reflets et ultra-résistant pour se démarquer

Crédit Photo : Yanko Design

L’idée n’est pas nouvelle : dès 2024, des bruits de couloir évoquaient l’arrivée d’un verre de protection de nouvelle génération, plus résistant et offrant un bien meilleur confort visuel. Mais en coulisses, la réalité technique s’est vite avérée plus complexe. Apple a dû faire face à des rendements de production trop faibles pour permettre un déploiement à grande échelle de cette technologie. L'ajout de cette couche anti-reflets à haute résistance était jugé trop lent, trop coûteux et difficile à industrialiser.

Or, selon une source « fiable » ayant communiqué avec MacRumors, la situation a changé. Les fournisseurs d’Apple seraient désormais en mesure de produire ce verre de manière fiable, en quantité suffisante pour équiper les iPhone 17 Pro et Pro Max. Une bonne nouvelle pour les futurs utilisateurs… mais un privilège qui resterait réservé aux modèles les plus onéreux.

Un écran antireflet pour une meilleure lisibilité en extérieur

L’une des grandes promesses de cette innovation repose sur l’amélioration de la lisibilité en plein soleil. L’écran des iPhone, bien qu’extrêmement lumineux et protégé par la technologie Ceramic Shield depuis plusieurs générations, est souvent critiqué pour ses reflets gênants en extérieur. Apple aurait ainsi conçu une nouvelle couche anti-reflet qui limiterait drastiquement ces désagréments.

La démarche n’est pas anodine : Samsung a pris une longueur d’avance en intégrant sur ses Galaxy S24 Ultra puis S25 Ultra un verre Gorilla Glass Armor, capable de réduire jusqu’à 75 % les reflets tout en améliorant la perception des contrastes. Apple, qui a longtemps réservé les traitements antireflets à ses iPad Pro, MacBook Pro ou Studio Display avec écran « nano-texturé », semble désormais prête à offrir cette qualité aux utilisateurs d’iPhone.

Une résistance accrue face aux rayures du quotidien

En parallèle de son effet antireflet, cette nouvelle couche se distinguerait aussi par une résistance aux rayures supérieure au Ceramic Shield. Si cette dernière reste parmi les meilleures protections du marché, elle n’est pas infaillible, et de nombreux utilisateurs se voient contraints d’ajouter des films ou vitres de protection supplémentaires.

L’arrivée de ce revêtement hybride pourrait donc marquer la fin de ces accessoires pour les modèles Pro, et renforcer la durabilité des iPhone 17 Pro face aux aléas de la vie quotidienne (clés, sable, frottements…).

Une différenciation claire entre Pro et non-Pro

Cette nouveauté d’affichage viendrait encore accentuer la distinction entre les iPhone Pro et les modèles standard. Car selon les sources, les iPhone 17 classiques et le modèle inédit "Air" (ou "Slim") n’auraient pas droit à ce nouveau verre. Ils conserveraient un écran protégé par Ceramic Shield, sans traitement anti-reflets.

En revanche, la gamme non-Pro devrait bénéficier cette année du taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz, jusqu’ici réservé aux modèles les plus haut de gamme. Ce ProMotion, très attendu sur les modèles plus abordables, offrirait une navigation plus fluide, des animations plus souples, et permettrait également l’affichage permanent (Always-On Display).

Une stratégie inspirée par la concurrence

Avec ce nouveau pas en avant technologique, Apple semble vouloir rattraper son retard sur Samsung en matière d’expérience d’écran en conditions lumineuses difficiles. Le Galaxy S25 Ultra est aujourd’hui reconnu comme l’un des smartphones les plus confortables à utiliser en extérieur grâce à son verre Gorilla Glass Armor. Apple aurait donc décidé de proposer une solution maison équivalente, intégrée pour la première fois dans ses iPhone Pro.

Cela confirmerait aussi une stratégie constante chez Apple : réserver les nouveautés les plus spectaculaires aux modèles haut de gamme, tout en diffusant progressivement certaines technologies vers le reste de la gamme dans les années suivantes.

Un iPhone 17 Pro taillé pour l’extérieur et le quotidien

Si l’information se confirme lors du lancement de la gamme en septembre 2025, les iPhone 17 Pro et Pro Max pourraient bien marquer un tournant. En cumulant un écran OLED ultra-lumineux, un taux de rafraîchissement fluide à 120 Hz, une dalle protégée contre les rayures et les reflets, ces modèles s’annoncent comme les iPhone les plus avancés jamais conçus par Apple sur le plan de l’affichage.

Vers une nouvelle ère de lisibilité sur smartphone ?

Apple, souvent prudente lorsqu’il s’agit d’intégrer des technologies nouvelles, semble avoir trouvé une solution industrielle à la hauteur de ses ambitions. Si les iPhone 17 Pro sont effectivement équipés de ce nouveau verre hybride, la marque pourrait bien imposer un nouveau standard de confort visuel et de durabilité dans le secteur. Reste à confirmer tout cela à la keynote de septembre… et à découvrir si, dans un futur proche, cette avancée se généralisera à toute la gamme.