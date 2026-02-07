07 février 2026 à 08h32 par Philippe | 07 février 2026 à 11h07

iPhone 17e : Apple préparerait un lancement imminent pour le 19 février 2026

Un an jour pour jour après l’iPhone 16e, Apple pourrait de nouveau miser sur le mois de février pour renouveler son offre de smartphones plus accessibles. Selon plusieurs sources concordantes, dont le média allemand Macwelt, l’iPhone 17e serait officialisé le jeudi 19 février 2026, marquant une nouvelle étape dans la stratégie de diversification du calendrier de lancement de Cupertino.

Une date symbolique, mais un format discret

Le choix du 19 février ne doit rien au hasard. En 2025, Apple avait déjà levé le voile sur l’iPhone 16e à cette même date, inaugurant une nouvelle nomenclature destinée à remplacer progressivement l’iPhone SE. En reconduisant ce calendrier, la firme installerait durablement un rythme annuel pour sa gamme d’entrée et de milieu de gamme, distinct des annonces majeures de septembre.

Le jour retenu surprend néanmoins : Apple privilégie traditionnellement le début de semaine pour ses annonces matérielles. Un jeudi reste inhabituel, mais cohérent pour un produit qui ne constitue pas le fer de lance de la gamme. À l’image de l’iPhone 16e, aucune keynote ne serait prévue. L’annonce passerait par un simple communiqué de presse, publié sur le site d’Apple, avec une ouverture quasi immédiate des précommandes et une disponibilité attendue avant la fin du mois de février.

Apple corrigerait l’un des principaux défauts de l’iPhone 16e

L’iPhone 16e avait rencontré un certain succès commercial, se hissant parmi les smartphones les plus vendus de l’année. En revanche, il avait été vivement critiqué pour ses compromis techniques, à commencer par l’absence de MagSafe, pourtant devenu un standard dans l’écosystème Apple.

Selon les informations de Macwelt et de sources industrielles proches des fabricants d’accessoires, l’iPhone 17e intégrerait enfin la recharge magnétique MagSafe, avec une puissance pouvant atteindre 25 W, contre 7,5 W via le standard Qi sur son prédécesseur. Cette évolution ouvrirait à nouveau l’accès à l’ensemble des accessoires magnétiques Apple : batteries externes, portefeuilles, supports automobiles ou stations de recharge.

Un design volontairement conservateur

Sur le plan esthétique, Apple continuerait d’assumer une hiérarchie claire au sein de sa gamme. L’iPhone 17e conserverait une encoche classique, sans Dynamic Island, et un unique capteur photo à l’arrière. Ce choix confirmerait la volonté de réserver les évolutions de design les plus visibles aux modèles plus onéreux.

Plusieurs sources contredisent toutefois cette lecture, évoquant une possible arrivée de la Dynamic Island sur ce modèle. À ce stade, les informations les plus solides pointent vers une continuité visuelle avec l’iPhone 16e, Apple préférant concentrer les améliorations à l’intérieur de l’appareil.

Une montée en puissance technique assumée

Sous le capot, l’iPhone 17e bénéficierait d’une mise à niveau significative. Il embarquerait la puce A19, identique à celle des iPhone 17, garantissant un net gain de performances et une meilleure prise en charge des futures fonctionnalités logicielles et d’intelligence artificielle.

La connectivité serait également renforcée grâce à l’intégration du modem cellulaire Apple C1X, successeur du C1. Celui-ci promettrait des débits plus élevés et une meilleure efficacité énergétique. La présence de la puce réseau N1, dédiée au Wi-Fi, au Bluetooth et aux protocoles domotiques comme Thread, est également évoquée, ce qui permettrait au smartphone de gagner en longévité technologique.

En revanche, certaines absences pourraient perdurer. L’iPhone 16e faisait l’impasse sur l’Ultra Wideband (UWB), le Wi-Fi 7 et un écran à taux de rafraîchissement élevé. Rien n’indique pour l’instant que l’iPhone 17e viendra combler l’ensemble de ces manques.

Un calendrier stratégique face à la concurrence

Ce lancement de février placerait Apple en confrontation directe avec Google, qui prévoirait de présenter son Pixel 10a dès le 18 février. Un duel symbolique entre deux visions du smartphone “abordable”, même si les tarifs restent très éloignés.

L’an dernier, l’iPhone 16e était proposé à partir de 719 €, contre environ 549 € pour le Pixel 10a. Dans un contexte de tensions persistantes sur les composants (mémoire vive, stockage flash), une hausse généralisée des prix n’est pas à exclure, y compris chez Apple. Le positionnement tarifaire de l’iPhone 17e sera donc scruté de près, tant par les consommateurs que par les analystes du marché.

Vers une nouvelle organisation des lancements iPhone

Avec les iPhone 16e et 17e, Apple semble poser les bases d’un rythme semestriel pour ses smartphones : les modèles premium à l’automne, les versions plus accessibles au printemps. Selon plusieurs rumeurs, cette stratégie pourrait s’accentuer dès la génération iPhone 18, avec davantage d’annonces décalées hors de la traditionnelle fenêtre de septembre.

Dans cette perspective, l’iPhone 17e ne serait pas un simple produit de transition, mais un maillon clé d’une gamme iPhone désormais pensée pour occuper le terrain tout au long de l’année, face à une concurrence Android particulièrement active.