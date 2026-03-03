03 mars 2026 à 07h23 par Philippe | 03 mars 2026 à 10h57

iPhone 17e : Apple muscle son modèle abordable sans toucher au prix

Un an après le lancement de l’iPhone 16e, Apple revoit sa copie et installe son modèle « e » dans un cycle de renouvellement annuel, calqué sur celui de ses iPhone classiques. Présenté en pleine effervescence du Mobile World Congress, l’iPhone 17e entend corriger les principales critiques adressées à son prédécesseur : davantage de puissance, enfin la recharge sans fil magnétique, et surtout un stockage de base doublé, le tout sans hausse tarifaire.

Affiché à partir de 719 euros avec 256 Go de stockage, il vise clairement les utilisateurs souhaitant entrer dans l’univers iPhone récent sans franchir le seuil des modèles Pro. Une proposition qui, sur le papier, apparaît bien plus équilibrée que l’an dernier.

Un design éprouvé, une durabilité renforcée

Extérieurement, l’iPhone 17e ne cherche pas la rupture. Il reprend le format de 6,1 pouces inauguré avec les générations précédentes et conserve une dalle OLED Super Retina XDR culminant à 1 200 nits en HDR. Le châssis en aluminium de qualité aérospatiale est certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

La principale évolution visible concerne la protection de l’écran, désormais assurée par le Ceramic Shield 2. Apple promet une résistance aux rayures trois fois supérieure à celle de la génération précédente, ainsi qu’un traitement antireflet amélioré. Dans un segment où la longévité constitue un argument clé, la marque insiste sur la valeur de revente historiquement élevée de l’iPhone et sur la robustesse accrue de ce nouveau modèle.

Trois finitions mates sont proposées : noir, blanc et un nouveau rose pastel, discret mais suffisamment distinctif pour apporter une touche d’originalité à un design très sobre.

La puce A19 pour combler l’écart

La véritable montée en gamme se situe sous le capot. L’iPhone 17e adopte la puce A19 gravée en 3 nanomètres, déjà présente sur l’iPhone 17. Elle remplace l’A18 du 16e et permet au modèle abordable de rattraper une partie de son retard en matière de performances et d’intelligence artificielle.

Le processeur à six cœurs, associé à un GPU à quatre cœurs intégrant des accélérateurs neuronaux, promet une puissance confortable pour les usages quotidiens comme pour les jeux exigeants, avec prise en charge du ray tracing matériel. Le nouveau Neural Engine à 16 cœurs optimise l’exécution des modèles d’IA générative et assure la compatibilité avec Apple Intelligence, dont les fonctionnalités doivent encore s’étoffer dans les prochains mois.

Autre nouveauté notable : le modem cellulaire C1X, conçu en interne par Apple. Annoncé comme deux fois plus rapide que le C1 de la génération précédente et 30 % plus économe en énergie que celui de l’iPhone 16 Pro, il contribue à une autonomie annoncée d’une journée complète. Apple évoque jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, un chiffre identique à celui du 16e, ce qui laisse supposer une capacité de batterie comparable, mais mieux optimisée.

Enfin le MagSafe

L’absence de MagSafe sur l’iPhone 16e avait suscité des critiques. Apple corrige le tir : l’iPhone 17e est désormais compatible avec MagSafe et la norme Qi2, avec une puissance de recharge sans fil pouvant atteindre 15 W, contre 7,5 W auparavant. En filaire, via USB-C, la charge rapide permet de récupérer 50 % de batterie en environ 30 minutes.

L’ouverture à l’écosystème magnétique d’Apple, qui comprend coques, porte-cartes, supports et batteries externes, renforce l’attrait du modèle et le rapproche davantage des iPhone plus onéreux.

Un capteur unique mais polyvalent

Côté photographie, Apple conserve une configuration à un seul module arrière de 48 mégapixels, baptisé caméra Fusion. Grâce à un recadrage haute définition, il offre un téléobjectif 2x de qualité optique, permettant de proposer « deux caméras en une ». Les clichés peuvent être capturés en 24 ou 48 mégapixels.

Le traitement d’image progresse, notamment en mode Portrait. L’appareil reconnaît automatiquement les personnes et même les animaux domestiques afin d’enregistrer les informations de profondeur et de permettre un ajustement du flou d’arrière-plan après la prise de vue. Le HDR nouvelle génération améliore la restitution des carnations et la gestion des contrastes.

En vidéo, l’iPhone 17e filme en 4K Dolby Vision jusqu’à 60 images par seconde. L’enregistrement en Audio spatial et la fonction Mix audio viennent enrichir l’expérience, tandis qu’un système de réduction du bruit du vent améliore la clarté sonore.

Communication par satellite et sécurité

Comme les autres modèles récents, l’iPhone 17e intègre les fonctions de communication par satellite : envoi de messages, SOS d’urgence, assistance routière et partage de position via Localiser en l’absence de réseau cellulaire ou Wi-Fi. La détection des accidents est également de la partie, capable d’alerter automatiquement les secours en cas de collision grave.

Ces fonctions, désormais bien installées dans l’écosystème Apple, participent à la différenciation de la marque sur les questions de sécurité personnelle.

Deux fois plus de stockage, même prix

La meilleure surprise concerne sans doute le positionnement tarifaire. L’iPhone 17e débute à 719 euros avec 256 Go de stockage, là où l’iPhone 16e proposait 128 Go au même prix. Une version 512 Go est également disponible.

Ce doublement de la capacité de base répond à l’explosion du poids des photos en 48 mégapixels, des vidéos 4K et des applications toujours plus volumineuses. Il aligne surtout le modèle « e » sur les standards actuels du marché.