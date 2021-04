18 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 19 avril 2021 à 06h04

Le jeu de rôle Summoner Wars Lost Centuria fait son retour sur mobile

Crédit Photo : iTunes

Summoners War: Lost Centuria est la suite attendue du jeu de rôle mobile Summoners War: Sky Arena. Ce nouvel épisode de la licence Summoners War offre des affrontements en temps réel sur mobile contre les joueurs du monde entier, ainsi qu'une toute nouvelle histoire.

Ce nouveau titre de l'univers Summoners War est basé sur des cartes à jouer et entièrement en temps réel, il récompense les compositions d'équipe les plus intelligentes, la stratégie et le sens du timing. Pour recevoir des récompenses bonus au lancement, les joueurs peuvent se préinscrire sur le site officiel du jeu ou via l'App Store et Google Play.

Lost Centuria combine les monstres et l'univers de Summoners War: Sky Arena avec un tout nouveau gameplay qui plonge les joueurs dans un intense jeu de stratégie en temps réel. Armé d'un deck de cartes personnalisé, les invocateurs font appel à huit créatures qui coûtent chacune une certaine quantité de Mana. Le montant ne reflète pas nécessairement l'utilité d'un Monstre sur le champ de bataille : toutes les cartes peuvent avoir un impact significatif si elles sont utilisées dans le cadre d'une stratégie construite et réfléchie. Il appartient aux joueurs de créer un deck équilibré et de choisir le bon moment pour abattre ses atouts maîtres et vaincre son adversaire dans des combats dynamiques en temps réel.