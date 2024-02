09 février 2024 à 07h23 par La rédaction | 09 février 2024 à 08h26

iPhone pliant : Apple explore l'avenir des smartphones et se prépare à de nombreux défis

Crédit Photo : Michal Dufka/Yanko Design

Apple se prépare pour l'avenir en explorant plusieurs technologies prometteuses. Actuellement, le géant américain travaille sur de nombreux projets comme la voiture électrique, le casque de réalité mixte qui est déjà commercialisé sous le nom d'Apple Vision Pro, et veut désormais intégrer l'IA dans ses smartphones.

Il faut savoir également que depuis 2018, Apple planche sur des prototypes de smartphones pliables à clapet, mais leur commercialisation reste pour l'instant incertaine car elle dépendra de l'essor du marché des smartphones pliables.

La sortie d'un iPhone pliant n'est pas prévue avant 2026 au minimum selon Apple. La firme doit encore surmonter de nombreux défis techniques liés à ce type de design. Le principal défi d'Apple pour les smartphones pliables réside dans la création d'un écran à la fois durable et discret, ne laissant que peu de traces de pliage à en croire les sources de The Information.

Apple souhaite surtout concevoir un iPhone pliant qui ne soit pas plus épais qu'un iPhone 15 lorsqu'il est replié, et qui intègre un écran externe pour une utilisation pratique dans les deux configurations.

Depuis plusieurs années, Apple multiplie les dépôts de brevets pour des appareils pliables. Tim Cook lui-même a commencé à s'intéresser à cette technologie dès 2018, et des démonstrations internes avec un écran pliable de 7 pouces ont été réalisées.

Bien qu'Apple veuille s'attaquer au marché des smartphones pliables, mais la route est encore semée d'embûches. Les principaux obstacles concernent la taille de la batterie et les composants de l'écran. Apple a déjà contacté des fabricants asiatiques pour obtenir les pièces nécessaires à la production d'iPhone pliants de différentes tailles.

Apple réfléchit aussi à la faisabilité d'un iPhone pliant, non seulement en termes de design, mais aussi de coût et d'attractivité pour les consommateurs. Il semblerait que l'entreprise n'ait pas encore identifié la fonctionnalité révolutionnaire qui justifierait l'achat d'un iPhone pliant, nécessairement plus cher qu'un modèle classique. Si les rumeurs récentes penchaient vers un iPad pliant plutôt qu'un iPhone pliant, il s'avère qu'Apple explore activement les deux options.

Apple est réputé pour la qualité de ses smartphones, la firme de cupertino refusera de lancer un produit défectueux ou fragile.

Crédit Photo : Designer : Michal Dufka / Yanko Design