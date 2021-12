09 décembre 2021 à 00h15 par Philippe

Les jeux de type Hypercasual ont atteint 3,6 milliards de téléchargements au troisième trimestre 2021

App Annie, qui est un fournisseur leader de données et d'analyses sur les applications mobiles, a publié son rapport State of Gaming Q3. Alimenté par Game IQ d'App Annie, ce rapport donne un aperçu des caractéristiques et des tendances qui ont eu un impact sur les performances des jeux mobiles au cours du dernier trimestre.

L’Hyper-Casual Game est un genre de jeux vidéo, au même titre que le Casual Game (jeu occasionnel). Ces jeux vidéo s’adressent à tous les joueurs occasionnels qui recherchent des sessions de gameplay hyper courtes. Les Hyper-Casual Games sont d'ailleurs de plus en plus populaires depuis quelques années.

Au troisième trimestre, les consommateurs ont téléchargé 14,3 milliards de nouveaux jeux sur iOS et Google Play. Les jeux Hypercasual représentent 33 % du total des téléchargements, soit 3,6 milliards de téléchargements de jeux.

Dans ce total, 8 des 10 principaux éditeurs de jeux mobiles sont représentés, dont Applovin, Voodoo et Azur Interactive. Cette catégorie de jeux compte 59 milliards de dollars de dépense consommateur, avec pour principaux marchés les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni. Les jeux slither.io, Piano Tiles 2, Magic Tiles 3 se classent dans le top 3 en termes de durée de vie des téléchargements.

Les jeux de puzzles (Comics Bob, Paper Fold, Judgement Day) se sont classés au deuxième rang des téléchargements par sous-genre avec 893 millions de téléchargements.

Principalement téléchargés en Inde, aux États-Unis et au Brésil, les principaux marchés en termes de dépenses sont toutefois les États-Unis, le Royaume-Uni, et le Japon, et représentent 8,6 milliards de dépenses consommateurs à l'échelle mondiale.