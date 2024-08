01 août 2024 à 00h00 par La rédaction

iPhone 2 To : un bond en avant pour le stockage, mais à quel prix ?

Selon TrendForce, une source fiable dans le secteur, les futurs iPhone pourraient être équipés d'une mémoire interne de 2 To. Une telle capacité, bien que très attrayante pour les utilisateurs exigeants en termes de stockage, pourrait se répercuter sur le prix final des appareils.

En effet, les applications mobiles étant de plus en plus volumineuses, la demande pour des capacités de stockage élevées ne cesse de croître. Or, comme le montre l'exemple des iPhone 15 Pro Max actuels, les modèles haut de gamme avec 1 To de stockage sont déjà proposés à un prix élevé.

Quel tarif Apple pourrait-il fixer pour un modèle 2 To, et jusqu'où les consommateurs sont-ils prêts à aller pour une telle capacité de stockage ?

Il faut savoir que la technologie QLC ouvre la voie à des iPhone avec 2 To de stockage, offrant ainsi une capacité de stockage considérable à un coût plus abordable. Néanmoins, cette solution présente un compromis entre capacité, vitesse et durabilité. En effet, si le QLC permet d'augmenter la densité de stockage, il peut entraîner une baisse des performances en lecture/écriture et une réduction de la durée de vie de la mémoire par rapport aux technologies précédentes.

Une rumeur persistante en janvier suggérait que les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient être équipés de la technologie de stockage QLC pour leurs modèles 1 To, voire 2 To. Cependant, TrendForce tempère cet enthousiasme. Le cabinet d'études prévoit plutôt une adoption du QLC par Apple en 2026, reportant ainsi cette avancée technologique aux futurs iPhone 18.

Pour l'instant, il est impossible de confirmer avec certitude ces informations sur les futurs iPhone. Apple étant très discret sur ses prochains modèles, nous devons nous fier aux rumeurs, souvent issues de la chaîne d'approvisionnement, pour avoir un aperçu avant leur présentation officielle, qui a généralement lieu en septembre.

JC • Plus les iPhone sont de taille importante, plus les sauvegardes le sont aussi, engendrant des forfaits icloud de plus en plus en cher… C’est un système vertueux et très lucratif pour Apple !