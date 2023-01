26 janvier 2023 à 00h15 par Philippe

iPhone : voici les grandes nouveautés avec la nouvelle mise à jour iOS 16.3 d'Apple

Apple a commencé à déployer la mise à jour de son système d'exploitation. Au niveau de l'iPhone, iOS 16.3 propose des améliorations et des nouveautés ainsi que la correction de certains bugs.

Parmi les nouveautés d'iOS 16.3 figure le chiffrement bout à bout des données iCloud, qui est beaucoup plus sécurisé.

iOS 16.3 profite aussi d'un nouveau système permettant de s'identifier sur un compte Apple avec une clé physique de deuxième authentification. Ce système permet une authentification à deux facteurs via une clé matérielle externe et non depuis l'appareil.

Les clés de sécurité pour l'identifiant Apple permettent ainsi aux utilisateurs de renforcer la sécurité de leur compte en exigeant l'utilisation d'une clé de sécurité physique dans le cadre du processus d'identification à deux facteurs sur les nouveaux appareils.

La dernière mise à jour améliore certaines fonctionnalités comme les appels d'urgence qui était trop facilement déclenchés auparavant ; Il est désormais nécessaire de maintenir le bouton latéral avec le bouton de volume haut ou bas, puis de le relâcher pour contacter les secours.

Concernant la fonctionnalité SOS d'urgence par satellite, qui est uniquement compatible avec la nouvelle gamme d'iPhone 14 peut être émis plus simplement avec un appui sur les boutons latéral et de volume. Un compte à rebours s'active ensuite avant d'envoyer directement le SOS.

D'autres problèmes logiciels mineurs ont été corrigés afin d'apporter plus de sécurité et de fluidité.

iOS 16.3 est compatible avec les iPhone 8 et 8 Plus, iPhone 8, iPhone X, XR, XS Max, XS, 11, 11 Pro et Max, l'iPhone SE, l'iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, l'iPhone 13 et les iPhone 14.

Pour effectuer la mise à jour, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle afin de déclencher le téléchargement et l'installation.