24 septembre 2020 à 05h00 par Philippe | 25 septembre 2020 à 21h13

Jouer et payer au casino en ligne sur mobile : c'est sûr ?

Les mobiles sont devenus le premier médium d'accès à internet. Depuis de nombreuses années déjà, toute l'industrie du développement web a commencé son inexorable transition vers une approche qui priorise l'expérience sur mobile. Les casinos en ligne et autres sites de jeux d'argent et de divertissement en ont fait autant. Toutefois, l'expérience proposée n'est pas toujours optimisée. Et très souvent, les utilisateurs sont encore frileux lorsqu'il s'agit de réaliser des transactions depuis leurs mobiles. Cette réticence est-elle justifiée et quelles sont les moyens dont on dispose aujourd'hui pour garantir des transactions mobiles entièrement sécurisées ?

Les vieilles habitudes

L'avènement des technologies mobiles ne s'est pas fait sans faux-pas. Dans leur empressement pour proposer des versions mobiles de leurs sites et services, de nombreuses marques ont fait fausse route. Les casinos en ligne se sont également rendus coupables de cette pratique.

Trop souvent, les usagers étaient limités à des versions moins abouties des mêmes jeux que sur la version originale du site. On ne compte plus les cas où le catalogue de jeu était réduit en raison de soucis de compatibilité ou les cas d'exclusion des joueurs mobiles pour des jackpots divers. Fort heureusement, ce n'est plus du tout le cas de nos jours. L'expérience mobile est d'ailleurs souvent plus fluide. Toutefois, les vieilles habitudes ont la vie dure.

Des expériences utilisateur multiples

Afin de donner une pleine priorité au mobile, certaines entreprises mettent les bouchées doubles. C'est le cas lorsqu'elles développent et mettent des applications mobiles dédiées à l'intention de leurs usagers. Cette initiative permet effectivement aux utilisateurs de profiter d'un environnement optimal pour leurs appareils mobiles. Cependant, les applications mobiles ne remplacent pas pleinement les versions mobiles du site.

En conséquence, certains utilisateurs éprouvent parfois de la confusion. Ils déduisent, à tort, que les versions mobiles sont moins fiables que les applications ou vice-versa. C'est un état de fait particulièrement évident pour les casinos en ligne. Malgré l'existence d'applications mobiles dédiées, une grande portion d'usagers préfère exclusivement les versions web mobiles. Ils craignent en effet, que les transactions ne bénéficient pas de la même sécurité que sur le site du casino en ligne.

Cet état de fait s'explique également par des données globales. En effet, relativement peu de personnes ont le réflexe d'installer des applications "anti-malware" sur mobile. Pourtant, les cyberattaques ciblant les appareils mobiles sont en croissance constante depuis 2017. Tout ceci souligne l'importance d'avoir des solutions de paiement qui rassurent comme le fait Interac sur mobile au Canada. Grâce à sa fiabilité cette méthode de paiement a connu une croissance exponentielle ces derniers années surtout au Québec où un sur quatre s'en sert des services Virement Interac pour déposer au casino en ligne.

Des solutions bien connues

On aurait tendance à croire que c'est un nouveau problème qui suppose d'imaginer de nouvelles solutions. Pourtant, l'avènement de nouveaux supports s'est toujours accompagné de réticences similaires. Le passage du courrier physique au téléphone, du téléphone au fax et désormais l'adoption des transactions via mobile dépend de la présence de mécaniques réputés infaillibles et universels. C'est par exemple le cas des paiements mobiles via Interac.

Interac Débit est une solution de paiement élégante et polyvalente. Le principe est simple : elle se positionne comme passerelle de paiement entre les prestataires de services et vos services financiers. En somme, Interac Débit gère tous les échanges de données et de fonds entre les acteurs en présence.

En plus d'être simple d'utilisation, extrêmement rapide et hautement sécurisé, Interac Débit a le mérite d'uniformiser les méthodes de paiement sur toutes les plateformes. Pour revenir à l'exemple des casinos en ligne, vous avez désormais la possibilité de payer par Interac Débit à tout moment. Peu importe que vous accédiez au site de jeu d'argent sur ordinateur, sur mobile, via un logiciel client dédié ou par tout autre moyen.

Conclusion

Qu'il s'agisse des sites mobiles ou des applications dédiées, on peut déjà tirer les conclusions qui s'imposent. Il est tout à fait possible de jouer, de faire des dépôts et d'engranger des gains considérables sur les casinos en ligne depuis son mobile. Les opérateurs de sites de jeux d'argent ont mis les petits plats dans les grands pour vous garantir une expérience optimale quel que soit votre appareil. L'une des preuves de cet engagement : la présence d'Interac Débit comme moyen de dépôt et de retrait sur l'ensemble des casinos en ligne mobiles de référence.