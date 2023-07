18 juillet 2023 à 02h31 par Philippe | 18 juillet 2023 à 06h11

Un iPhone de première génération a été vendu aux enchères à un prix record de 170 000 euros

Un nouveau prix de vente record a été atteint pour un iPhone. Un iPhone de première génération a été vendu aux enchères le 16 juillet dernier pour 190 370 dollars. Il s'agit du tout premier modèle d'iPhone embarquant 4 Go de mémoire de stockage, qui semblerait prendre de plus en plus de valeur avec le temps.

Cet iPhone a été mis aux enchères pendant deux semaines. Les enchères pour cet iPhone de 2007 avec 4 Go ont été lancées à 10 000 dollars le 30 juin dernier et elles ont pris fin le 16 juillet. Son prix final de la vente s'est arrêté à 190 370 dollars soit environ 169 430 euros selon le taux de change actuel.

A l'origine le tout premier iPhone était commercialisé à 499 dollars. Ce premier smartphone chez Apple avait alors un écran de 3,5 pouces et une définition de 320 × 480 pixels avec un appareil photo de 2 mégapixels et une mémoire de stockage de 4 Go. Cela signifie que le modèle a été vendu environ 381 fois plus cher par rapport à son prix de lancement.

Le modèle à la vente était proposé dans sa boîte d'origine, encore scellée avec le plastique original.

Si ce modèle prend de la valeur avec le temps, c'est parce que Apple n'en a produit que très peu. La plupart des versions disponibles dans le commerce dispose de huit gigaoctets de mémoire ou plus.

Il faut savoir que les modèles de 8 Go et 16 Go sont rapidement devenus les versions les plus populaires que celle de 4 Go, ce qui a donc poussé la marque à la pomme à abandonner le modèle en question après seulement quelques mois de commercialisation au profit d'une capacité plus élevée de 8 et 16 Go.

Les experts s'attendaient à ce que cet iPhone soit vendu entre 50 000 et 100 000 dollars, il a finalement battu un nouveau record du monde.