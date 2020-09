07 septembre 2020 à 06h00 par Philippe

IQUISPIN, une application pour créer des mini-vidéos dynamiques à partir d'images d'appareils photo 360

Crédit Photo : iTunes

Batisée IQUISPIN, cette application permet de créer et de partager facilement de courtes vidéos très originales avec des mouvements et effets automatisés en utilisant des images prises avec n'importe quel appareil photo à 360 degrés.

L'application donne un nouveau souffle aux appareils photo à 360 degrés en dépassant les limites auxquelles sont confrontés les utilisateurs souhaitant partager leurs photos sur les réseaux sociaux. En effet, la plupart des plates-formes ne prennent pas en charge le format de fichier 360 degrés. L'application peut convertir des photos à 360 degrés en clip vidéo MP4 de quelques secondes sous la forme d'un fichier de petite taille pour un partage facile sur n'importe quel média social, courrier électronique et texte.

L'application propose une sélection de différents modèles de mouvements dynamiques ainsi qu'une gamme d'effets permettant d'améliorer et de mettre en valeur les images à 360°existantes.

Comment fonctionne l'application ?

IQUISPIN détecte automatiquement les images 360 degrés modifiables - celles au format JPEG/projection équirectangulaire utilisé par la plupart des appareils 360 degrés - sur le smartphone de l'utilisateur. Pour créer une vidéo, l'utilisateur choisit une image et sélectionne un modèle de vidéo pré-créé composé d'une série de mouvements dynamiques ; Par exemple un panoramique autour de la photo entière, une rotation rapide de la photo, et le passage d'un gros plan sur un ami puis un zoom avant à une image fixe sphérique à 360 degrés, communément appelée "petite planète".

Des effets peuvent être appliqués sur la photo en mouvement, en ajoutant des éléments en 3D tels que des feux d'artifice et des fleurs de cerisier. Ensuite, l'image éditée est convertie en une courte vidéo MP4 rectangulaire, celle-ci est ensuite téléchargée vers un stockage cloud ou partagée directement dans une autre application. Elle peut ensuite être publiée sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube, ou envoyée par courriel ou SMS.

Elle prend en charge le format JPEG/projection équirectangulaire à un rapport d'aspect de 1:2. Si la taille d'une image est supérieure à 4096 x 8192, elle sera automatiquement réduite.

IQUISPIN fonctionne avec les versions Android 7.0 et supérieures, et iOS version 13.0. Elle est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play.