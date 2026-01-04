04 janvier 2026 à 10h01 par Philippe

iPhone 17 Pro et Pro Max : un bruit parasite persistant pendant la charge inquiète les utilisateurs

La fin d’année est décidément compliquée pour certains propriétaires d’iPhone 17 Pro et d’iPhone 17 Pro Max. Depuis plusieurs mois, des témoignages convergents font état d’un phénomène aussi discret que dérangeant : un bruit parasite émanant des haut-parleurs lorsque le smartphone est en cours de recharge. Un souffle, un grésillement ou un sifflement léger, souvent comparé au bruit d’une vieille radio ou à une interférence électrique, qui disparaît aussitôt l’appareil débranché.

Un phénomène documenté sur les forums et les réseaux sociaux

Le problème n’a rien d’anecdotique. Sur Reddit, sur les forums de MacRumors, ainsi que sur la communauté d’assistance officielle d’Apple, de nombreux utilisateurs décrivent une expérience similaire. Le point commun : seuls les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max semblent concernés. Ni les modèles standard, ni les générations précédentes ne sont systématiquement citées.

D’après les retours d’utilisateurs, le phénomène apparaît aussi bien lors d’une recharge par câble qu’il s’agisse d’un accessoire officiel Apple ou d’un modèle tiers certifié que lors d’une recharge sans fil via MagSafe. Certains utilisateurs notent toutefois que le phénomène est légèrement atténué en induction. Dans tous les cas, le simple fait de débrancher l’iPhone suffit à faire disparaître instantanément le bruit.

Un défaut subtil, mais réel

La difficulté de ce dysfonctionnement tient à sa discrétion. Le bruit est parfois audible uniquement à très faible volume, voire en l’absence totale de lecture audio. D’autres utilisateurs expliquent l’entendre lors d’actions anodines, comme le défilement de pages dans une application ou sur une page web. Dans certains cas plus rares, le sifflement persisterait même brièvement lorsque l’iPhone n’est plus branché.

Cette variabilité complique l’identification précise du problème et pourrait expliquer pourquoi certains utilisateurs n’en ont jamais fait l’expérience. À l’inverse, les personnes plus sensibles aux nuisances sonores rapportent une gêne quotidienne, d’autant plus difficile à accepter sur des smartphones haut de gamme commercialisés depuis à peine trois mois.

Échanges d’appareils… sans solution durable

Face à ces désagréments, plusieurs propriétaires ont tenté un passage par le service après-vente. Si Apple accepte parfois l’échange de l’appareil, cette solution ne semble pas concluante : de nombreux utilisateurs indiquent que leur iPhone de remplacement présente exactement le même comportement. Un indice fort laissant penser que le problème n’est pas lié à un défaut isolé de fabrication, mais plutôt à une anomalie plus globale.

La question de l’origine du bug reste ouverte. S’agit-il d’un défaut matériel lié à un composant précis possiblement le haut-parleur situé près du port USB-C ou d’un problème logiciel lié à la gestion de l’alimentation et de l’audio pendant la charge ? À ce stade, rien ne permet de trancher définitivement.

Apple informée, mais toujours silencieuse

Selon plusieurs témoignages relayés sur Reddit, le support Apple aurait confirmé que le problème est bien connu en interne et que le dossier a été transmis aux ingénieurs de Cupertino. Pour autant, aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet, et aucune mise à jour d’iOS n’a, pour l’instant, corrigé le phénomène.

Même les versions bêta récentes d’iOS 26.2 n’apportent pas de solution. Tous les regards se tournent désormais vers iOS 26.3, attendu dans les prochaines semaines, qui pourrait intégrer un correctif logiciel. Mais à ce stade, rien ne garantit que cette mise à jour réglera définitivement le problème.

Un nouvel épisode dans une série déjà agitée

Ce souci audio vient s’ajouter à une liste de polémiques qui ont marqué le lancement des iPhone 17 Pro et Pro Max. Dès leur sortie, les modèles avaient fait parler d’eux pour des problèmes de décoloration sur certaines finitions, puis pour le très médiatisé « Scratchgate », lié à des rayures observées sur des appareils d’exposition en Apple Store. Un épisode finalement attribué à l’usure des supports MagSafe, mais qui avait déjà écorné l’image de cette génération.

Si le bruit parasite lors de la charge reste un problème mineur d’un point de vue fonctionnel, il n’en demeure pas moins préoccupant sur des appareils premium vendus à prix élevé. La recharge étant une opération essentielle et quotidienne, toute anomalie associée mérite une attention particulière.

En attendant un correctif

Pour l’heure, aucune solution officielle n’existe, si ce n’est interrompre la charge lorsque le bruit devient trop gênant. Les utilisateurs concernés devront donc patienter, en espérant qu’Apple reconnaisse publiquement le problème et déploie rapidement un correctif logiciel.

Si vous entendez un sifflement ou un grésillement inhabituel lorsque votre iPhone 17 Pro ou 17 Pro Max est en charge, rassurez-vous : vous n’êtes pas un cas isolé. Le phénomène est désormais bien documenté, et Apple serait bel et bien sur le coup. La question est désormais de savoir à quel moment la firme à la pomme apportera une réponse concrète à cette nouvelle zone d’ombre de sa dernière génération de smartphones.