10 mars 2022 à 00h15 par Philippe | 10 mars 2022 à 02h47

iPhone SE : le plus abordable des iPhone est désormais compatible 5G

Le nouvel iPhone SE est le smartphone le plus abordable des iPhone de la marque. Il intègre la puce A15 Bionic, la technologie 5G et le nouveau système d'appareil photo avec des fonctionnalités telles que Smart HDR 4, Styles photographiques et Deep Fusion.

Un écran de 4,7 pouces

Le verre utilisé sur l'avant et l'arrière du smartphone est le même que sur l'arrière de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13. Avec son indice IP67 de résistance à l'eau et à la poussière, il a été conçu pour résister aux accidents provoqués en renversant des liquides. L'iPhone SE est doté du bouton principal avec la technologie Touch ID.

Une puce A15 Bionic

Inaugurée sur l'iPhone 13, la puce A15 Bionic arrive désormais sur l'iPhone SE. La puce A15 Bionic comprend un CPU à 6 cœurs. L'iPhone SE est ainsi jusqu'à 1,8 fois plus rapide que l'iPhone 8.

L'iPhone SE est doté d'un nouveau système photo qui exploite la puissance de la puce A15 Bionic, offrant un appareil photo 12 Mpx, avec une ouverture ƒ/1,8 avec les fonctionnalités de photographie, telles que Smart HDR 4, Styles photographiques, Deep Fusion et le mode Portrait. La fonctionnalité Smart HDR 4 ajuste les couleurs, le contraste et le bruit du sujet par rapport à l'arrière-plan. Cette technologie garantit que les visages sont correctement exposés en conditions de faible luminosité et apporte des ajustements individualisés pour optimiser l'exposition et la teinte de peau de chaque personne.

La fonctionnalité Styles photographiques permet d'appliquer ses préférences photo personnelles à chaque image tout en profitant du traitement d'images multiframe d'Apple. Les préférences prédéfinies et personnalisées peuvent être utilisées pour les scènes et les personnes. À la différence d'un simple filtre, elles appliquent les bons réglages à différentes parties de la photo, pour préserver les éléments importants comme les teintes de peau. La fonctionnalité Deep Fusion utilise l'apprentissage automatique avancé pour procéder à un traitement pixel par pixel afin d'optimiser la texture, les détails et le bruit dans chaque partie de l'image.

La 5G arrive sur l'iPhone SE

Sous iOS 15, SharePlay en 5G permet de regarder un film ou une série TV HDR avec ses proches pendant un appel FaceTime. De plus, le mode Smart Data optimise l'autonomie de la batterie en basculant automatiquement l'iPhone en 4G lorsque les performances de la 5G ne sont pas nécessaires.

L'iPhone SE est proposé avec des capacités de 64 Go, 128 Go et 256 Go. Cette nouvelle version se décline en 3 coloris : minuit, lumière stellaire et (PRODUCT)RED à partir de 529 €.