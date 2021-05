19 mai 2021 à 09h31 par Philippe

Le jeu My Time at Portia arrive cet été sur mobile

Après plus de deux millions d'exemplaires vendus dans le monde sur PC et consoles, les studios Pathea Games et Pixmain lancent sur mobile le jeu My Time at Portia. Les fans et amateurs de gaming pourront désormais explorer la carte, fabriquer des objets et découvrir l'univers de Portia sur iOS et Android.

Tout comme dans la version PC d'origine, les joueurs auront l'opportunité de commencer une nouvelle vie dans la ville de Portia. L'aventure débutera par la restauration de l'atelier de leur père et continuera avec d'autres missions de construction. L'objectif : devenir le meilleur constructeur de la ville. Au cours de leur aventure, les joueurs auront la chance d'explorer un univers magnifique, de remporter des défis et de lier de nouvelles amitiés.

Décors post-apocalyptiques de l'univers de Portia, artisanat et agriculture 3D, système de romance et de relations sociales : tous ces éléments sont repris dans la version mobile. Le jeu comprend également des améliorations et des ajustements spécifiques à la version mobile : écran tactile, nouvelle interface, sauvegardes manuelles et automatiques, etc.