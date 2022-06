13 juin 2022 à 00h15 par Philippe

Iron Marines: Invasion : un nouveau jeu de stratégie en précommande sur mobile

Ironhide Game Studio annonce un nouveau jeu de stratégie : Iron Marines: Invasion. La série Iron Marines revient avec ce deuxième volet de la série Iron Marines.

Explorez et défendez des mondes uniques contre des terribles menaces extraterrestres. Le joueur aura pour tâche de vaincre les extraterrestres en combinant les compétences de combat et en augmentant sa puissance de feu grâce à une large gamme d'armes spéciales et de bonus. Dans ce jeu, l'objectif est de maintenir la paix entre toutes les planètes de la Fédération.

Iron Marines : Invasion mélange un univers rempli de défis riches en action mêlant humour et surprises. Les joueurs explorent divers mondes et partent au combat avec les meilleurs héros de la galaxie. Ce jeu comprend plus de 25 missions de campagne et 70 opérations spéciales.

8 armes spéciales sont disponibles comme les bouncers, les bombes toxiques ou même les usines à drones. 40 améliorations sont prévues pour enrichir sa stratégie et doter les unités de drones de défense, de roquettes au napalm et de grenades à fragmentation.

Ce jeu sera disponible sur l'App Store et Google Play dans le courant de l'année.