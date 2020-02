09 février 2020 à 08h51 par Philippe

iPhone reconditonnés : les clés pour bien les choisir

Les smartphones reconditionnés connaissent un succès grandissant, à la fois pour des préoccupations environnementales et pour faire des économies. Parmi eux, c'est l'iPhone Apple qui se vend le mieux. Qu'est-ce qu'un iPhone reconditionné ? Comment les choisir ? Où les acheter ? On vous donne quelques pistes pour vous aider.

Où acheter un iPhone reconditionné ?

De nombreux commerces en ligne proposent des iPhone reconditionnés à des prix variables. Ceux qui souhaiteraient acheter leur iPhone sur un site spécialisé dans le reconditionnement de ce type d'appareil peuvent se tourner aussi vers Remade, une entreprise qui a sa propre usine à proximité du Mont-Saint-Michel. Le prix est plus élevé qu'ailleurs, à cause de la plus-value apportée. Les iPhone sont identifiés, inspectés, complètement démantelés, nettoyés, les pièces sont réparées et changées s'il le faut, à l'image de la batterie, certifiée par un laboratoire indépendant. La coque arrière est restaurée, poncée et recolorée. Pour l'écran, la couche LCD d'origine subit un retraitement industriel. Sur la carte mère, toutes les pannes d'origine électronique sont détectées et traitées. Au final, comme la coque et l'écran sont comme neufs, et ils ne sont pas différenciés par des grades de qualité, comme c'est le cas ailleurs.

Le produit est plus cher plus que sur Back Market. Cette dernière est en fait un intermédiaire entre les clients et des reconditionneurs de toutes tailles, d'Europe ou de Chine, à la fois des petits acteurs et des beaucoup plus grands à l'image de Recommerce, Remade ou Smaaart.

Apple garantit, quant à lui, une batterie neuve dans chaque appareil reconditionné, ce qui augmente le coût. Un iPhone reconditionné Cdiscount offre un rapport qualité / prix intéressant, et permet de bénéficier de promotions, offres régulières sur les mobiles Apple.

Pourquoi acheter un iPhone reconditionné ?

Dans la catégorie smartphone reconditionné, l'iPhone d'Apple est le plus demandé. Pour beaucoup de consommateurs, c'est le seul moyen de s'offrir un produit plus ou moins récent de la marque à la pomme. Outre les avantages financiers, acheter un iPhone reconditionné est un bon geste pour la planète. Le reconditionnement permet à ce smartphone de prolonger sa vie de manière responsable et durable. C'est un geste environnemental : avec un iPhone de seconde main, on réduit les émissions, et on préserve mieux les ressources naturelles.

Un appareil remis en vente après avoir été reconditionné doit être parfaitement opérationnel. Il peut présenter quelques défauts d'ordre esthétique comme des traces d'impact et des rayures, mais normalement il fonctionne parfaitement bien.

En effet, l'entreprise qui le prend en main le nettoie et le répare. Seul bémol : sa batterie n'est pas toujours neuve, et l'autonomie n'est pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, l'iPhone XS, l'iPhone X sont déjà disponibles dans leur version reconditionnée, mais ils restent chers (moins 10 % par rapport au neuf). Cependant l'iPhone 7 et l'iPhone 7+ sont des modèles toujours intéressants et à des prix très accessibles aujourd'hui sur les différentes plateformes présentées ci-dessus. ?

Quels grades sur un iPhone reconditionné ?

Lorsque l'on choisit un iPhone reconditionné, il faut souvent regarder le grade, qui reflète l'état général du téléphone, mais pas la qualité des composants. Il est en relation avec l'état de l'écran, de la coque, et de la tranche. Les appellations diffèrent selon les revendeurs. À titre d'exemple, Comme neuf - Premium, grade A+, implique un excellent état. Très bon état, grade A, admet des micro-rayures. Bon état, grade B, implique quelques rayures et des petites traces d'utilisation. État correct, grade C, s'applique lorsqu'il y a des rayures visibles sur l'écran, et des traces d'usure très visibles sur la coque.

Comment savoir si un iPhone est reconditionné ?

Pour savoir si un iPhone a été reconditionné, il suffit de trouver la lettre qui indique son origine. Lorsque l'on va dans réglages > général > informations, puis à la ligne " modèle ", on trouve la lettre qui indique l'origine de l'appareil. M est acheté neuf, F est reconditionné par Apple, N est remplacé par Apple suite à une demande de réparation, et P est personnalisé avec une gravure au moment de l'achat. Pour connaître l'état de la batterie, il faut aller dans réglages > batterie > état de la batterie. Sa capacité est donnée en pourcentage. Cette information se trouve à partir de la gamme des iPhone 6.

Pour aller plus loin, le dossier complet de quechoisir.org vous donnera une idée de l'ensemble des points d'attention à garder dans votre esprit avant l'achat d'un smartphone reconditionné.