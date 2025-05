26 mai 2025 à 05h49 par La rédaction | 26 mai 2025 à 08h30

iPhone : PayPal devient une alternative à Apple Pay en Allemagne

La révolution silencieuse est en marche. Longtemps sanctuarisée par Apple, la puce NFC de l’iPhone vient d’être forcée à l’ouverture par l’Union européenne. Résultat : les Allemands peuvent désormais payer avec PayPal en sans contact sur leur iPhone sans passer par Apple Pay. Un bouleversement historique aux implications bien plus vastes qu’il n’y paraît.

Un tournant pour l’iPhone et l’écosystème Apple

C’est un petit geste du quotidien qui en dit long : tendre son iPhone devant un terminal de paiement, mais cette fois sans utiliser Apple Pay. Depuis peu, les utilisateurs allemands peuvent désormais régler leurs achats via PayPal, en sans contact, directement depuis leur iPhone. Une première mondiale qui marque un tournant dans la stratégie fermée d’Apple et une redistribution des cartes dans l’univers du paiement mobile.

Le lancement allemand n’est pas anodin. Avec 29 millions d’utilisateurs dans le pays et une forte appétence pour le paiement sans contact, l’Allemagne était un terrain d’essai idéal pour PayPal, qui entend bien profiter de la brèche ouverte dans la forteresse Apple.

Une ouverture imposée par le droit européen

Derrière cette évolution, une loi : le Digital Markets Act (DMA). Entrée en vigueur en 2023, cette législation européenne oblige les géants du numérique à garantir une concurrence équitable sur leurs plateformes. Pour Apple, cela signifie concrètement devoir ouvrir l’accès à la puce NFC de l’iPhone aux applications tierces — ce qu’elle s’était toujours refusée à faire jusqu’alors.

La première à profiter de cette ouverture fut la norvégienne Vipps, dès fin 2024. Mais l’arrivée de PayPal change tout : sa notoriété internationale, sa base d’utilisateurs massive et sa puissance technologique en font un concurrent sérieux d’Apple Pay. Le monopole touche à sa fin.

Une nouvelle expérience de paiement sur iPhone

Le système mis en place par PayPal en Allemagne est simple, mais ingénieux. Depuis l’application mobile, l’utilisateur active l’option de paiement sans contact. Une carte de débit virtuelle Mastercard est automatiquement générée et adossée au solde PayPal.

Pour payer, il suffit d’un double-clic sur le bouton latéral de l’iPhone, exactement comme pour Apple Pay. La carte PayPal s’affiche, Face ID valide l’identité, et le terminal de paiement accepte la transaction. D’après les premiers retours des sites spécialisés teltarif.de et iPhone-ticker, l’ergonomie est même légèrement supérieure à celle de l’app Cartes d’Apple, avec un menu contextuel plus clair et une option pour annuler le paiement d’un simple geste.

Des fonctions exclusives pour séduire les consommateurs

PayPal ne se contente pas d’égaler Apple Pay : il veut le surpasser. En Allemagne, le géant californien déploie plusieurs fonctionnalités inédites :

Paiement fractionné en 3, 6, 12 ou 24 mensualités , même en magasin : une première en Europe.

, même en magasin : une première en Europe. Cashback activable directement dans l’appli , valable chez de nombreuses enseignes locales.

, valable chez de nombreuses enseignes locales. Vue unifiée des achats en ligne et physiques, pour un meilleur suivi des dépenses.

Des limitations… et des tensions avec Apple

Ce nouvel usage comporte toutefois des limites. D’abord, l’Apple Watch reste exclue : l’ouverture imposée par le DMA ne concerne que l’iPhone. Ensuite, le double-clic latéral de l’iPhone ne peut être associé qu’à une seule app de paiement. Choisir PayPal revient donc à désactiver l’accès rapide à Apple Wallet (et donc aux billets de concert, cartes de fidélité ou boarding passes). Une concession qui peut rebuter certains utilisateurs.

Enfin, les développeurs doivent encore passer un accord commercial avec Apple et obtenir une autorisation d’accès à la puce NFC, moyennant des frais. Une ouverture partielle, donc, et étroitement encadrée par Cupertino.

Des banques allemandes quittent Apple Pay

L’autre conséquence majeure de cette ouverture concerne les banques. Deux poids lourds de la finance allemande, Volksbanken et Raiffeisenbanken, ont déjà annoncé qu’elles allaient abandonner Apple Pay dès le 5 septembre 2025. Elles proposeront leur propre système de paiement NFC, indépendant de l’application Cartes.

Ce nouveau système, testé avec succès, ne concernera d’abord que la girocard, carte de débit très répandue outre-Rhin avec plus de 100 millions d’unités en circulation. Les cartes de crédit et autres cartes bancaires sont encore à l’étude.

L’Association fédérale des banques coopératives allemandes (BVR) parle d’un changement stratégique majeur et se félicite d’un futur où les banques « reprennent le contrôle de la relation client sur iPhone ».

Vers une contagion européenne… voire mondiale

Cette révolution allemande est-elle un cas isolé ? Certainement pas. Si l’ouverture a été poussée par l’Europe, Apple a déjà annoncé vouloir appliquer ce changement dans d’autres marchés clés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada, le Brésil, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

En France, certaines banques selon des indiscrétions, envisagent déjà de quitter Apple Pay pour éviter la commission prélevée par Apple sur chaque transaction. Si l’expérience allemande s’avère concluante, nul doute que d’autres institutions financières suivront.

La fin d’un modèle fermé

Ce qui se joue actuellement en Allemagne va bien au-delà du paiement mobile. Il s’agit d’un rééquilibrage des forces entre les géants de la tech, les régulateurs publics et les acteurs financiers traditionnels. La domination absolue d’Apple Pay sur l’iPhone vacille. Les utilisateurs bénéficient enfin du choix et de l’innovation qu’Apple avait, jusqu’ici, soigneusement contrôlés.

Pour Apple, c’est un revers stratégique. Pour PayPal, une opportunité inédite. Pour les banques européennes, un appel d’air. Et pour les consommateurs ? Une ère nouvelle, où l’iPhone devient (enfin) un terminal de paiement réellement ouvert.