01 avril 2021 à 06h00 par Philippe | 21 avril 2021 à 08h17

Jouer au casino en ligne sur votre mobile avec 7melons casino

Vous êtes passionné par l'univers luxueux et sophistiqué des casinos ? Et si vous le viviez sans limite jeu depuis votre smartphone ? C'est ce que vous propose 7melons casino, la dernière nouveauté 100 % Suisse dans le monde des jeux en ligne.

Cet espace de jeu est accessible sur le site internet 7melon.ch. Celui-ci est "responsive design", c'est-à-dire qu'il s'affichera de manière satisfaisante aussi bien sur un écran d'ordinateur que sur celui d'un smartphone ou d'une tablette.

Un catalogue de jeux fantastique

Issue de la collaboration entre le développeur spécialiste des jeux en ligne Microgaming et le Grand Casino de Berne, 7melons.ch est né en 2019. Ce site, disponible également pour les appareils tournant sous Android ou IoS propose une ludothèque généreuse, mise à jour tous les mois, dans une interface seamless. Les joueurs auront le choix parmi plus de 50 jeux, parmi lesquels se trouvent grands classiques et nouveautés.

Les puristes seront rassurés en retrouvant des valeurs sûres comme :

Les slots machine : Des versions 3D des célèbres machines à sous peuvent être retrouvées dans une ambiance de casino "classique" ou plus fantaisistes. Aurez-vous plus de chance sur une machine inspirée par la série Games of Thrones ou la légende arthurienne ?

: Des versions 3D des célèbres machines à sous peuvent être retrouvées dans une ambiance de casino "classique" ou plus fantaisistes. Aurez-vous plus de chance sur une machine inspirée par la série Games of Thrones ou la légende arthurienne ? Le poker vidéo : les joueurs peuvent vivre les émotions fortes que procure le plus célèbre jeu de cartes où ils veulent et quand ils veulent. Le mode "Texas hold'em" peut-être activé pour des parties dignes des tournois les plus prestigieux !

Le blackjack : cette version en ligne est certes sans croupier mais n'occasionnera pas moins d'adrénaline lorsque les cartes vous sont distribuées. En outre, le mode " Classic Blackjack Gold ", pour épicer la partie avec des mises réelles, est proposée par 7 melons.

En plus de ces attractions incontournables, le site propose des innovations comme une version virtuelle du Bingo, du Deal ou No Deal ou encore .... du Monopoly ! Rendez-vous sur cet avis complet pour en savoir plus. Les casuals gamers fans d'Angry Birds ou Candy Crush ne seront pas en reste avec des ambiances flashy qui rappelleront leurs jeux préférés.

Des promotions simplement hallucinantes

Chaque nouveau joueur reçoit une offre de bienvenue à l'ouverture de son compte de 2 500 points de fidélité après son inscription. Au fur et à mesure de sa progression, il recevra des points à chaque nouvelle mise pour passer à un échelon supérieur.

Il existe 6 échelons pour passer de néophyte à flambeur : "bronze", "silver", "gold", "platinum", "diamond" et enfin "privé". Chaque échelon comporte des avantages, comme la possibilité d'augmenter ses gains ou des récompenses spéciales. Le dernier niveau donne droit à un accompagnement personnalisé de type VIP.

Et la sécurité dans tout ça ?

7melons Casino détient une licence de la Commission Fédérale des Maisons de Jeux. Les joueurs et leurs mises sont donc protégés par les autorités helvétiques. Cette application 100 % légale a reçu une série d'accréditations supplémentaires (GoodPriv@cy,eCOGRA, ISO) qui garantissent la non-divulgation des données personnelles ou des coordonnées bancaires des utilisateurs.

L'application participe en plus au programme d'accompagnement et la responsabilisation des joueurs Careplay. Pour ne pas exposer les joueurs à des risques financiers, un montant limite de pertes à ne pas dépasser peut être défini chaque semaine. Il leur est possible d'évaluer leur niveau d'addiction au jeu. Les algorithmes utilisés pour les versions électroniques des jeux de hasard ont été certifiés par l'organisme eCogra comme étant équitables.

La sécurité est au maximum au moment des transactions. Le site est compatible avec le logiciel Paysafecard ainsi qu'avec les systèmes de paiement par carte Visa et MasterCard. Les dépôts sont effectués ainsi de manière instantanée et les retraits en 24 heures. Les équipes support du Casino de Berne sont disponibles tous les jours 24 heures sur 24 pour assister les utilisateurs, et ce en quatre langues (français, anglais, allemand et italien) par chat ou par mail à l'adresse suivante : 7melons-bern@playersupport.ch.