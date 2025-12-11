11 décembre 2025 à 08h12 par Philippe

iPhone 18 Pro : Apple teste une technologie qui pourrait redéfinir l'écran de ses futurs modèles

À près d’un an de sa présentation, l’iPhone 18 Pro se retrouve au cœur d’un nouveau cycle de rumeurs techniques, cette fois centrées sur l’intégration de Face ID sous l’écran. Issu de la chaîne d’approvisionnement chinoise, un rapport suggère qu’Apple testerait une technologie de verre micro-transparent permettant de dissimuler les capteurs TrueDepth sans compromettre leur performance. Une avancée majeure qui pourrait redéfinir le design des modèles Pro en 2026.

Une fenêtre micro-transparente pour Face ID

Selon le leaker chinois Smart Pikachu, Apple expérimente un panneau équipé d’une zone de verre spécialement traitée. Ce segment micro-transparent laisserait passer les signaux infrarouges nécessaires à Face ID sans distorsion, grâce à des procédés proches des micro-perforations ou des nano-motifs déjà utilisés par certains fabricants Android.

L’objectif serait clair : déplacer sous l’écran une grande partie des capteurs du système TrueDepth tout en conservant une précision équivalente aux modules actuels. Plusieurs fournisseurs auraient d’ailleurs accéléré leurs préparatifs, signe que la technologie pourrait avoir atteint un stade avancé de validation matérielle, même si son intégration définitive en 2026 n’est pas encore garantie.

Face ID sous l’écran : un calendrier qui s’accélère

Depuis plusieurs mois, les analystes divergent sur l’avenir de la Dynamic Island avec l’iPhone 18 Pro. The Information évoquait un design presque totalement dépourvu d’encoche, ne conservant qu’un petit trou circulaire pour la caméra, placé en haut à gauche de l’écran.

À l’inverse, Ross Young, spécialiste reconnu des technologies d’affichage, estime que la Dynamic Island ne disparaîtra pas, mais deviendra plus discrète grâce au déplacement sous l’écran des éléments Face ID. Mark Gurman (Bloomberg) défend la même analyse, parlant d’une Dynamic Island “affinée”.

La rumeur du verre micro-transparent s’inscrit clairement dans cette seconde voie : Face ID serait invisibilisé, mais la caméra frontale conserverait une ouverture dédiée. L’iPhone avancerait ainsi vers un écran bord à bord, sans pour autant franchir entièrement le cap de la caméra sous-écran.

Une technologie réservée aux modèles Pro

Comme souvent chez Apple, cette innovation serait d’abord destinée aux modèles haut de gamme. Les précédentes fuites, comme les plus récentes, pointent toutes vers les iPhone 18 Pro et Pro Max. La marque appliquerait une stratégie déjà éprouvée : introduire une rupture technologique sur les modèles premium avant de la généraliser deux ou trois générations plus tard.

Selon les informations issues de la chaîne logistique, les iPhone 18 Pro seraient dévoilés en septembre 2026, aux côtés d’un produit très attendu : le premier iPhone pliable. Les modèles iPhone 18 « classiques » arriveraient, eux, début 2027 dans un calendrier repensé.

La Dynamic Island : une transition plutôt qu’une disparition

Introduite en 2022, la Dynamic Island semble déjà en voie de transformation. Apple cherche depuis des années à réduire voire supprimer les découpes en façade et à intégrer un maximum de capteurs sous les pixels. Le marché pousse vers des écrans totalement homogènes, tandis que plusieurs concurrents Android multiplient les prototypes d’écrans invisibles pour caméras.

Le passage à un verre micro-transparent serait une étape intermédiaire. Les éléments infrarouges de Face ID seraient masqués, mais la caméra frontale continuerait à nécessiter une ouverture. La dernière marche, une caméra selfie totalement sous l’écran, reste complexe : les essais menés par Samsung ou encore RedMagic montrent que la qualité des images chute fortement.

Apple, réputée intransigeante sur la qualité photo, n’adopterait cette technologie qu’une fois un niveau de netteté réellement équivalent atteint. Certaines rumeurs évoquent d’ailleurs une adoption bien plus tardive, autour de l’iPhone 20.

L’enjeu dépasse le design : robustesse, optimisation et futur de l’AR

Si Apple cherche à faire disparaître les capteurs, l’objectif n’est pas uniquement esthétique. La suppression des découpes renforce l’intégrité mécanique de l’écran, améliore l’étanchéité, libère de l’espace interne pour d’autres composants et prépare l’iPhone aux futures interfaces immersives, notamment celles liées aux lunettes AR en développement.

L’iPhone 18 Pro pourrait ainsi être le premier modèle à initier cette transition structurelle, après un iPhone 17 Pro axé sur la refonte du châssis.

Un feuilleton technique alimenté par les premières décisions industrielles

Les mouvements observés chez les fournisseurs constituent souvent un signal révélateur. Dans ce cas, l’accélération des préparatifs autour du verre micro-transparent laisse penser qu’Apple évalue sérieusement une production en série. Les experts rappellent toutefois qu’en Asie, les notions de « pré-série » ou de « série » sont parfois employées de manière large : un projet peut gagner en maturité sans pour autant être assuré d’une intégration commerciale immédiate.

Mais le fait que les premiers modèles concernés seraient les iPhone 18 Pro, voire l’iPhone pliable, confirme que Cupertino concentre ses efforts sur les appareils les plus premium.

Ce que l’on peut réellement attendre de l’iPhone 18 Pro

Tout semble indiquer que l’iPhone 18 Pro proposera une évolution majeure du design frontal grâce à l’intégration partielle de Face ID sous l’écran. La Dynamic Island deviendrait plus compacte, sans disparaître totalement. La caméra frontale resterait visible, sauf surprise de dernière minute.

La transformation serait progressive, mais significative : un pas de plus vers l’écran totalement continu que vise Apple depuis plus de dix ans.