27 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

iPhone 7 Plus, iPhone 8 et iPad : Apple classe plusieurs modèles parmi les anciens et obsolètes, quels impacts pour les utilisateurs ?

Apple vient d’actualiser sa liste officielle des produits « vintage » et « obsolètes », signant un tournant important pour plusieurs appareils emblématiques de la marque. Deux modèles d’iPhone rejoignent désormais la catégorie des produits anciens, tandis que deux iPad deviennent officiellement obsolètes. Cette reclassification n’est pas anodine : elle a des conséquences directes sur la possibilité de faire réparer ces appareils au sein du réseau Apple.

Les iPhone 7 Plus et iPhone 8 deviennent « vintage » : qu’est-ce que cela implique ?

Désormais classés comme produits vintage, l’iPhone 7 Plus et les déclinaisons 64 Go et 256 Go de l’iPhone 8, y compris le modèle (PRODUCT)RED de l’iPhone 8 Plus ne sont plus commercialisés depuis plus de cinq ans, mais moins de sept. Cela signifie que si des réparations peuvent encore être proposées dans les Apple Stores ou chez les réparateurs agréés, elles dépendent uniquement de la disponibilité des pièces détachées restantes. Apple ne garantit plus la fourniture de ces composants, rendant les réparations plus aléatoires et souvent impossibles à planifier.

Tous les modèles d’iPhone 8 ne sont pas concernés. La version 128 Go ainsi que les iPhone 8 Plus dans d’autres coloris que le (PRODUCT)RED échappent pour l’instant à cette nouvelle classification. Lancés respectivement en 2016 pour le 7 Plus et en 2017 pour le 8, ces appareils avaient introduit des innovations majeures à leur époque. L’iPhone 7 Plus marquait l’arrivée du double capteur photo sur un iPhone, tandis que l’iPhone 8 inaugurait la recharge sans fil grâce à un dos en verre et embarquait la puce A11 Bionic.

Les iPad Air 2 et iPad mini 2 deviennent obsolètes : fin de parcours officielle

En parallèle, Apple a discrètement fait passer l’iPad Air 2 et l’iPad mini 2 dans la catégorie des produits obsolètes. Ce changement de statut signifie que ces tablettes, sorties il y a plus de sept ans, ne bénéficient désormais plus d’aucun support matériel officiel. Les réparations ne sont plus possibles dans les Apple Stores ni chez les prestataires agréés, et les pièces d’origine ne sont plus fournies par la marque. Les utilisateurs devront désormais se tourner vers le marché de la réparation indépendante ou envisager le remplacement pur et simple de leur appareil.

Apple : une politique stricte sur le vieillissement de ses appareils

La stratégie d’Apple est clairement définie. Un produit est considéré comme vintage s’il n’est plus vendu depuis plus de cinq ans, mais moins de sept. Il devient obsolète dès que cette période dépasse les sept années. Dans ce cas, le support matériel est complètement interrompu, quel que soit l’état ou l’importance de la panne.

Apple continue toutefois d’assurer des mises à jour logicielles pendant plusieurs années après la fin de la commercialisation, ce qui prolonge la durée de vie fonctionnelle des appareils. Mais une fois que ces produits basculent dans les catégories vintage ou obsolète, les utilisateurs doivent composer avec une réparabilité limitée, voire inexistante.

Quels sont les modèles concernés par cette mise à jour ?

Les nouveaux modèles classés comme vintage incluent donc l’iPhone 7 Plus, l’iPhone 8 en 64 Go et 256 Go, ainsi que les modèles (PRODUCT)RED du 8 et du 8 Plus. Ces appareils rejoignent une liste déjà longue comprenant notamment l’iPhone 4 (8 Go), l’iPhone 5, l’iPhone 6s et ses variantes, l’iPhone SE de première génération, l’iPhone X ou encore l’iPhone XS Max.

Du côté des iPad, l’iPad Air 2 et l’iPad mini 2 sont désormais considérés comme obsolètes. Leur prise en charge technique par Apple est définitivement arrêtée, ce qui pousse les utilisateurs à envisager d’autres solutions, qu’il s’agisse de services de réparation indépendants ou du passage à un modèle plus récent.

Une invitation à la transition ?

Cette nouvelle vague de reclassifications illustre la volonté d’Apple d’organiser clairement le cycle de vie de ses produits. Si cette gestion est prévisible et transparente, elle confronte les utilisateurs à une réalité : au-delà d’un certain temps, la pérennité matérielle de leur appareil dépendra davantage du marché parallèle que du constructeur lui-même.