18 juillet 2025 à 02h47 par La rédaction

iPhone Fold : un pari haut de gamme ultra-rentable pour Apple

Crédit Photo : Forbes

Avec un lancement prévu pour 2026, le tout premier iPhone pliable d’Apple commence à livrer ses secrets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Cupertino compte bien en faire une opération très rentable, quitte à viser une clientèle plus restreinte.

Une arrivée tardive mais stratégique

Alors que Samsung s’apprête à lancer sa septième génération de smartphones pliables avec les Galaxy Z Fold7 et Z Flip7, Apple n’a toujours pas mis un seul appareil de ce type sur le marché. L’attente pourrait cependant prendre fin en 2026, date à laquelle la firme de Cupertino lancerait enfin son premier modèle pliant. Un retard assumé, puisqu’Apple chercherait avant tout à résoudre les problèmes qui ont entaché les premières générations de pliables, notamment l’apparition de plis visibles sur l’écran et la fragilité des charnières.

Les fuites récentes évoquent d’ailleurs une approche ambitieuse côté design : un appareil de seulement 4,8 mm d’épaisseur, doté d’un écran interne de 7,8 pouces, parfaitement plat, et d’un écran externe de 5,5 pouces. Même si Apple n’atteint pas encore la finesse record des 4,2 mm du Galaxy Z Fold7, cette promesse pourrait séduire les adeptes de la marque.

Un coût de production déjà vertigineux

Selon une analyse menée par J. Yoon, analyste chez UBS, le coût de production estimé du futur iPhone Fold s’élèverait à 759 dollars par unité. Ce chiffre, désigné dans l’industrie sous l’acronyme BOM (Bill of Materials), ne comprend ni les frais de R&D, ni le marketing ou la distribution, mais il montre que l’appareil s’annonce particulièrement coûteux à fabriquer.

La raison ? Apple explorerait plusieurs technologies complexes pour éliminer la visibilité du pli sur l’écran OLED. L’analyste Ming-Chi Kuo indique qu’Apple ferait appel à Fine M-Tec, une entreprise coréenne, pour intégrer des plaques métalliques sur l’écran Samsung via perçage laser. Cette étape vise à éviter la déformation du panneau OLED au fil du temps.

D’autres sources, comme Ross Young, fondateur de DSCC (Display Supply Chain Consultants), évoquent également un verre frontal plus épais et chimiquement renforcé, destiné à améliorer la solidité et la planéité de l’écran. Des choix techniques qui, s’ils sont combinés, pourraient alourdir encore davantage la facture de production.

Un prix de vente entre 2 000 et 2 500 dollars

Malgré un coût de fabrication déjà élevé, les premières estimations de prix public font état d’un tarif compris entre 2 000 et 2 500 dollars, selon plusieurs sources dont @Jukanlos et Ming-Chi Kuo. C’est dans la lignée de ce que propose déjà Samsung avec son Galaxy Z Fold7, vendu à partir 2102 euros en France.

Pour préserver ses marges, Apple pourrait procéder à quelques compromis techniques, notamment en optant pour un processeur A-series légèrement moins performant, en réduisant la quantité de mémoire vive, ou encore en simplifiant la configuration photo. Une rumeur persistante suggère également que l’iPhone Fold n’embarquerait pas Face ID, à cause des contraintes de design, un choix qui pourrait déplaire à une partie des fans.

Une marge brute exceptionnelle

À ce niveau de prix, et en dépit d’un BOM élevé, Apple pourrait générer une marge brute par unité de 58 à 64 %, selon UBS. C’est nettement plus que les 47 % estimés pour l’iPhone 16, pourtant bien moins onéreux à l’achat. Cela signifie qu’en dépit de son coût de production et de vente élevé, l’iPhone Fold serait plus rentable à l’unité que les modèles traditionnels.

Mais l’entreprise ne pourra pas compter sur des volumes de vente massifs. Les analystes estiment qu’Apple pourrait viser environ 7 millions d’unités vendues par an, loin derrière les dizaines de millions d’iPhone classiques écoulés chaque année. Le produit s’adresserait donc avant tout à une clientèle haut de gamme, prête à payer cher pour un appareil pliant estampillé Apple.

Vers une nouvelle ère pour l’iPhone ?

Ce premier iPhone pliable, surnommé officieusement « iPhone Fold », pourrait marquer un tournant stratégique pour Apple. Non seulement il permettrait à la firme d’investir enfin le marché du smartphone et il pourrait aussi poser les bases d’une nouvelle gamme d’appareils hautement différenciée, voire exclusive.

La question reste entière : les utilisateurs suivront-ils à ce niveau de prix, surtout si des concessions techniques sont à prévoir…

