24 avril 2025 à 00h00 par La rédaction | 19 mai 2025 à 22h32

Joshua Cheptegei : L'étoile montante de l'Ouganda

Joshua Kiprui Cheptegei, né le 12 septembre 1996 à Kapchorwa, n'est pas qu'un sportif. C'est une légende vivante qui court vers l'histoire avec une fureur farouche. Ce fils de l'Ouganda est monté en grade de l'athlétisme mondial en battant des records qui semblaient intouchables. Triple champion du monde, champion olympique, et titulaire de plusieurs records du monde, Cheptegei est l’apôtre de l’excellence africaine dans le monde.

Les exploits olympiques de Cheptegei

Les Jeux Olympiques sont la cime de la carrière d'un sportif et Joshua Cheptegei y a flamboyé avec un feu sacré. A Tokyo, en 2021, il gagne son premier titre olympique sur 5 000 m, confirme son titre de meilleur du monde. Sa course de stratégie et son coup de grâce de fin de course ont laissé les autres sans voix.

Mais c'est aux Jeux de Paris, en 2024, qu'il compose son chef d'œuvre. Les passionnés d'athlétisme qui ont eu la chance de suivre la compétition paris en direct ont eu droit à un spectacle inoubliable. Cheptegei a balayé le record olympique du 10 000 m avec un chrono sensationnel de 26 min 43 s 14. Sa victoire n'était pas seulement un exploit sportif ; C'était une démonstration de maîtrise tactique et de force physique.

Les records du monde de Joshua Cheptegei

Le palmarès de Cheptegei est richement décoré de deux records du monde qui évoquent sa maîtrise des courses de fond. Ces performances dépassent les limites humaines connues jusqu'à présent.

Le 14 août 2020, à Monaco, il bat les records en seconde position en établissant un nouveau record du monde du 5 000 mètres en 12'35''36. Deux mois et demi plus tard, le 7 octobre 2020, il récidive à Valence en battant le record du 10 000 mètres en 26'11''00.

Ces deux exploits méritent qu'on s'y attarde :

Record du 5 000 m (Monaco) : Cheptegei a effacé un record vieux de 16 ans détenu par Kenenisa Bekele, améliorant la marque de près de deux secondes

Record du 10 000 m (Valence) : Il a abaissé le précédent record, également détenu par Bekele, de plus de six secondes, une marge considérable à ce niveau

Ces performances n'étaient pas accidentelles. Elles résultaient d'une préparation méticuleuse et d'une vision claire.

Un triple champion du monde du 10 000 mètres

La constance est la marque des grands champions. Et Cheptegei en a fait sa signature. Sa domination sur le 10 000 mètres aux Championnats du monde est sans précédent dans l'histoire récente de cette épreuve.

Son premier sacre mondial sur cette distance remonte à 2019 à Doha. Dans la chaleur étouffante du Qatar, il a fait preuve d'une résistance exceptionnelle pour s'imposer. À Eugene en 2022, il confirme sa suprématie avec une victoire tactique, puis réalise le triplé historique à Budapest en 2023 avec un temps de 27'51''42.

À Budapest, sa course fut un modèle de gestion intelligente. Resté sagement dans le peloton pendant les trois quarts de la distance, il a placé une accélération foudroyante à 600 mètres de l'arrivée. Le timing était parfait ! Ses adversaires, Daniel Simiu Ebenyo et Selemon Barega, n'ont pu que constater les dégâts, terminant respectivement en 27'52''60 et 27'52''72.

Cheptegei, l'héritier de John Akii-Bua

Dans l'histoire sportive de l'Ouganda, un nom évoqué avant celui de Cheptegei: John Akii Bua. Premier champion olympique ougandais aux Jeux de Munich en 1972, Akii-Bua avait détenu le record du monde du 400 mètres haies en 47''82. Il est également entré dans l'histoire comme le premier sportif à faire le tour d'honneur avec son drapeau national – une tradition qui n'a plus de secret pour personne.

Cheptegei fait partie de cette longue lignée de glorieux. Il porte le même feu sacré que son grand prédécesseur, cette flamme qui éclaire le sport ougandais et qui anime toute une nation. Mais Cheptegei a même surpassé le patrimoine d'Akii-Bua, en devenant le sportif le plus titré de l'histoire de son pays.

L'entraînement et la préparation d'un champion

Comment se forge un champion de cette trempe ? L'ascension de Cheptegei est le fruit d'un travail acharné et d'une approche holistique de l'entraînement.

Basé dans les hauteurs de Kapchorwa, à plus de 1800 mètres d'altitude, Cheptegei bénéficie des conditions idéales pour développer ses capacités aérobies. Son programme d'entraînement hebdomadaire comprend généralement :

Mais l'entraînement ne se limite pas aux séances de course. Cheptegei accorde une importance capitale à la récupération et à la nutrition. Il consomme principalement des aliments locaux, riches en glucides complexes, comme le matoke (banane plantain) et les patates douces.

Sa préparation mentale est tout aussi rigoureuse. "La différence entre un bon et un grand athlète se fait dans la tête", affirme-t-il souvent. Une philosophie qui explique sa capacité à rester calme sous pression.

L'impact de Cheptegei sur l'athlétisme africain

Au-delà de ses exploits personnels, Joshua Cheptegei a changé la donne de l'athlétisme est-africain. Dans un pays où le Kenya et l'Ethiopie ont longtemps dominé, il a mis l'Ouganda sur la carte mondiale de ce sport.

Ses influences se retrouvent également dans son engagement social. En 2018, il a fondé la "Joshua Cheptegei Development Foundation" qui a pour but de découvrir et de former les jeunes talents oubliés en Ouganda. Cette initiative a déjà permis la naissance de nouvelles promesses comme Oscar Chelimo.

Cheptegei est l'incarnation d'une nouvelle génération d'athlètes africains: formés, structurés et sensibilisés à leur mission sociale. Il utilise son influence pour soutenir des causes importantes telles que l'éducation et la protection de l'environnement dans son région natale.

Vers de nouveaux sommets : les défis à venir

Qu'il reste à faire pour un sportif qui a déjà tout fait ? Beaucoup, selon lui. A 28 ans, Cheptegei pense ne pas avoir que la moitié de sa carrière derrière lui. Il a désormais pour cible la barre mythique des 26 minutes sur 10 000 mètres – un territoire inconnu.

Les Championnats du monde 2025 et les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, sont ses prochains grandes ambitions. Pouvez-vous conserver sa domination face à la nouvelle génération de talents ? Le défi est titanesque, mais son histoire nous a appris à ne pas avoir de doutes sur sa capacité à pousser les bornes.

Joshua Cheptegei a par ailleurs mentionné son envie du marathon dans un avenir proche. Une discipline dans laquelle ses capacités d'endurance pourraient faire des merveilles. Imaginez ce qu'il pourrait faire sur 42 195 km !